https://ukraina.ru/20240727/1056520280.html

Главком ВСУ всю Украину намерен превратить в пехоту - депутат Рады

Главком ВСУ всю Украину намерен превратить в пехоту - депутат Рады - 27.07.2024 Украина.ру

Главком ВСУ всю Украину намерен превратить в пехоту - депутат Рады

Генштаб и главком Вооруженных сил Украины стремятся "превратить всю страну в пехоту". Об этом заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая на своей странице в соцсетях 27 июля

2024-07-27T16:04

2024-07-27T16:04

2024-07-27T16:04

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марьяна безуглая

украина

вооруженные силы украины

генштаб

верховная рада

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Так Безуглая отреагировала на одобренный правительством Украины законопроект об увеличении военного сбора для физлиц с 1,5% до 5% из-за того, что на финансирование сил обороны не хватает 500 миллиардов гривен.Она отметила, что Минобороны следует задуматься о пополнении и усилении существующих подразделений."Нет ни одного специалиста в правительстве, который оценивает целесообразность бесконечного желания главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) и Генштаба превратить всю страну в пехоту", - написала депутат.Ранее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что в бюджете Украины появятся за счет повышения налогов, изымаемых с населения, дополнительные 140 млрд гривен. Средства будут направлены "на оборону", уточнил он.

https://ukraina.ru/20240724/1056441616.html

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новости, марьяна безуглая, украина, вооруженные силы украины, генштаб, верховная рада