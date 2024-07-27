https://ukraina.ru/20240727/1056520870.html

Дополнительные системы ПВО не помогут Украине против российских планирующих авиабомб - офицер США

Дополнительные системы ПВО не помогут Украине против российских планирующих авиабомб - офицер США - 27.07.2024 Украина.ру

Дополнительные системы ПВО не помогут Украине против российских планирующих авиабомб - офицер США

Украина не может противодействовать ракетным и бомбовым ударам России по всей территории страны даже если получит дополнительные батареи систем ПВО Patriot. Такое мнение высказал отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в эфире канала Deep Dive в YouTube 27 июля

2024-07-27T16:43

2024-07-27T16:43

2024-07-27T16:43

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Он отметил, что это в первую очередь касается планирующих авиабомб, запускаемых с российских истребителей.По его словам, даже если Запад поставит Украине дополнительные батареи ПВО, он не сможет укомплектовать их достаточным количеством снарядов.В "Ростехе" 17 июля заявили, что российская трехтонная планирующая авиабомба ФАБ-3000 при взрыве может накрыть площадь размером с 11 футбольных полей.

https://ukraina.ru/20240727/1056514151.html

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