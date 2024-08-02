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Украина уже применила ядерное оружие? Стаценко о самом худшем сценарии окончания СВО
Украина уже применила ядерное оружие? Стаценко о самом худшем сценарии окончания СВО - 02.08.2024 Украина.ру
Украина уже применила ядерное оружие? Стаценко о самом худшем сценарии окончания СВО
Военный историк и публицист Алексей Стаценко в студии Украина.ру прокомментировал моральное состояние украинской армии и закон о смягчении наказания за... Украина.ру, 02.08.2024
2024-08-02T11:30
2024-08-02T11:30
2024-08-02T11:30
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Военный историк и публицист Алексей Стаценко в студии Украина.ру прокомментировал моральное состояние украинской армии и закон о смягчении наказания за дезертирство из ВСУ. Также с экспертом мы обсудили цену победы, изменения в российской армии, а также опасные перспективы ухудшения конфликта с применением ядерного оружия в зоне СВО: 00:25 – О законе о дезертирстве на Украине; 03:12 – о мотивации в ВСУ; 07:53 – о процессе разложения в царской армии; 12:06 – о жалобах украинских военнослужащих; 17:05 – об улучшениях и инновациях в армии России; 19:50 – о направлении прорывов и использовании войск; 25:37 – о цене победы и сопутствующих проблемах; 30:12 – что нужно для перестройки системы; 33:06 – о перспективах ухудшения ситуации.
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Украина уже применила ядерное оружие? Стаценко о самом худшем сценарии окончания СВО
Военный историк и публицист Алексей Стаценко в студии Украина.ру прокомментировал моральное состояние украинской армии и закон о смягчении наказания за дезертирство из ВСУ. Также с экспертом мы обсудили цену победы, изменения в российской армии, а также опасные перспективы ухудшения конфликта с применением ядерного оружия в зоне СВО:
00:25 – О законе о дезертирстве на Украине;
03:12 – о мотивации в ВСУ;
07:53 – о процессе разложения в царской армии;
12:06 – о жалобах украинских военнослужащих;
17:05 – об улучшениях и инновациях в армии России;
19:50 – о направлении прорывов и использовании войск;
25:37 – о цене победы и сопутствующих проблемах;
30:12 – что нужно для перестройки системы;
33:06 – о перспективах ухудшения ситуации.