https://ukraina.ru/20240729/1056545852.html
Кто такие "ждуны" и как их выявить: журналист из Бердянска об угрозах и диверсиях с Украины
Кто такие "ждуны" и как их выявить: журналист из Бердянска об угрозах и диверсиях с Украины - 29.07.2024 Украина.ру
Кто такие "ждуны" и как их выявить: журналист из Бердянска об угрозах и диверсиях с Украины
Директор ТРК "Свободный Бердянск" Станислав Смаковский рассказал военкору издания Украина.ру Александру Чаленко о том, как проходит интеграция Запорожской области в состав Российской Федерации
2024-07-29T14:30
2024-07-29T14:30
2024-07-29T14:31
видео
бердянск
украина
россия
александр чаленко
пенсии
цены
диверсия
владимир путин
тверь
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А также о том, как изменился Бердянск за последние два года и какие перспективы открываются перед горожанами сейчас.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, бердянск, украина, россия, александр чаленко, пенсии, цены, диверсия, владимир путин, тверь, жкх, море, дети, конфликт, паспорт, видео
Видео, Бердянск, Украина, Россия, Александр Чаленко, пенсии, цены, диверсия, Владимир Путин, Тверь, ЖКХ, море, дети, конфликт, паспорт
Кто такие "ждуны" и как их выявить: журналист из Бердянска об угрозах и диверсиях с Украины
14:30 29.07.2024 (обновлено: 14:31 29.07.2024)
Директор ТРК "Свободный Бердянск" Станислав Смаковский рассказал военкору издания Украина.ру Александру Чаленко о том, как проходит интеграция Запорожской области в состав Российской Федерации
А также о том, как изменился Бердянск за последние два года и какие перспективы открываются перед горожанами сейчас.