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Блогер Подоляка поздравил причастных к ВДВ фотографией военнослужащего ВСУ

Блогер Подоляка поздравил причастных к ВДВ фотографией военнослужащего ВСУ - 02.08.2024 Украина.ру

Блогер Подоляка поздравил причастных к ВДВ фотографией военнослужащего ВСУ

Блогер Юрий Подоляка поздравил всех причастных к службе в Воздушно-десантных войсках России с профессиональным праздником. Он написал в телеграм-канале пост, к которому приложил фотографию военнослужащего

2024-08-02T10:36

2024-08-02T10:36

2024-08-02T10:36

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Российские блогеры узнали на фотографии военнослужащего ВСУ: на берете - герб Украины, а в небе над головой - американский вертолет "Апач". После того, как в соцсетях успел разгореться скандал, Подоляка обозвал возмущенных блогеров "идиотами, хайпующими на картинке", извинился, и оправдал себя тем, что был сонным и уставшим, и сменил фотографию. "Во-первых спешу им сказать, что они ИДИОТЫ и кроме как цепляться за опечатки ничего у меня найти по существу не могут. Потому что в отличие от них ко мне можно прицепиться только за очепятки. А потому они и ИДИОТЫ, раз это показывают))). Умный бы не стал делать "глубоких выводов" на этом", - написал Подоляка.По его словам, он "был в дороге. Ехал всю ночь" и утром остановился в кафе, чтобы "поздравить пацанов". По его словам, фотографию для поздравления он выбирал на смартфоне "из предложенных", и не разглядел на берете военнослужащего тризуб. "Наверное, даже хорошо что такой казус вышел. По крайней мере все идиоты успели высказаться и показать, кто они есть. А еще приятно осознавать, что вся эта шакалья свора (которая мешала пацанам на войне и прикрывала подонков в погонах, которых сейчас сажают в СИЗО), следит за моей работой", - написал Подоляка.Блогер и юрист Илья Ремесло предположил, что ошибки с фотографией не было, а Подоляка поздравил военнослужащих той страны, которой поздравил. После поздравления многие обвинили Подоляку, как военного эксперта, в некомпетентности. Ремесло предположил, что Подоляка все-таки "видит, что публикует"."Есть более логичное объяснение – просто уроженец Украины и сотник Майдана Юрий Подоляка считает своей армией Збройные силы Украины. И соответственно, их поздравляет", - написал Ремесло в телеграм-канале. Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков тоже обратил внимание на поздравление. "Ну и сама картинка как-будто из Одноклассников 2000-х. Земляк по вайберу прислал?", - написал Скориков в телеграм-канале.

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михаил подоляк, новости, украина, россия, вооруженные силы украины, вдв