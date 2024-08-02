Как Адольф Гитлер стал "фюрером германской нации" - 02.08.2024 Украина.ру
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История
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Как Адольф Гитлер стал "фюрером германской нации"
Как Адольф Гитлер стал "фюрером германской нации" - 02.08.2024 Украина.ру
Как Адольф Гитлер стал "фюрером германской нации"
90 лет назад, 2 августа 1934 года, канцлер Германии Адольф Гитлер в нарушение Конституции страны объявил, что отныне он является ещё и президентом государства, и провозгласил себя "фюрером германской нации"
2024-08-02T16:00
2024-08-02T16:00
история
история
германия
адольф гитлер
сс
нацисты
нацизм
демократия
диктатура
1930-е
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Превращение республики в диктатуру, как правило, происходит поэтапно. Лучшей иллюстрацией этого тезиса может служить "Веймарская республика" в Германии, для трансформации которой в тоталитарный нацистский Третий рейх понадобилось более полутора десятков лет.После поражения Германской империи в Первой мировой войне 31 июля 1919 года учредительное собрание в городке Веймар приняло новую конституцию страны. Германия стала демократической федеративной президентско-парламентской республикой, которую принято называть "Веймарской".Первые годы существования Веймарскую республику сотрясали экономические проблемы, вызванные в первую очередь непомерными репарациями, которые Германия обязана была выплачивать победителям согласно Версальскому мирному договору. Но в 1924-м США и Великобритании реструктурировали остаток немецкого долга по репарациям, а власти Германии провели финансовую реформу и вернули марке её изначальную стоимость. Республика выстояла, но её авторитет был крайне низким для миллионов граждан, потерявших во время гиперинфляции свои накопления и банковские вклады.В 1925 году на первых в истории прямых президентских выборах победил престарелый фельдмаршал Пауль фон Гинденбург, который был по-настоящему культовой фигурой для немцев как герой Первой мировой войны. Президент Гинденбург был для немцев символом стабильности, который не смогли поколебать ни начавшаяся в 1929 году "Великая депрессия", ни последовавшая за ней политическая нестабильность в Германии.В марте 1930 года из-за разногласий по поводу антикризисного бюджета распалась "большая коалиция", и в стране началась министерская чехарда. Поскольку парламентарии не смогли договориться о составе нового кабинета министров, то президент утвердил его состав лично. Это шло вразрез с политической традицией Веймарской республики, хотя и не противоречило её Конституции.Двухлетняя работа нового рейхсканцлера (главы правительства), Генриха Брюнинга, запомнилась немцам как время лишений. Брюнинг, чтобы не допустить инфляции как в начале 1920-х, провёл ряд непопулярных мер: заморозил зарплаты, урезал все социальные программы и повысил налоги. Несмотря на явное недовольство немцев властями республики, Пауль фон Гинденбург в апреле 1932 года на прямых выборах был переизбран на пост президента Германии, получив 53% голосов избирателей. Выборы также зафиксировали растущую популярность национал-социалистов (НСДАП): их лидер Адольф Гитлер занял второе место с 36,8% голосов, причём в отдельных землях Гитлер был первым.В мае 1932 года правые круги добились отставки канцлера, внушив престарелому и тяжелобольному президенту фон Гинденбургу, что Брюнинг – скрытый коммунист, который хочет отобрать поместья у честных немецких аристократов. Очередной правительственный кризис потребовал досрочных выборов в рейхстаг (парламент). 31 июля 1932 года на них с 37% голосов уверенно победила НСДАП. Гитлер требовал для себя поста рейхсканцлера, однако сформировать большинство в парламенте не смог, и Гинденбург (опять единолично) назначил главой правительства Франца вон Папена.5 ноября 1932 года в Германии опять состоялись парламентские выборы, на которых нацисты потеряли около 2 миллионов голосов избирателей, получив 33,09%. Однако у Адольфа Гитлера были весомые аргументы для того, чтобы вновь потребовать для себя пост рейхсканцлера.Во-первых, к концу 1932 года НСДАП стала самой крупной партией в Германии, в ней было 850 тысяч членов, кроме того, партия опиралась на многотысячные штурмовые отряды (СА).