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Западная Украина за минувшую неделю: Зеленский на Волыни и председатель Тернопольского облсовета на час

Западная Украина за минувшую неделю: Зеленский на Волыни и председатель Тернопольского облсовета на час - 04.08.2024 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: Зеленский на Волыни и председатель Тернопольского облсовета на час

Бывшего председателя Тернопольского областного совета, обвиняемого в коррупции Михаила Головко, суд восстановил в должности. Однако уже через 57 минут после этого депутаты снова проголосовали за его увольнение.

2024-08-04T10:12

2024-08-04T10:12

2024-08-04T10:12

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Зеленский на Волыни боролся с паникойВладимир Зеленский 30 июля совершил блиц-визит в две области исторической Волыни – Ровенскую и Волынскую. Он начался с инспекции оборонных сооружений на границе с Белоруссией, однако в обеих областях президент Украины встретился также с представителями бизнеса, которым обещал помощь государства.Сначала Зеленский прибыл в Волынскую область, где провёл координационное совещание по ситуации с безопасностью и защите государственной границы. В ней приняли участие представители военного руководства, Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) и начальники военных администраций всех областей, граничащих с Белоруссией – Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской и Черниговской.Президент ознакомился с работами на одном из опорных пунктов Волынской области. Многочисленные фото Зеленского в траншеях стандартного образца, скорее похожих на театральные декорации без следа пребывания в них военных, явно были призваны перебить изображения подобных траншей под Славянском, где они разрушаются из-за некачественного обустройства.После поездки на границу Зеленский в Луцке встретился с местными производителями в рамках экономической платформы "Сделано на Украине". Во встрече также приняла участие первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко, которая пообещала, что уже в этом году предприниматели Волыни смогут получить 1,6 миллиарда гривен поддержки.Речь идет о грантах, кредитных программах, компенсациях за отечественную сельхозтехнику и более 20 миллионов гривен субвенции на приобретение школьных автобусов, которые производят в регионе. Стоит отметить, что эти автобусы (почти полностью импортные комплектующие) собирает "Луцкий автозавод". Он принадлежит экс-президенту Петру Порошенко, который на словах является оппонентом действующей власти.На встрече с предпринимателями Зеленский также заявил, что "враг пытается посеять панику в приграничных областях", и призвал доверять только украинским официальным источникам информации. Понятно, что речь шла о белорусских телеканалах, доступных в эфире на большей части Волынской области. Они остаются популярными в сельских районах, где нет кабельных сетей, а украинские эфирные каналы транслируют только пропагандистский телемарафон.В тот же день Владимир Зеленский посетил Ровно, где принял участие в заседании Конгресса местных и региональных властей Ровенской области. Всего на нем присутствовало более 120 человек: чиновники, представители местных властей, бизнеса и банков. Одной из главных тем обсуждения стало применение альтернативных источников энергии на объектах социальной инфраструктуры.При этом Ровенская область является энергоизбыточной за счет наличия АЭС, электроэнергия которой значительно дешевле. Возможно, всё дело в том, что западные спонсоры Киева ныне готовы вкладывать больше средств в альтернативную энергетику, чем в сооружение и защиту распределительных сетей.Председателя Тернопольского облсовета восстановили в должности… на часВ четверг, 1 августа, Восьмой апелляционный административный суд Львова удовлетворил иск бывшего председателя Тернопольского областного совета Михаила Головко о восстановлении в должности и выплате 591 тысяч гривен зарплаты за время вынужденного прогула.Напомню, что 41-летний Михаил Головко и два заместителя руководителя Тернопольской областной военной администрации (Игорь Демьянчук и Игорь Гайдук) требовали деньги у владельца предприятия за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктуры, которые в 2022 году проводило коммунальное предприятие Тернопольского облсовета.Чиновников разоблачило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), когда Головко уже получил часть взятки. Во время обысков 27 июня 2023 года в кабинете Михаила Головко правоохранители обнаружили ещё и взрывчатку. На месте работали следственно-оперативная группа и специалисты-взрывотехники.28 июня 2023 года суд арестовал Михаила Головко и назначил ему два месяца ареста с альтернативой 805 тысяч гривен залога. На следующий день Головко вышел из СИЗО под залог, а через несколько дней вернулся на работу, потому что суд не отстранил его от исполнения обязанностей. Однако в октябре 2023 года депутаты Тернопольского областного совета проголосовали за увольнение Головко.Михаил Головко и его адвокаты убеждали львовский суд, что внеочередная сессия, на которой уволили председателя Тернопольского областного совета, незаконна, потому что её повестка была утверждена с нарушением регламента. Соответственно, принятые на ней решения нелегитимны. Уволенный председатель также сказал, что думал, что депутаты проводят не сессию, а собрание. Кроме этого, он считает, что на депутатов оказывали давление, потому что на самом деле он имеет с ними хорошие отношения.