Прецедент уже был: арест сенатора Савельева — скандал, но подобное случалось ранее
16:49 02.08.2024 (обновлено: 17:57 02.08.2024)
арест сенатора Савельева
2 августа силовики задержали сенатора Дмитрия Савельева прямо на выходе с заседания Совета Федерации. За несколько минут до этого Савельева лишили неприкосновенности. Несмотря на широкий общественный резонанс, этот случай в России не был первым
Обстоятельства задержания сенатора Савельева, когда тот выходил с заседания Совета Федерации, почти полностью дублируют арест его коллеги от Карачаево-Черкесии 32-летнего Рауфа Арашукова, который имел место в 2019 году. Об этом напомнил политтехнолог Евгений Минченко.
"Была зеркальная ситуация с Арашуковым. Генеральный прокурор, глава Следственного комитета пришли в Совет Федерации, попросили снять с него полномочия. Сенаторы проголосовали — и тут же его в Совфеде арестовали. Это уже второй случай. Если в целом говорить о посадках сенаторов, то еще до этого были", — сказал он в комментарии изданию Украина.ру.
По его словам, должность и статус сенатора не гарантирует бесконечный иммунитет своим носителям.
Примечательно, что пять лет назад сенатору Карачаево-Черкесии предъявили почти те же обвинения, что и сегодня Савельеву, — организация преступной группировки, убийство и нанесение тяжкого вреда здоровью.
По данным Следственного комитета России, Савельев летом 2023 года, руководствуясь личной неприязнью к предпринимателю, поручил организовать его убийство своему знакомому. За совершение преступления сенатор обещал заплатить.
"В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении сенатора Российской Федерации Дмитрия Савельева по факту приготовления к убийству", — говорится в заявлении СК РФ.
Отмечается, что о готовящемся преступлении правоохранительным органам стало известно после организованного комплекса оперативно-разыскных мероприятий по изобличению заказчика и организаторов, в том числе благодаря инсценировке убийства.
После получения информации о гибели предпринимателя, Савельев, как и обещал, передал соучастнику вознаграждение, полагают следователи.
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Совет Федерации, руководствуясь статьей Конституции, принял Постановление о лишении неприкосновенности сенатора и дал согласие на его задержание, привлечение в качестве обвиняемого, производство обыска и применение меры пресечения в виде заключения под стражу, уточнил российский сенатор Андрей Клишас.
Сам Савельев отрицает вину и заверяет, что стал жертвой провокации со стороны партнера. Конфликты с бизнесом у сенатора действительно были. В 2022 году директор ООО "Орбита" Дмитрий Летяев подал иск в суд о признании банкротом сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева, потребовав того вернуть 589 тысяч рублей, которые он якобы погасил по условиям кредитного договора от 2019 года между компанией "Спецстройсервис" и банком "АК Барс". Позже руководителя "Спецстройсервиса" Сирина Бадрутдинова поместили в следственный изолятор, обвинив в растрате средств.
По данным телеграм-канала ВЧК-ОГПУ*, Савельев якобы был в курсе уголовного дела ещё с весны 2024 года. Авторы опубликовали аудиозапись с голосом якобы супруги сенатора. Женщина сообщила, что, находясь в Англии, получила от мужа звонок, в котором тот запретил ей и детям возвращаться домой. Тем не менее арест сенатора якобы стал неожиданностью для близких.
Савельев начинал карьеру с нефтяных компаний, где работал с 90-х годов: был гендиректором акционерного общества открытого типа (АООТ) "Лукойл-Уфа", главой АООТ "Лукойл — Нижний Новгород", вице-президентом по коммерческим вопросам нефтяной компании "Норси-ойл" в нижегородском Кстово, президентом "Норси-ойл" и главой совета директоров ЗАО "Нефтехим", президентом "Транснефти".
В 1998 году его избрали депутатом Нижегородского областного Законодательного собрания. В следующем году он впервые был избран депутатом Госдумы России, входил во фракцию "Союз правых сил", позже его выдвигала партия "Родина", а в 2007 году избирался от "Единой России". Был первым заместителем руководителя фракции.
С октября 2016-го по ноябрь 2023 года Савельев был членом комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам, а позднее вошел в комитет по экономической политике.
* Признан иноагентом.