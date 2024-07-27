https://ukraina.ru/20240727/1056520670.html
Геноцид поляков на Западной Украине: Ищенко объяснил, почему власти Польши поддерживают бандеровцев
Геноцид поляков на Западной Украине: Ищенко объяснил, почему власти Польши поддерживают бандеровцев - 27.07.2024 Украина.ру
Геноцид поляков на Западной Украине: Ищенко объяснил, почему власти Польши поддерживают бандеровцев
Отношения Польши и Украины вызывают удивление: с одной стороны, Варшава снабжает киевский режим оружием, поддерживает в рамках НАТО и на международной арене, а... Украина.ру, 27.07.2024
2024-07-27T16:23
2024-07-27T16:23
2024-07-27T18:05
видео
ростислав ищенко
украина
западная украина
польша
нато
сво
бандеровцы
нацисты
ес
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Отношения Польши и Украины вызывают удивление: с одной стороны, Варшава снабжает киевский режим оружием, поддерживает в рамках НАТО и на международной арене, а с другой – всё больше растёт возмущение поляков тем, что на Украине восхваляют бандеровцев, воевавших на стороне нацистской Германии и убивших более 100 тысяч мирных жителей польской национальности во время Великой Отечественной войны. Да и нынешние украинские власти настолько пропитались бесчеловечной бандеровской идеологией, что мало отличаются от своих "героев".Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру объяснил, почему власти Польши, в лучшем случае, выражают глубокую озабоченность, но никаких шагов для того, чтобы добиться исторической справедливости, не предпринимают.
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Украина.ру
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видео, ростислав ищенко, украина, западная украина, польша, нато, сво, бандеровцы, нацисты, ес, запад, иностранные наемники, видео
Видео, Ростислав Ищенко, Украина, Западная Украина, Польша, НАТО, СВО, бандеровцы, нацисты, ЕС, Запад, иностранные наемники
Отношения Польши и Украины вызывают удивление: с одной стороны, Варшава снабжает киевский режим оружием, поддерживает в рамках НАТО и на международной арене, а с другой – всё больше растёт возмущение поляков тем, что на Украине восхваляют бандеровцев, воевавших на стороне нацистской Германии и убивших более 100 тысяч мирных жителей польской национальности во время Великой Отечественной войны.
Да и нынешние украинские власти настолько пропитались бесчеловечной бандеровской идеологией, что мало отличаются от своих "героев".
Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру объяснил, почему власти Польши, в лучшем случае, выражают глубокую озабоченность, но никаких шагов для того, чтобы добиться исторической справедливости, не предпринимают.