Во-вторых, Гитлер получил доказательства, что сын и адъютант президента майор Оскар фон Гинденбург, на которого отец оформил владение большим родовым имением Нойдек, использует государственные дотации для покупки предметов роскоши, игры в казино, содержания любовниц, отдыха на дорогих курортах. При этом Оскар, пользуясь покровительством отца, ещё и уклонялся от уплаты налогов.22 января 1933 года состоялась двухчасовая беседа Гинденбурга-младшего с Гитлером, который угрожал дальнейшими разоблачениями. Но в случае, если президент пойдет навстречу лидеру нацистов, тот обещал немедленно прекратить расследование по "делу Гинденбурга-младшего". После этой встречи Оскар сказал отцу: "теперь нет никакой иной возможности, кроме как поставить Гитлера канцлером".30 января 1933 года Пауль фон Гинденбург назначил рейхсканцлером Адольфа Гитлера. Одновременно Гинденбург назначил на 5 марта 1933 года очередные досрочные выборы рейхстага. Вскоре после этого принадлежавшие Оскару фон Гинденбургу 5 тысяч акров земли в Нойдеке были освобождены от уплаты налогов. Так с коррупционной сделки началась история Третьего Германского рейха, который поначалу сохранял элементы демократии.Было сформировано так называемое правительство "национальной концентрации", где национал-социалисты занимали только три поста: канцлера (Адольф Гитлер), министра внутренних дел (Вильгельм Фрик) и министра без портфеля (Герман Геринг, он также был председателем рейхстага). Остальные министерские кресла были поделены между представителями консервативных кругов.Так, вице-канцлером стал Франц фон Папен, от которого ожидали сдерживания Гитлера. Портфель министра экономики получил банкир и экономист Ялмар Шахт. Военным министром был назначен генерал Вернер фон Бломберг, который позже немало сделал для утверждения авторитета Гитлера в армейских кругах. В свою очередь, новый канцлер обещал генералам вернуть воинскую повинность, перевооружить рейхсвер (вооружённые силы) и снять с него все ограничения, навязанные после Первой мировой войны.22 февраля 1933 года приказом главы МВД Фрика отряды CA и СС были наделены правами "вспомогательной полиции". Нацистские военизированные формирования стали частью государственного аппарата, и получили неограниченные права на применение насилия в отношении членов левых организаций и сочувствующих им лиц.27 февраля в Берлине загорелся рейхстаг. В поджоге был обвинен голландский коммунист Маринус ван дер Люббе, задержанный в горящем здании с факелом в руках. Нацисты объявили, что поджог рейхстага был сигналом к началу "коммунистической революции", и Гитлеру удалось убедить в этом Гинденбурга.28 февраля президент Германии издал два декрета: "О защите народа и государства" и "Против предательства немецкого народа и происков изменников родины", которыми в стране было введено состояние перманентного чрезвычайного положения. Это давало нацистам возможность легально править без каких-либо ограничений, но Гитлер решил надёжнее укрепить фундамент своей диктатуры.На выборах 5 марта 1933 года, проходивших в обстановке нацистской демагогии и террора, НСДАП получила 43,9%, однако единоличного большинства в рейхстаге гитлеровцы так и смогли завоевать. Для сохранения своего правительства Гитлер заключил коалицию с Немецкой национальной народной партией (НННП), но это была чистая формальность.На следующий день Коммунистическая партия Германии (КПГ), получившая 12,3% голосов, была запрещена, а мандаты депутатов-коммунистов – аннулированы. Почти три четверти депутатов от Социал-демократической партии Германии (СДПГ), набравшей 18,3% голосов, пошли на сотрудничество с нацистами, остальные были высланы из страны, арестованы или ушли в подполье. Руководство СДПГ было вынуждено эмигрировать в Прагу.24 марта 1933 года полностью подконтрольный нацистам рейхстаг официально передал Гитлеру диктаторские полномочия, по сути упразднив Конституцию. Вслед за этим последовала череда "особых" и "чрезвычайных" актов. К концу июля 1933 года нацисты упразднили в Германии многопартийность и свободные профсоюзы, федеративное устройство и местное самоуправление, независимость судов, печати и высших учебных заведений, равенство евреев в правах с остальными гражданами, свободную деятельность любых общественных и религиозных организаций. После этого 12 ноября 1933 года на безальтернативной основе был избран новый состав рейхстага, уже стопроцентно состоявший из членов НСДАП, и он превратился в декоративный орган.