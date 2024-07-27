https://ukraina.ru/20240727/1056520670.html

Геноцид поляков на Западной Украине: Ищенко объяснил, почему власти Польши поддерживают бандеровцев

Геноцид поляков на Западной Украине: Ищенко объяснил, почему власти Польши поддерживают бандеровцев - 27.07.2024 Украина.ру

Геноцид поляков на Западной Украине: Ищенко объяснил, почему власти Польши поддерживают бандеровцев

Отношения Польши и Украины вызывают удивление: с одной стороны, Варшава снабжает киевский режим оружием, поддерживает в рамках НАТО и на международной арене, а... Украина.ру, 27.07.2024

2024-07-27T16:23

2024-07-27T16:23

2024-07-27T18:05

видео

ростислав ищенко

украина

западная украина

польша

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сво

бандеровцы

нацисты

ес

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Отношения Польши и Украины вызывают удивление: с одной стороны, Варшава снабжает киевский режим оружием, поддерживает в рамках НАТО и на международной арене, а с другой – всё больше растёт возмущение поляков тем, что на Украине восхваляют бандеровцев, воевавших на стороне нацистской Германии и убивших более 100 тысяч мирных жителей польской национальности во время Великой Отечественной войны. Да и нынешние украинские власти настолько пропитались бесчеловечной бандеровской идеологией, что мало отличаются от своих "героев".Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру объяснил, почему власти Польши, в лучшем случае, выражают глубокую озабоченность, но никаких шагов для того, чтобы добиться исторической справедливости, не предпринимают.

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