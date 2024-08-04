https://ukraina.ru/20240804/1056669525.html
Как США готовятся воевать с Россией в Баренцевом море и Тихом океане и что будет с ВСУ – Перенджиев
Как США готовятся воевать с Россией в Баренцевом море и Тихом океане и что будет с ВСУ – Перенджиев - 04.08.2024 Украина.ру
Как США готовятся воевать с Россией в Баренцевом море и Тихом океане и что будет с ВСУ – Перенджиев
Военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова Александр Перенджиев в эфире Украина.ру проанализировал основные угрозы мировой безопасности
2024-08-04T16:35
2024-08-04T16:35
2024-08-04T16:35
александр перенджиев
видео
россия
арктика
германия
владимир путин
вооруженные силы украины
ес
f-16
кндр
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Также он рассказал, можно ли их устранить, решив украинский вопрос:00:30 – О подготовке Запада к глобальному конфликту за Арктику: как Россия может этому противостоять? 09:50 – О роли Северной Кореи в борьбе за ресурсы Арктики и формировании международного транспортного коридора Север-Юг.16:50 – Что такое геоэкономика и чем она отличается от геополитики? 18:35 – Как Россия может нейтрализовать Германию и ослабить Запад?24:20 - Чем закончится история с F-16? Где их будут размещать? 28:50 – О продвижении ВСУ и военно-политическом значении освобождения Красноармейска (Покровска).31:30 – Об условиях переговоров по Украине.
россия
арктика
германия
кндр
франция
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
александр перенджиев, видео, россия, арктика, германия, владимир путин, вооруженные силы украины, ес, f-16, кндр, франция, спецоперация, британия, пво, танки, видео
Александр Перенджиев, Видео, Россия, Арктика, Германия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, ЕС, F-16, КНДР, Франция, Спецоперация, Британия, ПВО, танки
Как США готовятся воевать с Россией в Баренцевом море и Тихом океане и что будет с ВСУ – Перенджиев
Военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова Александр Перенджиев в эфире Украина.ру проанализировал основные угрозы мировой безопасности
Также он рассказал, можно ли их устранить, решив украинский вопрос:
00:30 – О подготовке Запада к глобальному конфликту за Арктику: как Россия может этому противостоять?
09:50 – О роли Северной Кореи в борьбе за ресурсы Арктики и формировании международного транспортного коридора Север-Юг.
16:50 – Что такое геоэкономика и чем она отличается от геополитики?
18:35 – Как Россия может нейтрализовать Германию и ослабить Запад?
24:20 - Чем закончится история с F-16? Где их будут размещать?
28:50 – О продвижении ВСУ и военно-политическом значении освобождения Красноармейска (Покровска).
31:30 – Об условиях переговоров по Украине.