Благодаря отдельным экономическим успехам и деятельности Министерства пропаганды во главе с Йозефом Гёббельсом нацисты поначалу имели реальную поддержку немецкого общества. Однако к началу 1934 года Гитлер столкнулся с глухим недовольством в рядах собственной партии, где далеко не все поддержали курс на союз со старой военной элитой и оттеснение "штурмовиков" на задний план. Кроме того, часть нацистов из мелкобуржуазных и рабочих слоев выступала за осуществление "социалистических" пунктов программы НСДАП.Окружение Гитлера убеждало его, что речь идет о "второй революции и заговоре руководства СА" во главе с Эрнстом Рёмом, что и побудило фюрера принять решение о проведении 30 июня – 2 июля 1934 года так называемой "ночи длинных ножей". В результате этой карательной акции Гитлер расправился со всеми неугодными как в рядах НСДАП, так и среди консерваторов."Ночь длинных ножей" способствовала дальнейшей концентрации власти в руках Гитлера, одновременно она стала и победой военно-промышленной элиты, которая опасалась штурмовиков. Большую роль в ликвидации "заговора штурмовиков" сыграли "охранные отряды" (СС) во главе с Генрихом Гиммлером. СС вместе с нацистской партией стали главной опорой диктатуры, вытеснив СА на второстепенные роли.Разгром штурмовиков Пауль фон Гинденбург горячо приветствовал, он даже поздравил своего канцлера с тем, как тот "решил проблему". Однако 86-летний президент всё сильнее погружался в слабоумие. Когда вечером 1 августа 1934 года Гитлер нанес ему визит, Гинденбург практически не узнавал окружающих. Во время этой встречи "был фактически принят" акт, объявляющий Гитлера преемником Гинденбурга, полагает немецкий военный историк Вольфганг Ферстер в книге "Противостояние фюреру. Трагедия руководителя немецкого Генштаба. 1933-1944".В 9 утра 2 августа первый и последний всенародно избранный президент Германии Пауль фон Гинденбург скончался. А уже спустя три часа народу Германии было официально объявлено, что в "соответствии с законом, принятым кабинетом министров за день до смерти президента, функции канцлера и президента совмещаются в одном лице". Президентский пост упразднялся, объединённый пост стал называться "фюрер и рейхсканцлер" (нем. Der Führer und Reichskanzler).Сам же Адольф Гитлер провозгласил себя "фюрером германской нации" и принял на себя полномочия главнокомандующего вооружёнными силами Германии. При этом, по данным Ферстера, рейхсвер присягнул на верность лично Гитлеру – а не Германии – уже в 09:30.19 августа 1934 года был проведён референдум, на котором объединение должностей получило одобрение 89,9 % избирателей. "Треть сказала "да" из-за помрачения, треть – из-за страха, треть – из-за страха и помрачения", – отмечал позже немецкий писатель Виктор Клемперер в книге "Язык Третьего рейха".Этот референдум закрепил узурпацию власти нацистами и позволил Гитлеру объявить о "завершении национальной революции". Собственно, именно объединение должностей президента и главы правительства (канцлера) Германии считается окончательной ликвидацией Веймарской республики и её превращением в тоталитарный Третий рейх.Эксперт российского Экспертного института социальных исследований, политолог Александр Рудаков полагает, что ныне Владимир Зеленский избрал диктаторский путь Адольфа Гитлера, узурпируя власть в стране в нарушение её конституции. Политолог напомнил, что в Третьем Рейхе, как на Украине ныне, были запрещены все неугодные политические партии – ведь на момент прихода нацистов к власти их поддерживала лишь треть избирателей. "Зеленский боится потерять власть, зная, какой у него рейтинг", – отметил Рудаков в ходе круглого стола "Проблема 20 мая": как Украина прощается с демократией".
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история, германия, адольф гитлер, сс, нацисты, нацизм, демократия, диктатура, 1930-е
История, История, Германия, Адольф Гитлер, СС, нацисты, нацизм, демократия, диктатура, 1930-е

Как Адольф Гитлер стал "фюрером германской нации"

16:00 02.08.2024
 
Адольф Гитлер и Пауль фон Гинденбург
Адольф Гитлер и Пауль фон Гинденбург
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Олег Хавич
автор издания Украина.ру
Все материалы
90 лет назад, 2 августа 1934 года, канцлер Германии Адольф Гитлер в нарушение Конституции страны объявил, что отныне он является ещё и президентом государства, и провозгласил себя "фюрером германской нации"
Превращение республики в диктатуру, как правило, происходит поэтапно. Лучшей иллюстрацией этого тезиса может служить "Веймарская республика" в Германии, для трансформации которой в тоталитарный нацистский Третий рейх понадобилось более полутора десятков лет.
