Что не было сказано в интервью Артемия Лебедева каналу ВДудь и как это посмотреть - Семибратов - 03.08.2024 Украина.ру
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Что не было сказано в интервью Артемия Лебедева каналу ВДудь и как это посмотреть - Семибратов
Что не было сказано в интервью Артемия Лебедева каналу ВДудь и как это посмотреть - Семибратов - 03.08.2024 Украина.ру
Что не было сказано в интервью Артемия Лебедева каналу ВДудь и как это посмотреть - Семибратов
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук и лектор Российского Украина.ру, 03.08.2024
2024-08-03T15:06
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видео
юрий дудь
россия
запад
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Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук и лектор Российского общества "Знание" Евгений Семибратов в эфире Украина.ру прокомментировал интервью Артемия Лебедева каналу "ВДудь", а также рассказал о том, что демонстрирует беспрецедентный обмен заключёнными между Россией и Западом: 00:34 - Интервью Артемия Лебедева каналу "ВДудь"; 03:23 - Беспрецедентный обмен заключёнными между РФ и Западом; 09:10 - Роль медиатора для Турции; 12:35 - Где будут базироваться переданные Украине F-16; 17:52 - Способен ли Киев на контрнаступление? 19:36 - О кризисе живой силы противника. *в ходе интервью упоминаются Юрий Дудь и Илья Яшин, которые внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов, а также Алексей Навальный (включён в перечень экстремистов и террористов на территории РФ) **движение ЛГБТ признано экстремистским в России и его деятельность запрещена на территории страны
россия
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видео, юрий дудь, россия, запад, f-16, сво, видео
Видео, Юрий Дудь, Россия, Запад, F-16, СВО

Что не было сказано в интервью Артемия Лебедева каналу ВДудь и как это посмотреть - Семибратов

15:06 03.08.2024
 
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Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук и лектор Российского общества "Знание" Евгений Семибратов в эфире Украина.ру прокомментировал интервью Артемия Лебедева каналу "ВДудь", а также рассказал о том, что демонстрирует беспрецедентный обмен заключёнными между Россией и Западом:
00:34 - Интервью Артемия Лебедева каналу "ВДудь";
03:23 - Беспрецедентный обмен заключёнными между РФ и Западом;
09:10 - Роль медиатора для Турции;
12:35 - Где будут базироваться переданные Украине F-16;
17:52 - Способен ли Киев на контрнаступление?
19:36 - О кризисе живой силы противника.
*в ходе интервью упоминаются Юрий Дудь и Илья Яшин, которые внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов, а также Алексей Навальный (включён в перечень экстремистов и террористов на территории РФ)
**движение ЛГБТ признано экстремистским в России и его деятельность запрещена на территории страны
 
ВидеоЮрий ДудьРоссияЗападF-16СВО
 
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