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Как Адольф Гитлер стал "фюрером германской нации"

Как Адольф Гитлер стал "фюрером германской нации" - 02.08.2024 Украина.ру

Как Адольф Гитлер стал "фюрером германской нации"

90 лет назад, 2 августа 1934 года, канцлер Германии Адольф Гитлер в нарушение Конституции страны объявил, что отныне он является ещё и президентом государства, и провозгласил себя "фюрером германской нации"

2024-08-02T16:00

2024-08-02T16:00

2024-08-02T16:00

история

история

германия

адольф гитлер

сс

нацисты

нацизм

демократия

диктатура

1930-е

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Превращение республики в диктатуру, как правило, происходит поэтапно. Лучшей иллюстрацией этого тезиса может служить "Веймарская республика" в Германии, для трансформации которой в тоталитарный нацистский Третий рейх понадобилось более полутора десятков лет.После поражения Германской империи в Первой мировой войне 31 июля 1919 года учредительное собрание в городке Веймар приняло новую конституцию страны. Германия стала демократической федеративной президентско-парламентской республикой, которую принято называть "Веймарской".Первые годы существования Веймарскую республику сотрясали экономические проблемы, вызванные в первую очередь непомерными репарациями, которые Германия обязана была выплачивать победителям согласно Версальскому мирному договору. Но в 1924-м США и Великобритании реструктурировали остаток немецкого долга по репарациям, а власти Германии провели финансовую реформу и вернули марке её изначальную стоимость. Республика выстояла, но её авторитет был крайне низким для миллионов граждан, потерявших во время гиперинфляции свои накопления и банковские вклады.В 1925 году на первых в истории прямых президентских выборах победил престарелый фельдмаршал Пауль фон Гинденбург, который был по-настоящему культовой фигурой для немцев как герой Первой мировой войны. Президент Гинденбург был для немцев символом стабильности, который не смогли поколебать ни начавшаяся в 1929 году "Великая депрессия", ни последовавшая за ней политическая нестабильность в Германии.В марте 1930 года из-за разногласий по поводу антикризисного бюджета распалась "большая коалиция", и в стране началась министерская чехарда. Поскольку парламентарии не смогли договориться о составе нового кабинета министров, то президент утвердил его состав лично. Это шло вразрез с политической традицией Веймарской республики, хотя и не противоречило её Конституции.Двухлетняя работа нового рейхсканцлера (главы правительства), Генриха Брюнинга, запомнилась немцам как время лишений. Брюнинг, чтобы не допустить инфляции как в начале 1920-х, провёл ряд непопулярных мер: заморозил зарплаты, урезал все социальные программы и повысил налоги. Несмотря на явное недовольство немцев властями республики, Пауль фон Гинденбург в апреле 1932 года на прямых выборах был переизбран на пост президента Германии, получив 53% голосов избирателей. Выборы также зафиксировали растущую популярность национал-социалистов (НСДАП): их лидер Адольф Гитлер занял второе место с 36,8% голосов, причём в отдельных землях Гитлер был первым.В мае 1932 года правые круги добились отставки канцлера, внушив престарелому и тяжелобольному президенту фон Гинденбургу, что Брюнинг – скрытый коммунист, который хочет отобрать поместья у честных немецких аристократов. Очередной правительственный кризис потребовал досрочных выборов в рейхстаг (парламент). 31 июля 1932 года на них с 37% голосов уверенно победила НСДАП. Гитлер требовал для себя поста рейхсканцлера, однако сформировать большинство в парламенте не смог, и Гинденбург (опять единолично) назначил главой правительства Франца вон Папена.5 ноября 1932 года в Германии опять состоялись парламентские выборы, на которых нацисты потеряли около 2 миллионов голосов избирателей, получив 33,09%. Однако у Адольфа Гитлера были весомые аргументы для того, чтобы вновь потребовать для себя пост рейхсканцлера.Во-первых, к концу 1932 года НСДАП стала самой крупной партией в Германии, в ней было 850 тысяч членов, кроме того, партия опиралась на многотысячные штурмовые отряды (СА).