Представительница Тернопольского областного совета Оксана Михальчук в суде заявила, что всё было законно, мнения адвокатов субъективны, а депутаты могут утверждать повестку дня прямо на сессии. Она отметила, что за увольнение Головко проголосовал 51 депутат, находившийся на сессии (всего депутатов 64). Михальчук также отрицала информацию о давлении на депутатов.Выслушав аргументы сторон, коллегия судей в составе Сергея Кузьмича, Любомира Гудыма и Владимира Качмара приняла постановление о восстановлении в должности Михаила Головко и выплате ему заработной платы за вынужденный прогул.Однако Михаил Головко формально пробыл в должности председателя Тернопольского областного совета всего 57 минут. Дело в том, что одновременно с заседанием суда во Львове продолжалась сессия областного совета в Тернополе. И когда депутаты получили информацию о восстановлении Головко, они снова проголосовали за его увольнение. В этот раз такое решение поддержали все 40 депутатов, присутствовавших на сессии.Однако к новому решению много вопросов у юристов. С одной стороны, Тернопольский областной совет не выполнил решение суда, потому что на тот момент оно было только провозглашено, и до сих пор не оформлено – то есть в совет не поступило. С другой – повторно голосуя за увольнение Головко, депутаты формально признали его председателем Тернопольского областного совета, вопреки своим же заявлениям.Отдельные львовские и тернопольские юристы уверены, что в случае если решение Тернопольского областного совета от 1 августа 2024 года о повторном увольнении Михаила Головко с должности председателя будет оформлено официально, его удастся признать незаконным в суде. При этом в Тернополе не исключают, что весь конфликт вообще может завершиться досрочным прекращением полномочий депутатов областного совета.А поскольку проводить выборы во время военного положения невозможно, то вся власть в Тернопольской области будет узурпирована губернатором, которого назначает Киев.Выдача разрешений на пребывание в пограничной полосе превратилась в бизнесСогласно постановлению правительства Украины, проживание, пребывание, проведение работ и пропуск в 5-километровую пограничную полосу осуществляется на основании разрешения ГНСУ. В случае, если человек (даже постоянный житель приграничного населенного пункта) находится в этой полосе, но не имеет такого разрешения, его могут привлечь к административной ответственности. Это предусматривает штраф в размере от 850 до 1700 гривен для населения, и от 1700 до 2550 гривен для должностных лиц.Чтобы получить такое разрешение в Ивано-Франковской и Черновицкой областях, следует обратиться в Черновицкий пограничный отряд. Заявления должны обработать в срок 10 рабочих дней, однако многие получают разрешения значительно позже. Как сообщил помощник начальника Черновицкого пограничного отряда Игорь Заруднев, это связано с большим количеством поступающих к пограничникам заявлений."Очень много заявлений, их тысячи в обработке. У этого процесса много факторов: механически по заявлению сделать разрешение невозможно, каждое нужно проверять отдельно, люди для этого подают документы. Каждое заявление внимательно перечитываем, чтобы не нарушать приказы. Есть и моменты, когда обращение от граждан нужно конкретизировать или когда они неправильно составлены в соответствии с законодательством, или когда прилагаются не все документы. Это значительно затягивает процесс – нужно связываться с людьми, чтобы они либо перерабатывали заявления, либо добавляли недостающие документы" – заявил он.По словам Игоря Заруднева, каждое заявление имеет разный срок обработки. Некоторые обращения, написанные в соответствии со всеми нормами и не имеющие нарушений, рассматриваются быстрее. Бывают туристические заявления, где в приложении кроме заявителя написано еще несколько десятков имен, каждое из которых необходимо проверить. Соответственно, такие заявления рассматривают дольше, ведь они требуют больше времени на обработку.В случае неправильного оформления заявления или претензий к документам, пограничники могут вообще отказать в предоставлении разрешения на пребывание в 5-километровой полосе. Понятно, что подобная угроза, а также желание получить разрешение как можно скорее привело к тому, что оформление заявлений превратилось в выгодный бизнес для юридических фирм Черновцов. Они берут за свои услуги по несколько тысяч гривен, а некоторые намекают, что за больший гонорар могут ускорить выдачу разрешения.По состоянию на 30 июля Черновицкий пограничный отряд выдал более 13,5 тысячи разрешений на пребывание в пограничной полосе. Сколько заявлений находится на обработке, пограничники не сообщили.Лучше ситуация в Волынской области, где пока нет спроса на услуги посредников по получению подобных разрешений. Как сообщила 1 августа пресс-секретарь Волынского пограничного отряда Маргарита Вершинина, уже выдано 12 127 разрешений на право въезда, пребывания, проживания, проведения работ и пропуск в 5-километровую полосу вдоль государственной границы. 8694 заявления на оформление разрешительных документов еще находятся на рассмотрении. По её словам, никому из тех, кто обращался за разрешением, не отказали в выдаче разрешений."Запросы на оформление поступают постоянно, вне зависимости от туристического сезона. В последнее время граждане активизировались в вопросе получения разрешений. Мы штрафуем за нарушение пограничного режима, но это не обязательно отсутствие разрешения, а, например, пребывание в приграничной полосе без документов, удостоверяющих личность", – сказала Вершинина.

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эксклюзив, волынь, волынская область, белоруссия, владимир зеленский, сергей вершинин, петр порошенко, набу, сизо