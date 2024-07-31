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Главное за ночь 31 июля

Главное за ночь 31 июля - 31.07.2024 Украина.ру

Главное за ночь 31 июля

Ночью Киев атаковали беспилотниками. В Киевской городской военной администрации заявляют, что было сбито якобы более 30 "Гераней". Украина.ру, 31.07.2024

2024-07-31T08:17

2024-07-31T08:17

2024-07-31T08:17

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Ночью Киев атаковали беспилотниками. В Киевской городской военной администрации заявляют, что было сбито якобы более 30 "Гераней".Экстренное заседание высшего совета нацбезопасности Ирана проходит в резиденции верховного лидера страны после убийства главы политбюро ХАМАС, сообщили СМИ.Основа для диалога с США по контролю над вооружениями может появиться только после отказа Вашингтона от конфронтации с РФ, заявила РИА Новости Захарова. Официальный представитель МИД РФ отметила, что развязанная США и НАТО гибридная война против РФ может привести к прямому столкновению ядерных держав.Многоэтажный жилой дом в белгородском Шебекино загорелся после обстрелов ВСУ, заявил губернатор.Этой ночью был нанесен удар в Миргороде по пункту дислокации ВСУ и наемников, топливному складу "Полтаватопливо". Произошел сильный взрыв, сообщило подполье.

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новости, россия, сша, киев, вооруженные силы украины, нато, дом