После поражения Германской империи в Первой мировой войне 31 июля 1919 года учредительное собрание в городке Веймар приняло новую конституцию страны. Германия стала демократической федеративной президентско-парламентской республикой, которую принято называть "Веймарской".
Первые годы существования Веймарскую республику сотрясали экономические проблемы, вызванные в первую очередь непомерными репарациями, которые Германия обязана была выплачивать победителям согласно Версальскому мирному договору. Но в 1924-м США и Великобритании реструктурировали остаток немецкого долга по репарациям, а власти Германии провели финансовую реформу и вернули марке её изначальную стоимость. Республика выстояла, но её авторитет был крайне низким для миллионов граждан, потерявших во время гиперинфляции свои накопления и банковские вклады.
В 1925 году на первых в истории прямых президентских выборах победил престарелый фельдмаршал Пауль фон Гинденбург, который был по-настоящему культовой фигурой для немцев как герой Первой мировой войны. Президент Гинденбург был для немцев символом стабильности, который не смогли поколебать ни начавшаяся в 1929 году "Великая депрессия", ни последовавшая за ней политическая нестабильность в Германии.
В марте 1930 года из-за разногласий по поводу антикризисного бюджета распалась "большая коалиция", и в стране началась министерская чехарда. Поскольку парламентарии не смогли договориться о составе нового кабинета министров, то президент утвердил его состав лично. Это шло вразрез с политической традицией Веймарской республики, хотя и не противоречило её Конституции.
Гитлер астрология
22 июня 2021, 07:50Астрология и политика
От «человека года» до «безумца и дегенерата». Астрологический портрет ГитлераТакие оценки Адольфу Гитлеру на разных этапах его политической карьеры давала западная пресса. А был ли Гитлер на самом деле безумцем, то есть психически больным человеком?
Двухлетняя работа нового рейхсканцлера (главы правительства), Генриха Брюнинга, запомнилась немцам как время лишений. Брюнинг, чтобы не допустить инфляции как в начале 1920-х, провёл ряд непопулярных мер: заморозил зарплаты, урезал все социальные программы и повысил налоги. Несмотря на явное недовольство немцев властями республики, Пауль фон Гинденбург в апреле 1932 года на прямых выборах был переизбран на пост президента Германии, получив 53% голосов избирателей. Выборы также зафиксировали растущую популярность национал-социалистов (НСДАП): их лидер Адольф Гитлер занял второе место с 36,8% голосов, причём в отдельных землях Гитлер был первым.
В мае 1932 года правые круги добились отставки канцлера, внушив престарелому и тяжелобольному президенту фон Гинденбургу, что Брюнинг – скрытый коммунист, который хочет отобрать поместья у честных немецких аристократов. Очередной правительственный кризис потребовал досрочных выборов в рейхстаг (парламент). 31 июля 1932 года на них с 37% голосов уверенно победила НСДАП. Гитлер требовал для себя поста рейхсканцлера, однако сформировать большинство в парламенте не смог, и Гинденбург (опять единолично) назначил главой правительства Франца вон Папена.
5 ноября 1932 года в Германии опять состоялись парламентские выборы, на которых нацисты потеряли около 2 миллионов голосов избирателей, получив 33,09%. Однако у Адольфа Гитлера были весомые аргументы для того, чтобы вновь потребовать для себя пост рейхсканцлера.
Во-первых, к концу 1932 года НСДАП стала самой крупной партией в Германии, в ней было 850 тысяч членов, кроме того, партия опиралась на многотысячные штурмовые отряды (СА).
Во-вторых, Гитлер получил доказательства, что сын и адъютант президента майор Оскар фон Гинденбург, на которого отец оформил владение большим родовым имением Нойдек, использует государственные дотации для покупки предметов роскоши, игры в казино, содержания любовниц, отдыха на дорогих курортах. При этом Оскар, пользуясь покровительством отца, ещё и уклонялся от уплаты налогов.
Пауль фон Гинденбург (слева) и Эрих Людендорф (справа) в штабе - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
21 августа 2023, 18:00История
Немецкий Крым: проект 1918 годаКрым считался и считается крайне важным регионом. Как минимум тут совпадают стратегическое положение (кто контролирует Крым, тот контролирует Чёрное море), уникальный климат, интереснейшие хозяйственные возможности. Не даром к Крыму рвутся украинские войска, как раньше рвались войска берлинских хозяев украинских националистов
22 января 1933 года состоялась двухчасовая беседа Гинденбурга-младшего с Гитлером, который угрожал дальнейшими разоблачениями. Но в случае, если президент пойдет навстречу лидеру нацистов, тот обещал немедленно прекратить расследование по "делу Гинденбурга-младшего". После этой встречи Оскар сказал отцу: "теперь нет никакой иной возможности, кроме как поставить Гитлера канцлером".
