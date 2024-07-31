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Куда дальше двинется армия России и что останется от ВСУ: Анпилогов о русском паровом катке
Куда дальше двинется армия России и что останется от ВСУ: Анпилогов о русском паровом катке - 31.07.2024 Украина.ру
Куда дальше двинется армия России и что останется от ВСУ: Анпилогов о русском паровом катке
Военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов рассказал о продвижении российских сил в зоне СВО и о... Украина.ру, 31.07.2024
2024-07-31T16:37
2024-07-31T16:37
2024-07-31T16:37
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Военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов рассказал о продвижении российских сил в зоне СВО и о попытках сопротивления Украины, о протестных настроениях внутри украинского общества, а также о стремлении устроить "цветную революцию" в Венесуэле: 00:24 – О продвижении ВС РФ; 09:49 – О потерях и остатке сил ВСУ; 14:35 – Украинский протест: поджоги машин ТЦК; 20:53 – О противостоянии в Венесуэле.
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Куда дальше двинется армия России и что останется от ВСУ: Анпилогов о русском паровом катке
Военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов рассказал о продвижении российских сил в зоне СВО и о попытках сопротивления Украины, о протестных настроениях внутри украинского общества, а также о стремлении устроить "цветную революцию" в Венесуэле:
00:24 – О продвижении ВС РФ;
09:49 – О потерях и остатке сил ВСУ;
14:35 – Украинский протест: поджоги машин ТЦК;
20:53 – О противостоянии в Венесуэле.