https://ukraina.ru/20240806/1056707872.html

Леонид Савин: кто он

Леонид Савин: кто он - 06.08.2024 Украина.ру

Леонид Савин: кто он

Главный редактор аналитического центра "Геополитика.Ру", гендиректор Фонда мониторинга и прогнозирования развития культурно-территориальных пространств

2024-08-06T15:41

2024-08-06T15:41

2024-08-06T15:41

биография

новости

украина

россия

геополитика

международное евразийское движение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/04/1049151144_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_c5661e311c6e7ee470c15fc6bd8fe2a7.png

Савин Леонид Владимирович родился в 1974 г. в городе Сумы (Украина). Главный редактор аналитического центра "Геополитика.Ру", генеральный директор директор Фонда мониторинга и прогнозирования развития культурно-территориальных пространств, главный аналитик Института Царьграда, глава администрации Международного "Евразийского движения".Автор более 20 книг на русском и иностранных языках. Автор более тысячи публикаций в российской и международной прессе. Телеграмм-канал t.me/kyber_net

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

биография, новости, украина, россия, геополитика, международное евразийское движение