30 января 1933 года Пауль фон Гинденбург назначил рейхсканцлером Адольфа Гитлера. Одновременно Гинденбург назначил на 5 марта 1933 года очередные досрочные выборы рейхстага. Вскоре после этого принадлежавшие Оскару фон Гинденбургу 5 тысяч акров земли в Нойдеке были освобождены от уплаты налогов. Так с коррупционной сделки началась история Третьего Германского рейха, который поначалу сохранял элементы демократии.
Было сформировано так называемое правительство "национальной концентрации", где национал-социалисты занимали только три поста: канцлера (Адольф Гитлер), министра внутренних дел (Вильгельм Фрик) и министра без портфеля (Герман Геринг, он также был председателем рейхстага). Остальные министерские кресла были поделены между представителями консервативных кругов.
Так, вице-канцлером стал Франц фон Папен, от которого ожидали сдерживания Гитлера. Портфель министра экономики получил банкир и экономист Ялмар Шахт. Военным министром был назначен генерал Вернер фон Бломберг, который позже немало сделал для утверждения авторитета Гитлера в армейских кругах. В свою очередь, новый канцлер обещал генералам вернуть воинскую повинность, перевооружить рейхсвер (вооружённые силы) и снять с него все ограничения, навязанные после Первой мировой войны.
22 февраля 1933 года приказом главы МВД Фрика отряды CA и СС были наделены правами "вспомогательной полиции". Нацистские военизированные формирования стали частью государственного аппарата, и получили неограниченные права на применение насилия в отношении членов левых организаций и сочувствующих им лиц.
Эрнст Рём и Адольф Гитлер
2 июля, 08:00История
90 лет "Ночи длинных ножей": как фюрер избавился от людей, приведших его к власти Одно из постоянных линий противостояния внутри украинского политикума является конфликт между государственным руководством и радикальными неонацистами. В крайней форме этот конфликт выражается или в форме националистического переворота (он произошёл в 2014 году, но националисты оказались его "рабочей силой") или "ночь длинных ножей"
27 февраля в Берлине загорелся рейхстаг. В поджоге был обвинен голландский коммунист Маринус ван дер Люббе, задержанный в горящем здании с факелом в руках. Нацисты объявили, что поджог рейхстага был сигналом к началу "коммунистической революции", и Гитлеру удалось убедить в этом Гинденбурга.
28 февраля президент Германии издал два декрета: "О защите народа и государства" и "Против предательства немецкого народа и происков изменников родины", которыми в стране было введено состояние перманентного чрезвычайного положения. Это давало нацистам возможность легально править без каких-либо ограничений, но Гитлер решил надёжнее укрепить фундамент своей диктатуры.
На выборах 5 марта 1933 года, проходивших в обстановке нацистской демагогии и террора, НСДАП получила 43,9%, однако единоличного большинства в рейхстаге гитлеровцы так и смогли завоевать. Для сохранения своего правительства Гитлер заключил коалицию с Немецкой национальной народной партией (НННП), но это была чистая формальность.
На следующий день Коммунистическая партия Германии (КПГ), получившая 12,3% голосов, была запрещена, а мандаты депутатов-коммунистов – аннулированы. Почти три четверти депутатов от Социал-демократической партии Германии (СДПГ), набравшей 18,3% голосов, пошли на сотрудничество с нацистами, остальные были высланы из страны, арестованы или ушли в подполье. Руководство СДПГ было вынуждено эмигрировать в Прагу.
24 марта 1933 года полностью подконтрольный нацистам рейхстаг официально передал Гитлеру диктаторские полномочия, по сути упразднив Конституцию. Вслед за этим последовала череда "особых" и "чрезвычайных" актов. К концу июля 1933 года нацисты упразднили в Германии многопартийность и свободные профсоюзы, федеративное устройство и местное самоуправление, независимость судов, печати и высших учебных заведений, равенство евреев в правах с остальными гражданами, свободную деятельность любых общественных и религиозных организаций. После этого 12 ноября 1933 года на безальтернативной основе был избран новый состав рейхстага, уже стопроцентно состоявший из членов НСДАП, и он превратился в декоративный орган.
