Геноцид поляков на Западной Украине: Ищенко объяснил, почему власти Польши поддерживают бандеровцев - 27.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240727/1056520670.html
Геноцид поляков на Западной Украине: Ищенко объяснил, почему власти Польши поддерживают бандеровцев
Геноцид поляков на Западной Украине: Ищенко объяснил, почему власти Польши поддерживают бандеровцев - 27.07.2024 Украина.ру
Геноцид поляков на Западной Украине: Ищенко объяснил, почему власти Польши поддерживают бандеровцев
Отношения Польши и Украины вызывают удивление: с одной стороны, Варшава снабжает киевский режим оружием, поддерживает в рамках НАТО и на международной арене, а... Украина.ру, 27.07.2024
2024-07-27T16:23
2024-07-27T18:05
видео
ростислав ищенко
украина
западная украина
польша
нато
сво
бандеровцы
нацисты
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1b/1056520452_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3e815883ce646f3c425d8da059b774c5.jpg
Отношения Польши и Украины вызывают удивление: с одной стороны, Варшава снабжает киевский режим оружием, поддерживает в рамках НАТО и на международной арене, а с другой – всё больше растёт возмущение поляков тем, что на Украине восхваляют бандеровцев, воевавших на стороне нацистской Германии и убивших более 100 тысяч мирных жителей польской национальности во время Великой Отечественной войны. Да и нынешние украинские власти настолько пропитались бесчеловечной бандеровской идеологией, что мало отличаются от своих "героев".Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру объяснил, почему власти Польши, в лучшем случае, выражают глубокую озабоченность, но никаких шагов для того, чтобы добиться исторической справедливости, не предпринимают.
украина
западная украина
польша
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1b/1056520452_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_adfb75e7fe4b2868610fa35ab446aee7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, ростислав ищенко, украина, западная украина, польша, нато, сво, бандеровцы, нацисты, ес, запад, иностранные наемники, видео
Видео, Ростислав Ищенко, Украина, Западная Украина, Польша, НАТО, СВО, бандеровцы, нацисты, ЕС, Запад, иностранные наемники

Геноцид поляков на Западной Украине: Ищенко объяснил, почему власти Польши поддерживают бандеровцев

16:23 27.07.2024 (обновлено: 18:05 27.07.2024)
 
Читать в
Отношения Польши и Украины вызывают удивление: с одной стороны, Варшава снабжает киевский режим оружием, поддерживает в рамках НАТО и на международной арене, а с другой – всё больше растёт возмущение поляков тем, что на Украине восхваляют бандеровцев, воевавших на стороне нацистской Германии и убивших более 100 тысяч мирных жителей польской национальности во время Великой Отечественной войны.
Да и нынешние украинские власти настолько пропитались бесчеловечной бандеровской идеологией, что мало отличаются от своих "героев".
Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру объяснил, почему власти Польши, в лучшем случае, выражают глубокую озабоченность, но никаких шагов для того, чтобы добиться исторической справедливости, не предпринимают.
 
ВидеоРостислав ИщенкоУкраинаЗападная УкраинаПольшаНАТОСВОбандеровцынацистыЕСЗападиностранные наемники
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:16День памяти детей-жертв войны в Донбассе. Итоги 27 июля на Украине
17:28Китай подтвердил намерение содействовать мирному урегулированию на Украине
16:43Дополнительные системы ПВО не помогут Украине против российских планирующих авиабомб - офицер США
16:23Геноцид поляков на Западной Украине: Ищенко объяснил, почему власти Польши поддерживают бандеровцев
16:21Спецоперация на минувшей неделе. Успех на земле куется в воздухе
16:04Наступление "Русского мира": 190 лет киевскому университету
16:04Главком ВСУ всю Украину намерен превратить в пехоту - депутат Рады
15:37Индия готова помочь в урегулировании украинского конфликта
14:47"С Россией нельзя разговаривать, и точка". Трухачев о бойкоте, который объявил ЕС
14:43Путь "Красного байкера", или почему пророссийские украинцы не могут въехать в РФ
14:30Как Курск готовится к наступлению на Сумы и что не позволяет России прорвать фронт ВСУ – Алёхин
14:24Морские пехотинцы ВСУ в Херсонской области сдались в плен целым подразделением - Минобороны РФ
14:08Байден упал в последний раз. Еще полгода у руля Америки будет невменяемый президент — Каргин
14:04На Украине мужчина попытался пересечь границу на подводном скутере
14:03Надежды на истощение ВС РФ и наступления на Запорожье.Что говорят украинские военные о ситуации на фронте
13:26О тех, кто делает реальную политику в США. Лозанский о влиянии deep state на президентов Америки
13:17NYT: Белоусов звонил Остину и рассказал о тайной операции Украины против России
13:00Белоусов предупредил США, робот для раненых, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 27 июля
12:54С непредсказуемыми последствиями. Лозанский о роли глубинного государства в президентской гонке в США
12:52Тимофей Ермаков: Россия загнала ВСУ и заставила бить в набат, который никто не услышит
Лента новостейМолния