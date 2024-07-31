Куда дальше двинется армия России и что останется от ВСУ: Анпилогов о русском паровом катке - 31.07.2024 Украина.ру
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Куда дальше двинется армия России и что останется от ВСУ: Анпилогов о русском паровом катке
Куда дальше двинется армия России и что останется от ВСУ: Анпилогов о русском паровом катке - 31.07.2024 Украина.ру
Куда дальше двинется армия России и что останется от ВСУ: Анпилогов о русском паровом катке
Военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов рассказал о продвижении российских сил в зоне СВО и о... Украина.ру, 31.07.2024
2024-07-31T16:37
2024-07-31T16:37
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венесуэла
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алексей анпилогов
вооруженные силы украины
сво
мобилизация
владимир путин
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Военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов рассказал о продвижении российских сил в зоне СВО и о попытках сопротивления Украины, о протестных настроениях внутри украинского общества, а также о стремлении устроить "цветную революцию" в Венесуэле: 00:24 – О продвижении ВС РФ; 09:49 – О потерях и остатке сил ВСУ; 14:35 – Украинский протест: поджоги машин ТЦК; 20:53 – О противостоянии в Венесуэле.
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видео, новости, россия, венесуэла, украина, алексей анпилогов, вооруженные силы украины, сво, мобилизация, владимир путин, владимир зеленский, николас мадуро, сша, донбасс, всу, военком, потери всу, видео
Видео, Новости, Россия, Венесуэла, Украина, Алексей Анпилогов, Вооруженные силы Украины, СВО, мобилизация, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Николас Мадуро, США, Донбасс, ВСУ, военком, потери ВСУ

Куда дальше двинется армия России и что останется от ВСУ: Анпилогов о русском паровом катке

16:37 31.07.2024
 
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Военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов рассказал о продвижении российских сил в зоне СВО и о попытках сопротивления Украины, о протестных настроениях внутри украинского общества, а также о стремлении устроить "цветную революцию" в Венесуэле:
00:24 – О продвижении ВС РФ;
09:49 – О потерях и остатке сил ВСУ;
14:35 – Украинский протест: поджоги машин ТЦК;
20:53 – О противостоянии в Венесуэле.
 
ВидеоНовостиРоссияВенесуэлаУкраинаАлексей АнпилоговВооруженные силы УкраиныСВОмобилизацияВладимир ПутинВладимир ЗеленскийНиколас МадуроСШАДонбассВСУвоенкомпотери ВСУ
 
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