Во-вторых, Гитлер получил доказательства, что сын и адъютант президента майор Оскар фон Гинденбург, на которого отец оформил владение большим родовым имением Нойдек, использует государственные дотации для покупки предметов роскоши, игры в казино, содержания любовниц, отдыха на дорогих курортах. При этом Оскар, пользуясь покровительством отца, ещё и уклонялся от уплаты налогов.22 января 1933 года состоялась двухчасовая беседа Гинденбурга-младшего с Гитлером, который угрожал дальнейшими разоблачениями. Но в случае, если президент пойдет навстречу лидеру нацистов, тот обещал немедленно прекратить расследование по "делу Гинденбурга-младшего". После этой встречи Оскар сказал отцу: "теперь нет никакой иной возможности, кроме как поставить Гитлера канцлером".30 января 1933 года Пауль фон Гинденбург назначил рейхсканцлером Адольфа Гитлера. Одновременно Гинденбург назначил на 5 марта 1933 года очередные досрочные выборы рейхстага. Вскоре после этого принадлежавшие Оскару фон Гинденбургу 5 тысяч акров земли в Нойдеке были освобождены от уплаты налогов. Так с коррупционной сделки началась история Третьего Германского рейха, который поначалу сохранял элементы демократии.Было сформировано так называемое правительство "национальной концентрации", где национал-социалисты занимали только три поста: канцлера (Адольф Гитлер), министра внутренних дел (Вильгельм Фрик) и министра без портфеля (Герман Геринг, он также был председателем рейхстага). Остальные министерские кресла были поделены между представителями консервативных кругов.Так, вице-канцлером стал Франц фон Папен, от которого ожидали сдерживания Гитлера. Портфель министра экономики получил банкир и экономист Ялмар Шахт. Военным министром был назначен генерал Вернер фон Бломберг, который позже немало сделал для утверждения авторитета Гитлера в армейских кругах. В свою очередь, новый канцлер обещал генералам вернуть воинскую повинность, перевооружить рейхсвер (вооружённые силы) и снять с него все ограничения, навязанные после Первой мировой войны.22 февраля 1933 года приказом главы МВД Фрика отряды CA и СС были наделены правами "вспомогательной полиции". Нацистские военизированные формирования стали частью государственного аппарата, и получили неограниченные права на применение насилия в отношении членов левых организаций и сочувствующих им лиц.27 февраля в Берлине загорелся рейхстаг. В поджоге был обвинен голландский коммунист Маринус ван дер Люббе, задержанный в горящем здании с факелом в руках. Нацисты объявили, что поджог рейхстага был сигналом к началу "коммунистической революции", и Гитлеру удалось убедить в этом Гинденбурга.28 февраля президент Германии издал два декрета: "О защите народа и государства" и "Против предательства немецкого народа и происков изменников родины", которыми в стране было введено состояние перманентного чрезвычайного положения. Это давало нацистам возможность легально править без каких-либо ограничений, но Гитлер решил надёжнее укрепить фундамент своей диктатуры.На выборах 5 марта 1933 года, проходивших в обстановке нацистской демагогии и террора, НСДАП получила 43,9%, однако единоличного большинства в рейхстаге гитлеровцы так и смогли завоевать. Для сохранения своего правительства Гитлер заключил коалицию с Немецкой национальной народной партией (НННП), но это была чистая формальность.На следующий день Коммунистическая партия Германии (КПГ), получившая 12,3% голосов, была запрещена, а мандаты депутатов-коммунистов – аннулированы. Почти три четверти депутатов от Социал-демократической партии Германии (СДПГ), набравшей 18,3% голосов, пошли на сотрудничество с нацистами, остальные были высланы из страны, арестованы или ушли в подполье. Руководство СДПГ было вынуждено эмигрировать в Прагу.24 марта 1933 года полностью подконтрольный нацистам рейхстаг официально передал Гитлеру диктаторские полномочия, по сути упразднив Конституцию. Вслед за этим последовала череда "особых" и "чрезвычайных" актов. К концу июля 1933 года нацисты упразднили в Германии многопартийность и свободные профсоюзы, федеративное устройство и местное самоуправление, независимость судов, печати и высших учебных заведений, равенство евреев в правах с остальными гражданами, свободную деятельность любых общественных и религиозных организаций. После этого 12 ноября 1933 года на безальтернативной основе был избран новый состав рейхстага, уже стопроцентно состоявший из членов НСДАП, и он превратился в декоративный орган.