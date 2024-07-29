https://ukraina.ru/20240729/1056533628.html

"Всадники" – киевская экранизация с известными "чапаевцами"

"Всадники" – киевская экранизация с известными "чапаевцами" - 29.07.2024 Украина.ру

"Всадники" – киевская экранизация с известными "чапаевцами"

85 лет назад – 29 июля 1939 года – на советские киноэкраны вышел знаковый для советского кинематографа фильм "Всадники". Знаковым он был, потому что и роман, по мотивам которого его создавали, имел в то время мировую известность, и режиссёр снимал известный, и актёры привлекались с громкими именами. Правда, от забвения фильм это не спасло

2024-07-29T16:00

2024-07-29T16:00

2024-07-29T16:00

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В 1935 году в СССР был опубликован сразу на украинском и русском языках роман "Всадники" известного в то время писателя Юрия Ивановича Яновского. Этот уроженец Херсонской губернии во время Гражданской войны жил в одном из её эпицентров – городе Елисаветграде (Кировоград, Кропивницкий). Он видел, как по несколько раз в год менялась в городе власть, как при содействии различных политических сил грабили Украину интервенты, как брат шел на брата и сын на отца, и отразил эти процессы в своем романе.Он состоит из восьми новелл, в которых присутствуют "сквозные" герои: большевик Чубенко, в прошлом и в будущем – донбасский сталевар, а во время Гражданской – подпольщик/командир партизанских отрядов; большевик, бывший матрос, Иван Половец, комиссар партизанского отряда уроженцев Херсонщины – Данило, частично списанный автором с самого себя.Книга пользовалась большой популярностью и в стране, и за рубежом, переводилась на многие языки. Она красочно описывает перипетии Гражданской войны на Украине, затрагивая и период немецкой оккупации и Гетманщины, и время интервенции, и Советско-Польскую войну, и осень 1920 года, когда была разгромлена армия Врангеля. Язык Яновский использовал поэтический, местами даже близкий к былинному, который наложил на последующее развитие украинской советской литературы неизгладимый отпечаток.Неудивительно, что в 1938 году на Киевской киностудии решили роман экранизировать. Однако в результате работы сценариста Всеволода Павловцева, до этого отметившегося работой над фильмом "Государственный чиновник" (1931) московской студии "Союзкино", получилась не экранизация, а фильм по мотивам. Была ли это его собственная инициатива, или так ему задачу поставили на студии – автор данными не располагает. Но в результате от исходника сохранились только несколько действующих лиц, сюжет же был практически полностью изменен.У Яновского роман начинался первой наиболее символичной новеллой, где в одном бою встречались пятеро братьев – пятеро сыновей старого одесского рыбака Мусия Половца, каждый их которых воюет за разные политические силы. Сначала петлюровец Оверко Половец убивает брата-белогвардейца Андрея. Потом Оверко гибнет от руки брата-махновца – Панаса, а Панаса пристреливает брат-большевик Иван. И только младший – Сашко, по малолетству не гибнет, но переходит от махновцев к брату Ивану. А в это время их батько, старый Мусий, рискуя жизнью и шаландой, помогает подпольщику большевику Чубенко, прятать в черноморских скалах оружие для будущего восстания. Красной нитью проходит через новеллу данный Мусием сыновьям завет, что "тому роду не будет переводу, где брат за брата идет в огонь и в воду". А они гибнут за эфемерные идеи, как это и сейчас происходит в тех же, кстати, местах, где разворачивается действие романа.Сценарист Павловцев весь этот символизм братоубийственной войны и всю поэтичность "Всадников" перечеркнул одним махом, в результате чего роман-поэма превратился в крепкий идеологический боевик. Если новеллы романа описывают и 1918-й, и 1919-й и 20-й годы, то действие фильма происходит исключительно в году 1918-м, и главным врагом красных партизан являются исключительно гетманцы и немцы. Причину этого можно понять – в то время, когда снимался фильм, Германия была одним из наиболее вероятных противников, потому и расставили в сценарии так акценты, сделав упор на немецких интервентов. Оттого и остаются в сюжете из всего семейства Половцев только старый рыбак Мусий, большевик Иван да националист Оверко, который в фильме погибает не в самом начале, как в романе, а в конце действия, успев предать и брата, и отца.Сохранился в фильме и большевик Чубенко, но полностью была выброшена линия комиссара Данилы, в которой красочно описываются бои за Херсон и Алёшки в августе 1919 года. Зато сценарист ввёл новое действующее лицо – человека от сохи, украинского селянина Якима Недолю, который после уничтожения немцами его села становится командиром партизанского отряда.Сохранилось в фильме и оружие, которое старый рыбак Мусий и большевик Чубенко прячут в скалах. Но если в романе оно упоминается только в первой новелле, в проброс, то в фильме вокруг него закручивается весь сюжет и кульминация. Сын-националист, Оверко, узнав, что отец помогает большевикам и прячет для них оружие, сдаёт его немцам. Но старый Мусий на допросах молчит и погибает, а винтовки всё же попадают к повстанцам. Ничего этого в книге нет. Мусий там служит в первой новелле задающим тон всему повествованию символом украинского трудового народа. Он специально, чтобы Чубенко оставил его у перевернувшейся в зимний шторм шаланды, подныривает под нее и делает вид, что утонул, и потом в одиночку спасает шаланду. А на берегу его ждёт символ Украины – крепкая, старая Половчиха, родившая пять сыновей и стоически воспринимающая горькую весть о смерти мужа… который все равно выживает, и спасает шаланду. Половчиху сценарист тоже выкинул за ненадобностью.