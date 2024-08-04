https://ukraina.ru/20240804/1056669525.html

Как США готовятся воевать с Россией в Баренцевом море и Тихом океане и что будет с ВСУ – Перенджиев

Как США готовятся воевать с Россией в Баренцевом море и Тихом океане и что будет с ВСУ – Перенджиев - 04.08.2024 Украина.ру

Как США готовятся воевать с Россией в Баренцевом море и Тихом океане и что будет с ВСУ – Перенджиев

Военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова Александр Перенджиев в эфире Украина.ру проанализировал основные угрозы мировой безопасности

2024-08-04T16:35

2024-08-04T16:35

2024-08-04T16:35

александр перенджиев

видео

россия

арктика

германия

владимир путин

вооруженные силы украины

ес

f-16

кндр

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Также он рассказал, можно ли их устранить, решив украинский вопрос:00:30 – О подготовке Запада к глобальному конфликту за Арктику: как Россия может этому противостоять? 09:50 – О роли Северной Кореи в борьбе за ресурсы Арктики и формировании международного транспортного коридора Север-Юг.16:50 – Что такое геоэкономика и чем она отличается от геополитики? 18:35 – Как Россия может нейтрализовать Германию и ослабить Запад?24:20 - Чем закончится история с F-16? Где их будут размещать? 28:50 – О продвижении ВСУ и военно-политическом значении освобождения Красноармейска (Покровска).31:30 – Об условиях переговоров по Украине.

россия

арктика

германия

кндр

франция

британия

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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