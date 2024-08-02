Прецедент уже был: арест сенатора Савельева — скандал, но подобное случалось ранее - 02.08.2024 Украина.ру
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Прецедент уже был: арест сенатора Савельева — скандал, но подобное случалось ранее
Прецедент уже был: арест сенатора Савельева — скандал, но подобное случалось ранее - 02.08.2024 Украина.ру
Прецедент уже был: арест сенатора Савельева — скандал, но подобное случалось ранее
2 августа силовики задержали сенатора Дмитрия Савельева прямо на выходе с заседания Совета Федерации. За несколько минут до этого Савельева лишили неприкосновенности. Несмотря на широкий общественный резонанс, этот случай в России не был первым
2024-08-02T16:49
2024-08-02T17:57
новости
совет федерации
следственный комитет
россия
арест
преступления
убийство
эксклюзив
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Обстоятельства задержания сенатора Савельева, когда тот выходил с заседания Совета Федерации, почти полностью дублируют арест его коллеги от Карачаево-Черкесии 32-летнего Рауфа Арашукова, который имел место в 2019 году. Об этом напомнил политтехнолог Евгений Минченко.По его словам, должность и статус сенатора не гарантирует бесконечный иммунитет своим носителям.Примечательно, что пять лет назад сенатору Карачаево-Черкесии предъявили почти те же обвинения, что и сегодня Савельеву, — организация преступной группировки, убийство и нанесение тяжкого вреда здоровью. По данным Следственного комитета России, Савельев летом 2023 года, руководствуясь личной неприязнью к предпринимателю, поручил организовать его убийство своему знакомому. За совершение преступления сенатор обещал заплатить. "В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении сенатора Российской Федерации Дмитрия Савельева по факту приготовления к убийству", — говорится в заявлении СК РФ.Отмечается, что о готовящемся преступлении правоохранительным органам стало известно после организованного комплекса оперативно-разыскных мероприятий по изобличению заказчика и организаторов, в том числе благодаря инсценировке убийства. После получения информации о гибели предпринимателя, Савельев, как и обещал, передал соучастнику вознаграждение, полагают следователи.Совет Федерации, руководствуясь статьей Конституции, принял Постановление о лишении неприкосновенности сенатора и дал согласие на его задержание, привлечение в качестве обвиняемого, производство обыска и применение меры пресечения в виде заключения под стражу, уточнил российский сенатор Андрей Клишас.Сам Савельев отрицает вину и заверяет, что стал жертвой провокации со стороны партнера. Конфликты с бизнесом у сенатора действительно были. В 2022 году директор ООО "Орбита" Дмитрий Летяев подал иск в суд о признании банкротом сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева, потребовав того вернуть 589 тысяч рублей, которые он якобы погасил по условиям кредитного договора от 2019 года между компанией "Спецстройсервис" и банком "АК Барс". Позже руководителя "Спецстройсервиса" Сирина Бадрутдинова поместили в следственный изолятор, обвинив в растрате средств.По данным телеграм-канала ВЧК-ОГПУ*, Савельев якобы был в курсе уголовного дела ещё с весны 2024 года. Авторы опубликовали аудиозапись с голосом якобы супруги сенатора. Женщина сообщила, что, находясь в Англии, получила от мужа звонок, в котором тот запретил ей и детям возвращаться домой. Тем не менее арест сенатора якобы стал неожиданностью для близких.Савельев начинал карьеру с нефтяных компаний, где работал с 90-х годов: был гендиректором акционерного общества открытого типа (АООТ) "Лукойл-Уфа", главой АООТ "Лукойл — Нижний Новгород", вице-президентом по коммерческим вопросам нефтяной компании "Норси-ойл" в нижегородском Кстово, президентом "Норси-ойл" и главой совета директоров ЗАО "Нефтехим", президентом "Транснефти".В 1998 году его избрали депутатом Нижегородского областного Законодательного собрания. В следующем году он впервые был избран депутатом Госдумы России, входил во фракцию "Союз правых сил", позже его выдвигала партия "Родина", а в 2007 году избирался от "Единой России". Был первым заместителем руководителя фракции.С октября 2016-го по ноябрь 2023 года Савельев был членом комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам, а позднее вошел в комитет по экономической политике.* Признан иноагентом.
https://ukraina.ru/20240801/1056624309.html
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Анастасия Градинарова
Анастасия Градинарова
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96
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Украина.ру
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, совет федерации, следственный комитет, россия, арест, преступления, убийство, эксклюзив
Новости, Совет Федерации, Следственный комитет, Россия, арест, преступления, убийство, Эксклюзив

