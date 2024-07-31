https://ukraina.ru/20240731/1056595975.html

Куда дальше двинется армия России и что останется от ВСУ: Анпилогов о русском паровом катке

Куда дальше двинется армия России и что останется от ВСУ: Анпилогов о русском паровом катке - 31.07.2024 Украина.ру

Куда дальше двинется армия России и что останется от ВСУ: Анпилогов о русском паровом катке

Военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов рассказал о продвижении российских сил в зоне СВО и о... Украина.ру, 31.07.2024

2024-07-31T16:37

2024-07-31T16:37

2024-07-31T16:37

видео

новости

россия

венесуэла

украина

алексей анпилогов

вооруженные силы украины

сво

мобилизация

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1f/1056595715_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_515ac85321b617f39db02a94ba72f638.jpg.webp

Военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов рассказал о продвижении российских сил в зоне СВО и о попытках сопротивления Украины, о протестных настроениях внутри украинского общества, а также о стремлении устроить "цветную революцию" в Венесуэле: 00:24 – О продвижении ВС РФ; 09:49 – О потерях и остатке сил ВСУ; 14:35 – Украинский протест: поджоги машин ТЦК; 20:53 – О противостоянии в Венесуэле.

россия

венесуэла

украина

сша

донбасс

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, новости, россия, венесуэла, украина, алексей анпилогов, вооруженные силы украины, сво, мобилизация, владимир путин, владимир зеленский, николас мадуро, сша, донбасс, всу, военком, потери всу, видео