Индия готова помочь в урегулировании украинского конфликта - 27.07.2024 Украина.ру
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Индия готова помочь в урегулировании украинского конфликта
Индия готова помочь в урегулировании украинского конфликта - 27.07.2024 Украина.ру
Индия готова помочь в урегулировании украинского конфликта
Индия готова внести вклад в урегулирование конфликта на Украине, заявил 27 июля на своей странице в соцсетях министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар
2024-07-27T15:37
2024-07-27T17:15
новости
индия
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россия
конфликт
урегулирование
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"Индия готова внести свой вклад любым возможным способом", - написал глава индийской дипломатии после выступления на министерской встрече Восточноазиатского саммита в Лаосе.Дели считает, что в вопросе урегулирования конфликта на Украине важно сохранить дипломатию и диалог.Напомним, что 8 и 9 июля премьер-министр ИндииНарендра Моди посетил Россию, где он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Владимир Зеленский раскритиковал встречу Моди с президентом России, назвав ее "сокрушительным ударом по мирным усилиям".
https://ukraina.ru/20240716/1056278709.html
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новости, индия, украина, россия, конфликт, урегулирование
Новости, Индия, Украина, Россия, конфликт, урегулирование

Индия готова помочь в урегулировании украинского конфликта

15:37 27.07.2024 (обновлено: 17:15 27.07.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкМеждународные российско-индийские межвидовые учения "Индра – 2017"
Международные российско-индийские межвидовые учения Индра – 2017 - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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Индия готова внести вклад в урегулирование конфликта на Украине, заявил 27 июля на своей странице в соцсетях министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар
"Индия готова внести свой вклад любым возможным способом", - написал глава индийской дипломатии после выступления на министерской встрече Восточноазиатского саммита в Лаосе.
Дели считает, что в вопросе урегулирования конфликта на Украине важно сохранить дипломатию и диалог.
Напомним, что 8 и 9 июля премьер-министр ИндииНарендра Моди посетил Россию, где он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Владимир Зеленский раскритиковал встречу Моди с президентом России, назвав ее "сокрушительным ударом по мирным усилиям".
Саммит G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
16 июля, 09:55
МИД Индии вызвал посла Украины из-за слов Зеленского о Моди - СМИМинистерство иностранных дел Индии вызвало посла Украины в связи с заявлениями Владимира Зеленского о визите индийского премьера Нарендры Моди в Россию. Об этом сообщает газета Economic Times
 
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