Главком ВСУ всю Украину намерен превратить в пехоту - депутат Рады
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / m.bezuhlaМарьяна Безуглая
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / m.bezuhla
Генштаб и главком Вооруженных сил Украины стремятся "превратить всю страну в пехоту". Об этом заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая на своей странице в соцсетях 27 июля
Так Безуглая отреагировала на одобренный правительством Украины законопроект об увеличении военного сбора для физлиц с 1,5% до 5% из-за того, что на финансирование сил обороны не хватает 500 миллиардов гривен.
Она отметила, что Минобороны следует задуматься о пополнении и усилении существующих подразделений.
"Нет ни одного специалиста в правительстве, который оценивает целесообразность бесконечного желания главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) и Генштаба превратить всю страну в пехоту", - написала депутат.
Ранее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что в бюджете Украины появятся за счет повышения налогов, изымаемых с населения, дополнительные 140 млрд гривен. Средства будут направлены "на оборону", уточнил он.
24 июля, 10:14Сырский оценил способности ВСУ к обороне при новом наступлении российской армии Все попытки российских подразделений наступать на разных участках фронта "провалились", ВС РФ не сумели создать санитарную зону у Белгородской области, а если войска развернут наступление на Запорожском направлении, ВСУ "смогут дать хороший ответ". Об этом в интервью газете The Guardian заявил главком украинской армии Александр Сырский