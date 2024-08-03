https://ukraina.ru/20240803/1056660619.html

Что не было сказано в интервью Артемия Лебедева каналу ВДудь и как это посмотреть - Семибратов

Что не было сказано в интервью Артемия Лебедева каналу ВДудь и как это посмотреть - Семибратов - 03.08.2024 Украина.ру

Что не было сказано в интервью Артемия Лебедева каналу ВДудь и как это посмотреть - Семибратов

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук и лектор Российского Украина.ру, 03.08.2024

2024-08-03T15:06

2024-08-03T15:06

2024-08-03T15:06

видео

юрий дудь

россия

запад

f-16

сво

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Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук и лектор Российского общества "Знание" Евгений Семибратов в эфире Украина.ру прокомментировал интервью Артемия Лебедева каналу "ВДудь", а также рассказал о том, что демонстрирует беспрецедентный обмен заключёнными между Россией и Западом: 00:34 - Интервью Артемия Лебедева каналу "ВДудь"; 03:23 - Беспрецедентный обмен заключёнными между РФ и Западом; 09:10 - Роль медиатора для Турции; 12:35 - Где будут базироваться переданные Украине F-16; 17:52 - Способен ли Киев на контрнаступление? 19:36 - О кризисе живой силы противника. *в ходе интервью упоминаются Юрий Дудь и Илья Яшин, которые внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов, а также Алексей Навальный (включён в перечень экстремистов и террористов на территории РФ) **движение ЛГБТ признано экстремистским в России и его деятельность запрещена на территории страны

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