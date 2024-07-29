Ад длиной в 10 лет: как живут окраины Донецка. Спецрепортаж о гуманитарном рейде с Татьяной Монтян - 29.07.2024 Украина.ру
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Ад длиной в 10 лет: как живут окраины Донецка. Спецрепортаж о гуманитарном рейде с Татьяной Монтян
Ад длиной в 10 лет: как живут окраины Донецка. Спецрепортаж о гуманитарном рейде с Татьяной Монтян - 29.07.2024 Украина.ру
Ад длиной в 10 лет: как живут окраины Донецка. Спецрепортаж о гуманитарном рейде с Татьяной Монтян
Кто-то считает Донецк тихим городом. Те же, кто следит за ситуацией более детально, знают об опасности жизни в Петровском и Киевском районах города. Однако есть Украина.ру, 29.07.2024
2024-07-29T13:50
2024-07-29T14:48
эксклюзив
донецк
видео
донецкая народная республика
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Кто-то считает Донецк тихим городом. Те же, кто следит за ситуацией более детально, знают об опасности жизни в Петровском и Киевском районах города. Однако есть ещё более близкие к фронту места, где грань ощущается острее, чем где-либо. Одно из таких мест – микрорайон Жилплощадка. Расположен он всего в нескольких километрах за Петровкой, но жизнь там - это практически Ад… Как живут люди в микрорайоне Жилплощадка и есть ли там жизнь вообще? вы сегодня узнаете из спецрепортажа военкора издания Украина.ру Романа Гнатюка. Вместе с известным адвокатом и общественным деятелем Татьяной Монтян на Жилплощадку привезли гуманитарную помощь от фонда Андрея Лысенко "Быть добру". А ещё - пообщались с местными жителями и в полной мере смогли оценить опасности, с которыми сталкиваются люди, живущие здесь постоянно.
донецк
донецкая народная республика
марьинка
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эксклюзив, донецк, видео, донецкая народная республика, марьинка, татьяна монтян, роман гнатюк, украина.ру, вооруженные силы украины, оос, гуманитарная помощь, украинские беженцы, россия, днр, сво, владимир зеленский, всу, ато, видео
Эксклюзив, Донецк, Видео, Донецкая Народная Республика, Марьинка, Татьяна Монтян, Роман Гнатюк, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, ООС, гуманитарная помощь, украинские беженцы, Россия, ДНР, СВО, Владимир Зеленский, ВСУ, АТО

Ад длиной в 10 лет: как живут окраины Донецка. Спецрепортаж о гуманитарном рейде с Татьяной Монтян

13:50 29.07.2024 (обновлено: 14:48 29.07.2024)
 
https://dzen.ru/video/watch/66a29626ea998d51823ebd69
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Кто-то считает Донецк тихим городом. Те же, кто следит за ситуацией более детально, знают об опасности жизни в Петровском и Киевском районах города. Однако есть ещё более близкие к фронту места, где грань ощущается острее, чем где-либо. Одно из таких мест – микрорайон Жилплощадка. Расположен он всего в нескольких километрах за Петровкой, но жизнь там - это практически Ад… Как живут люди в микрорайоне Жилплощадка и есть ли там жизнь вообще? вы сегодня узнаете из спецрепортажа военкора издания Украина.ру Романа Гнатюка.
Вместе с известным адвокатом и общественным деятелем Татьяной Монтян на Жилплощадку привезли гуманитарную помощь от фонда Андрея Лысенко "Быть добру". А ещё - пообщались с местными жителями и в полной мере смогли оценить опасности, с которыми сталкиваются люди, живущие здесь постоянно.
 
ЭксклюзивДонецкВидеоДонецкая Народная РеспубликаМарьинкаТатьяна МонтянРоман ГнатюкУкраина.руВооруженные силы УкраиныООСгуманитарная помощьукраинские беженцыРоссияДНРСВОВладимир ЗеленскийВСУАТО
 
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