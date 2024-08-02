https://ukraina.ru/20240802/1056640526.html

Украина уже применила ядерное оружие? Стаценко о самом худшем сценарии окончания СВО

Украина уже применила ядерное оружие? Стаценко о самом худшем сценарии окончания СВО - 02.08.2024 Украина.ру

Украина уже применила ядерное оружие? Стаценко о самом худшем сценарии окончания СВО

Военный историк и публицист Алексей Стаценко в студии Украина.ру прокомментировал моральное состояние украинской армии и закон о смягчении наказания за... Украина.ру, 02.08.2024

2024-08-02T11:30

2024-08-02T11:30

2024-08-02T11:30

видео

украина

россия

вооруженные силы украины

сво

спецоперация

всу

впк

вс рф

наступление

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/02/1056640404_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3d3120b0b4119e7e89c4beafb8894c41.jpg

Военный историк и публицист Алексей Стаценко в студии Украина.ру прокомментировал моральное состояние украинской армии и закон о смягчении наказания за дезертирство из ВСУ. Также с экспертом мы обсудили цену победы, изменения в российской армии, а также опасные перспективы ухудшения конфликта с применением ядерного оружия в зоне СВО: 00:25 – О законе о дезертирстве на Украине; 03:12 – о мотивации в ВСУ; 07:53 – о процессе разложения в царской армии; 12:06 – о жалобах украинских военнослужащих; 17:05 – об улучшениях и инновациях в армии России; 19:50 – о направлении прорывов и использовании войск; 25:37 – о цене победы и сопутствующих проблемах; 30:12 – что нужно для перестройки системы; 33:06 – о перспективах ухудшения ситуации.

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, украина, россия, вооруженные силы украины, сво, спецоперация, всу, впк, вс рф, наступление, видео