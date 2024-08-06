Леонид Савин: кто он - 06.08.2024 Украина.ру
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Леонид Савин: кто он
Леонид Савин: кто он - 06.08.2024 Украина.ру
Леонид Савин: кто он
Главный редактор аналитического центра "Геополитика.Ру", гендиректор Фонда мониторинга и прогнозирования развития культурно-территориальных пространств
2024-08-06T15:41
2024-08-06T15:41
биография
новости
украина
россия
геополитика
международное евразийское движение
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Савин Леонид Владимирович родился в 1974 г. в городе Сумы (Украина). Главный редактор аналитического центра "Геополитика.Ру", генеральный директор директор Фонда мониторинга и прогнозирования развития культурно-территориальных пространств, главный аналитик Института Царьграда, глава администрации Международного "Евразийского движения".Автор более 20 книг на русском и иностранных языках. Автор более тысячи публикаций в российской и международной прессе. Телеграмм-канал t.me/kyber_net
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452
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биография, новости, украина, россия, геополитика, международное евразийское движение
биография, Новости, Украина, Россия, геополитика, Международное Евразийское движение

Леонид Савин: кто он

15:41 06.08.2024
 
© geopolitika.ruЛеонид Савин
Леонид Савин
© geopolitika.ru
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Главный редактор аналитического центра "Геополитика.Ру", гендиректор Фонда мониторинга и прогнозирования развития культурно-территориальных пространств
Савин Леонид Владимирович родился в 1974 г. в городе Сумы (Украина).
Главный редактор аналитического центра "Геополитика.Ру", генеральный директор директор Фонда мониторинга и прогнозирования развития культурно-территориальных пространств, главный аналитик Института Царьграда, глава администрации Международного "Евразийского движения".
Автор более 20 книг на русском и иностранных языках.
Автор более тысячи публикаций в российской и международной прессе.
Телеграмм-канал t.me/kyber_net
 
биографияНовостиУкраинаРоссиягеополитикаМеждународное Евразийское движение
 
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