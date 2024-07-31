Главное за ночь 31 июля - 31.07.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 31 июля
Главное за ночь 31 июля - 31.07.2024 Украина.ру
Главное за ночь 31 июля
Ночью Киев атаковали беспилотниками. В Киевской городской военной администрации заявляют, что было сбито якобы более 30 "Гераней". Украина.ру, 31.07.2024
2024-07-31T08:17
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Ночью Киев атаковали беспилотниками. В Киевской городской военной администрации заявляют, что было сбито якобы более 30 "Гераней".Экстренное заседание высшего совета нацбезопасности Ирана проходит в резиденции верховного лидера страны после убийства главы политбюро ХАМАС, сообщили СМИ.Основа для диалога с США по контролю над вооружениями может появиться только после отказа Вашингтона от конфронтации с РФ, заявила РИА Новости Захарова. Официальный представитель МИД РФ отметила, что развязанная США и НАТО гибридная война против РФ может привести к прямому столкновению ядерных держав.Многоэтажный жилой дом в белгородском Шебекино загорелся после обстрелов ВСУ, заявил губернатор.Этой ночью был нанесен удар в Миргороде по пункту дислокации ВСУ и наемников, топливному складу "Полтаватопливо". Произошел сильный взрыв, сообщило подполье.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, киев, вооруженные силы украины, нато, дом
Новости, Россия, США, Киев, Вооруженные силы Украины, НАТО, дом

Главное за ночь 31 июля

08:17 31.07.2024
 
© РИА Новости . Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкГорода мира. Киев
Города мира. Киев - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости . Евгения Новоженина
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Ночью Киев атаковали беспилотниками. В Киевской городской военной администрации заявляют, что было сбито якобы более 30 "Гераней".
Экстренное заседание высшего совета нацбезопасности Ирана проходит в резиденции верховного лидера страны после убийства главы политбюро ХАМАС, сообщили СМИ.
Основа для диалога с США по контролю над вооружениями может появиться только после отказа Вашингтона от конфронтации с РФ, заявила РИА Новости Захарова. Официальный представитель МИД РФ отметила, что развязанная США и НАТО гибридная война против РФ может привести к прямому столкновению ядерных держав.
Многоэтажный жилой дом в белгородском Шебекино загорелся после обстрелов ВСУ, заявил губернатор.
Этой ночью был нанесен удар в Миргороде по пункту дислокации ВСУ и наемников, топливному складу "Полтаватопливо". Произошел сильный взрыв, сообщило подполье.
 
НовостиРоссияСШАКиевВооруженные силы УкраиныНАТОдом
 
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Заголовок открываемого материала
09:00Метания по переговорам, успехи ВС РФ, "некачественные" военные. Главное на Украине на утро 31 июля
08:17Главное за ночь 31 июля
06:53"Самая большая кража в современной истории". Подарить золото врагу? Почему бы нет
06:36Переговоры, дыра в бюджете и обмен украинцев на украинцев. Что обсуждает украинская элита
06:25Экономика Украины и война: рабономика, тестовое выключение электроэнергии и пиар на военных заводах
06:20"ВСУ отступают широким фронтом": Алёхин о том, когда ВС РФ разрежут группировку "Хортица" под Купянском
06:10"Крынки 2.0": Алехин рассказал, почему ВСУ считают верной смертью заброску на днепровские острова
06:00"Надо рассекать противника на части": эксперт объяснил, почему ВСУ не спасет вторая линия обороны
05:50"Закогтиться за участочек земли": полковник запаса сообщил, как ВС РФ штурмуют высоты в Макеевке
05:46Позывной "Борзый": Запорожский фронт посыплется в октябре, это уже чувствуется
05:40Ракетный удар по Краматорску: эксперт раскрыл, как "Искандеры" размолотили склад 56-й бригады ВСУ
05:39Дмитрий Евстафьев: Евросоюз не может поддерживать темпа расходов на Украину без воровства
05:30"Нашли пустые окопы": Алёхин рассказал о том, как попала в окружение 59-я бригада ВСУ в Красногоровке
05:15Враг бросает позиции и уходит: военный эксперт о том, как ВС РФ готовятся "расчленить" ВСУ в Купянске
05:00Краснолиманский фронт: полковник запаса объяснил, как ВС РФ штурмуют высоты и освобождают Макеевку
04:45"Полетим по прямой в пропасть". Украинские эксперты о настоящем и будущем
04:30Военный эксперт о том, почему у ВС РФ должны быть тысячи FPV-дронов и "Ланцетов" на каждом направлении
04:15Не сбегут и не сдадутся в плен: эксперт рассказал, почему FPV-дроны воюют лучше, чем солдаты ВСУ
04:00"Это отличный выход": полковник запаса о том, как роботизированные танки могут прорвать оборону ВСУ
03:45Харьковский фронт: эксперт рассказал, как бойцы ВГ "Запад" разгромили бригады штурмовиков ВСУ и Азова*
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