Прецедент уже был: арест сенатора Савельева — скандал, но подобное случалось ранее

16:49 02.08.2024 (обновлено: 17:57 02.08.2024)
 
арест сенатора Савельева
арест сенатора Савельева
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Анастасия Градинарова
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2 августа силовики задержали сенатора Дмитрия Савельева прямо на выходе с заседания Совета Федерации. За несколько минут до этого Савельева лишили неприкосновенности. Несмотря на широкий общественный резонанс, этот случай в России не был первым
Обстоятельства задержания сенатора Савельева, когда тот выходил с заседания Совета Федерации, почти полностью дублируют арест его коллеги от Карачаево-Черкесии 32-летнего Рауфа Арашукова, который имел место в 2019 году. Об этом напомнил политтехнолог Евгений Минченко.

"Была зеркальная ситуация с Арашуковым. Генеральный прокурор, глава Следственного комитета пришли в Совет Федерации, попросили снять с него полномочия. Сенаторы проголосовали — и тут же его в Совфеде арестовали. Это уже второй случай. Если в целом говорить о посадках сенаторов, то еще до этого были", — сказал он в комментарии изданию Украина.ру.

По его словам, должность и статус сенатора не гарантирует бесконечный иммунитет своим носителям.
Примечательно, что пять лет назад сенатору Карачаево-Черкесии предъявили почти те же обвинения, что и сегодня Савельеву, — организация преступной группировки, убийство и нанесение тяжкого вреда здоровью.
По данным Следственного комитета России, Савельев летом 2023 года, руководствуясь личной неприязнью к предпринимателю, поручил организовать его убийство своему знакомому. За совершение преступления сенатор обещал заплатить.

"В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении сенатора Российской Федерации Дмитрия Савельева по факту приготовления к убийству", — говорится в заявлении СК РФ.

Отмечается, что о готовящемся преступлении правоохранительным органам стало известно после организованного комплекса оперативно-разыскных мероприятий по изобличению заказчика и организаторов, в том числе благодаря инсценировке убийства.
После получения информации о гибели предпринимателя, Савельев, как и обещал, передал соучастнику вознаграждение, полагают следователи.
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Сам Савельев отрицает вину и заверяет, что стал жертвой провокации со стороны партнера. Конфликты с бизнесом у сенатора действительно были. В 2022 году директор ООО "Орбита" Дмитрий Летяев подал иск в суд о признании банкротом сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева, потребовав того вернуть 589 тысяч рублей, которые он якобы погасил по условиям кредитного договора от 2019 года между компанией "Спецстройсервис" и банком "АК Барс". Позже руководителя "Спецстройсервиса" Сирина Бадрутдинова поместили в следственный изолятор, обвинив в растрате средств.
По данным телеграм-канала ВЧК-ОГПУ*, Савельев якобы был в курсе уголовного дела ещё с весны 2024 года. Авторы опубликовали аудиозапись с голосом якобы супруги сенатора. Женщина сообщила, что, находясь в Англии, получила от мужа звонок, в котором тот запретил ей и детям возвращаться домой. Тем не менее арест сенатора якобы стал неожиданностью для близких.
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Савельев начинал карьеру с нефтяных компаний, где работал с 90-х годов: был гендиректором акционерного общества открытого типа (АООТ) "Лукойл-Уфа", главой АООТ "Лукойл — Нижний Новгород", вице-президентом по коммерческим вопросам нефтяной компании "Норси-ойл" в нижегородском Кстово, президентом "Норси-ойл" и главой совета директоров ЗАО "Нефтехим", президентом "Транснефти".
В 1998 году его избрали депутатом Нижегородского областного Законодательного собрания. В следующем году он впервые был избран депутатом Госдумы России, входил во фракцию "Союз правых сил", позже его выдвигала партия "Родина", а в 2007 году избирался от "Единой России". Был первым заместителем руководителя фракции.
С октября 2016-го по ноябрь 2023 года Савельев был членом комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам, а позднее вошел в комитет по экономической политике.
* Признан иноагентом.
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