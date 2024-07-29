https://ukraina.ru/20240729/1056545852.html

Кто такие "ждуны" и как их выявить: журналист из Бердянска об угрозах и диверсиях с Украины

Кто такие "ждуны" и как их выявить: журналист из Бердянска об угрозах и диверсиях с Украины - 29.07.2024 Украина.ру

Кто такие "ждуны" и как их выявить: журналист из Бердянска об угрозах и диверсиях с Украины

Директор ТРК "Свободный Бердянск" Станислав Смаковский рассказал военкору издания Украина.ру Александру Чаленко о том, как проходит интеграция Запорожской области в состав Российской Федерации

2024-07-29T14:30

2024-07-29T14:30

2024-07-29T14:31

видео

бердянск

украина

россия

александр чаленко

пенсии

цены

диверсия

владимир путин

тверь

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А также о том, как изменился Бердянск за последние два года и какие перспективы открываются перед горожанами сейчас.

бердянск

украина

россия

тверь

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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