https://ukraina.ru/20240729/1056545063.html

Ад длиной в 10 лет: как живут окраины Донецка. Спецрепортаж о гуманитарном рейде с Татьяной Монтян

Ад длиной в 10 лет: как живут окраины Донецка. Спецрепортаж о гуманитарном рейде с Татьяной Монтян - 29.07.2024 Украина.ру

Ад длиной в 10 лет: как живут окраины Донецка. Спецрепортаж о гуманитарном рейде с Татьяной Монтян

Кто-то считает Донецк тихим городом. Те же, кто следит за ситуацией более детально, знают об опасности жизни в Петровском и Киевском районах города. Однако есть Украина.ру, 29.07.2024

2024-07-29T13:50

2024-07-29T13:50

2024-07-29T14:48

эксклюзив

донецк

видео

донецкая народная республика

марьинка

татьяна монтян

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украина.ру

вооруженные силы украины

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Кто-то считает Донецк тихим городом. Те же, кто следит за ситуацией более детально, знают об опасности жизни в Петровском и Киевском районах города. Однако есть ещё более близкие к фронту места, где грань ощущается острее, чем где-либо. Одно из таких мест – микрорайон Жилплощадка. Расположен он всего в нескольких километрах за Петровкой, но жизнь там - это практически Ад… Как живут люди в микрорайоне Жилплощадка и есть ли там жизнь вообще? вы сегодня узнаете из спецрепортажа военкора издания Украина.ру Романа Гнатюка. Вместе с известным адвокатом и общественным деятелем Татьяной Монтян на Жилплощадку привезли гуманитарную помощь от фонда Андрея Лысенко "Быть добру". А ещё - пообщались с местными жителями и в полной мере смогли оценить опасности, с которыми сталкиваются люди, живущие здесь постоянно.

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донецкая народная республика

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