Благодаря отдельным экономическим успехам и деятельности Министерства пропаганды во главе с Йозефом Гёббельсом нацисты поначалу имели реальную поддержку немецкого общества. Однако к началу 1934 года Гитлер столкнулся с глухим недовольством в рядах собственной партии, где далеко не все поддержали курс на союз со старой военной элитой и оттеснение "штурмовиков" на задний план. Кроме того, часть нацистов из мелкобуржуазных и рабочих слоев выступала за осуществление "социалистических" пунктов программы НСДАП.Окружение Гитлера убеждало его, что речь идет о "второй революции и заговоре руководства СА" во главе с Эрнстом Рёмом, что и побудило фюрера принять решение о проведении 30 июня – 2 июля 1934 года так называемой "ночи длинных ножей". В результате этой карательной акции Гитлер расправился со всеми неугодными как в рядах НСДАП, так и среди консерваторов."Ночь длинных ножей" способствовала дальнейшей концентрации власти в руках Гитлера, одновременно она стала и победой военно-промышленной элиты, которая опасалась штурмовиков. Большую роль в ликвидации "заговора штурмовиков" сыграли "охранные отряды" (СС) во главе с Генрихом Гиммлером. СС вместе с нацистской партией стали главной опорой диктатуры, вытеснив СА на второстепенные роли.Разгром штурмовиков Пауль фон Гинденбург горячо приветствовал, он даже поздравил своего канцлера с тем, как тот "решил проблему". Однако 86-летний президент всё сильнее погружался в слабоумие. Когда вечером 1 августа 1934 года Гитлер нанес ему визит, Гинденбург практически не узнавал окружающих. Во время этой встречи "был фактически принят" акт, объявляющий Гитлера преемником Гинденбурга, полагает немецкий военный историк Вольфганг Ферстер в книге "Противостояние фюреру. Трагедия руководителя немецкого Генштаба. 1933-1944".В 9 утра 2 августа первый и последний всенародно избранный президент Германии Пауль фон Гинденбург скончался. А уже спустя три часа народу Германии было официально объявлено, что в "соответствии с законом, принятым кабинетом министров за день до смерти президента, функции канцлера и президента совмещаются в одном лице". Президентский пост упразднялся, объединённый пост стал называться "фюрер и рейхсканцлер" (нем. Der Führer und Reichskanzler).Сам же Адольф Гитлер провозгласил себя "фюрером германской нации" и принял на себя полномочия главнокомандующего вооружёнными силами Германии. При этом, по данным Ферстера, рейхсвер присягнул на верность лично Гитлеру – а не Германии – уже в 09:30.19 августа 1934 года был проведён референдум, на котором объединение должностей получило одобрение 89,9 % избирателей. "Треть сказала "да" из-за помрачения, треть – из-за страха, треть – из-за страха и помрачения", – отмечал позже немецкий писатель Виктор Клемперер в книге "Язык Третьего рейха".Этот референдум закрепил узурпацию власти нацистами и позволил Гитлеру объявить о "завершении национальной революции". Собственно, именно объединение должностей президента и главы правительства (канцлера) Германии считается окончательной ликвидацией Веймарской республики и её превращением в тоталитарный Третий рейх.Эксперт российского Экспертного института социальных исследований, политолог Александр Рудаков полагает, что ныне Владимир Зеленский избрал диктаторский путь Адольфа Гитлера, узурпируя власть в стране в нарушение её конституции. Политолог напомнил, что в Третьем Рейхе, как на Украине ныне, были запрещены все неугодные политические партии – ведь на момент прихода нацистов к власти их поддерживала лишь треть избирателей. "Зеленский боится потерять власть, зная, какой у него рейтинг", – отметил Рудаков в ходе круглого стола "Проблема 20 мая": как Украина прощается с демократией".

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история, германия, адольф гитлер, сс, нацисты, нацизм, демократия, диктатура, 1930-е