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Дополнительные системы ПВО не помогут Украине против российских планирующих авиабомб - офицер США
Дополнительные системы ПВО не помогут Украине против российских планирующих авиабомб - офицер США - 27.07.2024 Украина.ру
Дополнительные системы ПВО не помогут Украине против российских планирующих авиабомб - офицер США
Украина не может противодействовать ракетным и бомбовым ударам России по всей территории страны даже если получит дополнительные батареи систем ПВО Patriot. Такое мнение высказал отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в эфире канала Deep Dive в YouTube 27 июля
2024-07-27T16:43
2024-07-27T16:43
2024-07-27T16:43
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Он отметил, что это в первую очередь касается планирующих авиабомб, запускаемых с российских истребителей.По его словам, даже если Запад поставит Украине дополнительные батареи ПВО, он не сможет укомплектовать их достаточным количеством снарядов.В "Ростехе" 17 июля заявили, что российская трехтонная планирующая авиабомба ФАБ-3000 при взрыве может накрыть площадь размером с 11 футбольных полей.
https://ukraina.ru/20240727/1056514151.html
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новости, украина, россия, сша, ростех, авиабомбы, пво
Новости, Украина, Россия, США, Ростех, авиабомбы, ПВО
Дополнительные системы ПВО не помогут Украине против российских планирующих авиабомб - офицер США
Украина не может противодействовать ракетным и бомбовым ударам России по всей территории страны даже если получит дополнительные батареи систем ПВО Patriot. Такое мнение высказал отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в эфире канала Deep Dive в YouTube 27 июля