По той ли причине, что он так вольно обошелся с популярным произведением, или по другой, но "Всадники" стали для сценариста Всеволода Павловского последней его работой в кино.Снимать фильм доверили режиссеру Игорю Савченко, который за год до этого отметился фильмом "Дума про казака Голоту" (1937) по мотивам повести Аркадия Гайдара "Р.В.С.". Он особо менять сценарий не стал, потому и от символизма, которым отличался роман, и который восхищал его читателей, ничего в киноленте не осталось. Она получилась немного лубочной, но зрителю тогда (да и сейчас) такое часто нравится, особенно, если сюжет закручен особенно лихо. Это было время, когда народ толпами валил в кинотеатры на "Чапаева" (1934), вот и пытался Савченко снять своего "Чапаева", только в его случае вместо легендарного комдива был литературный герой – донецкий партизан Чубенко.Саченко даже пригласил на две роли в своем фильме знаковых актеров из "Чапаева". Исполнивший у Васильевых роль Петьки Леонид Кмит сыграл партизана-шахтёра Васю. Мало кто знает, что на самом деле его звали Алексей Кмита́ – букву "а" из фамилии он убрал для благозвучия, а Леонидом его звали друзья. Под этим именем он стал сначала выступать в театре, а затем и играть в кино.Сниматься Кмит начал в 1928 году, ещё в эпоху немого кино. Но когда звуковые фильмы стали вытеснять немые, он запереживал, так как сильно заикался. Однако тут его выручила судьба – однажды Кмит провалился в засыпанный снегом колодец, после чего заикание прошло само собой.Еще одним сыгравшим во "Всадниках" "чапаевцем" стал уроженец Полтавской губернии Степан Шкурат. Этот фактурный самородок не имел никакого актерского образования, но был одарён настолько яркими природными талантами, что не только снимался в кино, но даже играл в театральных постановках и пел в опере. Открыл его знаменитый советский режиссер и скульптор Иван Кавалеридзе:"Это было в 1918 году. Я по своему проекту устанавливал памятник великому Кобзарю в городе Ромнах. Тут работало несколько каменщиков, которые сооружали постамент. Среди них я заприметил мужчину красивого телосложения, медленных, но каких-то разумных движений, с яркими, выразительными глазами. Но главное, что покорило меня в этом человеке, – был голос – глубокий и густой, сильный и многокрасочный. Это был Шкурат".Кавалеридзе не только устанавливал в Ромнах памятники, но и возглавлял там народный театр, и пригласил Степана Иосифовича в труппу. Вскоре тот стал выступать в оперных спектаклях – пел партию казака Карася в "Запорожце за Дунаем" и Выборного в "Наталке-Полтавке".В 1921 году Ромны посетил корифей украинского театра Панас Саксаганский. На сцене местного театра он собирался спеть свою коронную партию Карася, но когда увидел её в исполнении Шкурата, сказал:"Карася играть не буду, я вчера слушал вашего Шкурата, и поклонюсь ему в ноги".В 1934 году Степана Иосифовича пригласили на съемки в "Чапаев". Те, кто видел этот фильм, наверняка помнят плачущего казака, брата которого до смерти запороли шомполами по приказу офицерья. Его фразу, сказанную сквозь слезы Кмиту в образе Петьки "Брат помирает, ухи просит", забыть невозможно. Конечно, после "Чапаева" Шкурата режиссёры стали приглашать на съемки, где были характерные герои – люди от сохи.Вот и режиссер-постановщик "Всадников" Игорь Савченко ещё до съемок отмечал:"Шкурат очень подходит на роль Якима Недоли. Он настолько знает Украину, украинский народ, его манеру разговаривать, что высокий уровень исполнения им роли никаких сомнений у меня не вызывает".И, действительно, Степан Иосифич невероятно правдиво показал настоящего украинского селянина… ну, потому что сам им был. Чего только стоит сцена, когда германский офицер швыряет в него куском недоеденного хлеба, а он ласково поднимает его с земли, отряхивает и бережно кладет на стол – он знает цену труда, вложенного в этот хлеб.Хуже удался образ его героя другому известному советскому актеру Льву Свердлину, который исполнял во "Всадниках" главную роль большевика-партизана Чубенко. Современному зрителю он может быть памятен по ролям в фильмах "Минин и Пожарский" (1939), "Жди меня" (1943), "Насреддин в Бухаре" (1943) и многим-многим другим. В том, что образ Чубенко ему не удался, возможно, и не совсем его вина. Актер потом вспоминал:"Снимаясь в картине "Всадники" в роли командира Чубенко, я настаивал на том, что мой герой в одном из эпизодов должен быть показан в минуту слабости со слезами на глазах, с горькой обидой в сердце. Этот эпизод нужен был мне не сам по себе, а как контрастная краска для смежных эпизодов… И. Савченко, ставивший "Всадников", возражал против того, чтобы показывать командира-конника Чубенко расслабленным. Но ведь и я также не хотел этого! Мне важно было лишь оттенить по закону светотени силу Чубенко в главных эпизодах картины".Как бы там ни было, фильм на экраны вышел и пользовался у зрителя большой популярностью. Он стал для его создателей (кроме сценариста) знаковым трамплином к другим работам. Тот же Игорь Савченко, например, после него снял свою бессмертную картину "Богдан Хмельницкий" (1941). Но автору всё же обидно, что фильм не смог передать всю ту горькую поэтику братоубийственной войны романа "Всадники", которую мы, ныне живущие, снова ощущаем в новой братоубийственной войне, которая снова полыхает на Украине.

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Алексей Стаценко

история, история украины, украина, елисаветград, гражданская война, октябрьская революция (1917), фильм, кино, кинематограф