Главком ВСУ всю Украину намерен превратить в пехоту - депутат Рады - 27.07.2024 Украина.ру
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Главком ВСУ всю Украину намерен превратить в пехоту - депутат Рады
Главком ВСУ всю Украину намерен превратить в пехоту - депутат Рады - 27.07.2024 Украина.ру
Главком ВСУ всю Украину намерен превратить в пехоту - депутат Рады
Генштаб и главком Вооруженных сил Украины стремятся "превратить всю страну в пехоту". Об этом заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая на своей странице в соцсетях 27 июля
2024-07-27T16:04
2024-07-27T16:04
новости
марьяна безуглая
украина
вооруженные силы украины
генштаб
верховная рада
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Так Безуглая отреагировала на одобренный правительством Украины законопроект об увеличении военного сбора для физлиц с 1,5% до 5% из-за того, что на финансирование сил обороны не хватает 500 миллиардов гривен.Она отметила, что Минобороны следует задуматься о пополнении и усилении существующих подразделений."Нет ни одного специалиста в правительстве, который оценивает целесообразность бесконечного желания главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) и Генштаба превратить всю страну в пехоту", - написала депутат.Ранее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что в бюджете Украины появятся за счет повышения налогов, изымаемых с населения, дополнительные 140 млрд гривен. Средства будут направлены "на оборону", уточнил он.
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новости, марьяна безуглая, украина, вооруженные силы украины, генштаб, верховная рада
Новости, Марьяна Безуглая, Украина, Вооруженные силы Украины, Генштаб, Верховная Рада

Главком ВСУ всю Украину намерен превратить в пехоту - депутат Рады

16:04 27.07.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / m.bezuhlaМарьяна Безуглая
Марьяна Безуглая - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / m.bezuhla
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Генштаб и главком Вооруженных сил Украины стремятся "превратить всю страну в пехоту". Об этом заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая на своей странице в соцсетях 27 июля
Так Безуглая отреагировала на одобренный правительством Украины законопроект об увеличении военного сбора для физлиц с 1,5% до 5% из-за того, что на финансирование сил обороны не хватает 500 миллиардов гривен.
Она отметила, что Минобороны следует задуматься о пополнении и усилении существующих подразделений.
"Нет ни одного специалиста в правительстве, который оценивает целесообразность бесконечного желания главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) и Генштаба превратить всю страну в пехоту", - написала депутат.
Ранее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что в бюджете Украины появятся за счет повышения налогов, изымаемых с населения, дополнительные 140 млрд гривен. Средства будут направлены "на оборону", уточнил он.
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
24 июля, 10:14
Сырский оценил способности ВСУ к обороне при новом наступлении российской армии Все попытки российских подразделений наступать на разных участках фронта "провалились", ВС РФ не сумели создать санитарную зону у Белгородской области, а если войска развернут наступление на Запорожском направлении, ВСУ "смогут дать хороший ответ". Об этом в интервью газете The Guardian заявил главком украинской армии Александр Сырский 
 
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