Благодаря отдельным экономическим успехам и деятельности Министерства пропаганды во главе с Йозефом Гёббельсом нацисты поначалу имели реальную поддержку немецкого общества. Однако к началу 1934 года Гитлер столкнулся с глухим недовольством в рядах собственной партии, где далеко не все поддержали курс на союз со старой военной элитой и оттеснение "штурмовиков" на задний план. Кроме того, часть нацистов из мелкобуржуазных и рабочих слоев выступала за осуществление "социалистических" пунктов программы НСДАП.
Штауффенберг
21 июля, 13:24
Между долгом и совестью. Граф фон Штауффенберг хотел убить Гитлера, которого поддерживалРовно 80 лет назад, в ночь на 21 июля 1944 года, его, раненого в плечо, наскоро судили, вывели во двор штаба резервной армии в Берлине (Бендлер-блок) и расстреляли. Перед смертью он успел крикнуть: "Да здравствует священная Германия!" Слова заглушили автоматные очереди.
Окружение Гитлера убеждало его, что речь идет о "второй революции и заговоре руководства СА" во главе с Эрнстом Рёмом, что и побудило фюрера принять решение о проведении 30 июня – 2 июля 1934 года так называемой "ночи длинных ножей". В результате этой карательной акции Гитлер расправился со всеми неугодными как в рядах НСДАП, так и среди консерваторов.
"Ночь длинных ножей" способствовала дальнейшей концентрации власти в руках Гитлера, одновременно она стала и победой военно-промышленной элиты, которая опасалась штурмовиков. Большую роль в ликвидации "заговора штурмовиков" сыграли "охранные отряды" (СС) во главе с Генрихом Гиммлером. СС вместе с нацистской партией стали главной опорой диктатуры, вытеснив СА на второстепенные роли.
Разгром штурмовиков Пауль фон Гинденбург горячо приветствовал, он даже поздравил своего канцлера с тем, как тот "решил проблему". Однако 86-летний президент всё сильнее погружался в слабоумие. Когда вечером 1 августа 1934 года Гитлер нанес ему визит, Гинденбург практически не узнавал окружающих. Во время этой встречи "был фактически принят" акт, объявляющий Гитлера преемником Гинденбурга, полагает немецкий военный историк Вольфганг Ферстер в книге "Противостояние фюреру. Трагедия руководителя немецкого Генштаба. 1933-1944".
В 9 утра 2 августа первый и последний всенародно избранный президент Германии Пауль фон Гинденбург скончался. А уже спустя три часа народу Германии было официально объявлено, что в "соответствии с законом, принятым кабинетом министров за день до смерти президента, функции канцлера и президента совмещаются в одном лице". Президентский пост упразднялся, объединённый пост стал называться "фюрер и рейхсканцлер" (нем. Der Führer und Reichskanzler).
Сам же Адольф Гитлер провозгласил себя "фюрером германской нации" и принял на себя полномочия главнокомандующего вооружёнными силами Германии. При этом, по данным Ферстера, рейхсвер присягнул на верность лично Гитлеру – а не Германии – уже в 09:30.
Зеленский и Гитлер - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
26 марта, 15:17
Чем Гитлер лучше ЗеленскогоУ Зеленского давно начала как-то неуловимо меняться речь, постепенно проявлялся какой-то непонятный акцент. В последние два дня у него было два коротких публичных выступления
19 августа 1934 года был проведён референдум, на котором объединение должностей получило одобрение 89,9 % избирателей. "Треть сказала "да" из-за помрачения, треть – из-за страха, треть – из-за страха и помрачения", – отмечал позже немецкий писатель Виктор Клемперер в книге "Язык Третьего рейха".
Этот референдум закрепил узурпацию власти нацистами и позволил Гитлеру объявить о "завершении национальной революции". Собственно, именно объединение должностей президента и главы правительства (канцлера) Германии считается окончательной ликвидацией Веймарской республики и её превращением в тоталитарный Третий рейх.
Эксперт российского Экспертного института социальных исследований, политолог Александр Рудаков полагает, что ныне Владимир Зеленский избрал диктаторский путь Адольфа Гитлера, узурпируя власть в стране в нарушение её конституции. Политолог напомнил, что в Третьем Рейхе, как на Украине ныне, были запрещены все неугодные политические партии – ведь на момент прихода нацистов к власти их поддерживала лишь треть избирателей. "Зеленский боится потерять власть, зная, какой у него рейтинг", – отметил Рудаков в ходе круглого стола "Проблема 20 мая": как Украина прощается с демократией".
 
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