СБУ: конфисковано имущество родственников бывших депутатов Козака и Медведчука - 30.07.2024 Украина.ру
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СБУ: конфисковано имущество родственников бывших депутатов Козака и Медведчука
СБУ: конфисковано имущество родственников бывших депутатов Козака и Медведчука - 30.07.2024 Украина.ру
СБУ: конфисковано имущество родственников бывших депутатов Козака и Медведчука
Спецслужбы Украины продолжают розыск имущества родственников "политически нелояльных" граждан Украины. Об этом говорится в опубликованном 30 июля сообщении Службы безопасности Украины
2024-07-30T17:09
2024-07-30T17:09
новости
украина
виктор медведчук
тарас козак
сбу
хроника репрессий
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"Благодаря СБУ и ДБР (Государственное Бюро Расследований - Ред.) в управление государства передано "новую партию" имущества братьев Медведчука и Козака почти на 400 млн грн",- сказано в официальном сообщении.Это имущество (841,3 млн рублей в эквиваленте) суд арестовал вдобавок к ранее арестованным активам бывших депутатов украинского парламента Виктора Медведчука и Тараса Козака. "Таким образом, в управлении государства дополнительно будут находиться более 10 тыс. м² недвижимости и более 70 единиц автотранспорта и строительной техники компаний Сергея Медведчука и Богдана Козака". - уточняется в сообщении спецслужбы.Арестованные активы переданы Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Из сообщения спецслужбы также следует, что чиновники уже распоряжаются этим имуществом – то есть оно фактически конфисковано и обращено в госсобственность (национализировано).СБУ сообщила также, что политически нелояльные фигуранты "скрываются за границей". Продолжается их розыск.Ранее Виктор Медведчук был арестован, обвинён в уголовных преступлениях и обменян на других граждан Украины из числа украинских военнопленных. В обмены с украинской стороны включались и другие украинские граждане, заподозренные в политической нелояльности или не скрывающие своих диссидентских настроений, преимущественно гражданские лица – журналисты, учёные, общественные деятели, священнослужители и обычные обыватели.Подробнее - в материале Павла Волкова на сайте Украина.ру: Парадоксы в жизни украинских политзаключенных. Как быть с теми, кто реально помогал Российской армии
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новости, украина, виктор медведчук, тарас козак, сбу, хроника репрессий
Новости, Украина, Виктор Медведчук, Тарас Козак, СБУ, Хроника репрессий

СБУ: конфисковано имущество родственников бывших депутатов Козака и Медведчука

17:09 30.07.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ)
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Спецслужбы Украины продолжают розыск имущества родственников "политически нелояльных" граждан Украины. Об этом говорится в опубликованном 30 июля сообщении Службы безопасности Украины
"Благодаря СБУ и ДБР (Государственное Бюро Расследований - Ред.) в управление государства передано "новую партию" имущества братьев Медведчука и Козака почти на 400 млн грн",- сказано в официальном сообщении.
Это имущество (841,3 млн рублей в эквиваленте) суд арестовал вдобавок к ранее арестованным активам бывших депутатов украинского парламента Виктора Медведчука и Тараса Козака.
"Таким образом, в управлении государства дополнительно будут находиться более 10 тыс. м² недвижимости и более 70 единиц автотранспорта и строительной техники компаний Сергея Медведчука и Богдана Козака". - уточняется в сообщении спецслужбы.
Арестованные активы переданы Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Из сообщения спецслужбы также следует, что чиновники уже распоряжаются этим имуществом – то есть оно фактически конфисковано и обращено в госсобственность (национализировано).
СБУ сообщила также, что политически нелояльные фигуранты "скрываются за границей". Продолжается их розыск.
Ранее Виктор Медведчук был арестован, обвинён в уголовных преступлениях и обменян на других граждан Украины из числа украинских военнопленных. В обмены с украинской стороны включались и другие украинские граждане, заподозренные в политической нелояльности или не скрывающие своих диссидентских настроений, преимущественно гражданские лица – журналисты, учёные, общественные деятели, священнослужители и обычные обыватели.
Подробнее - в материале Павла Волкова на сайте Украина.ру: Парадоксы в жизни украинских политзаключенных. Как быть с теми, кто реально помогал Российской армии
 
НовостиУкраинаВиктор МедведчукТарас КозакСБУХроника репрессий
 
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