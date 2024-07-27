Индия готова помочь в урегулировании украинского конфликта
15:37 27.07.2024 (обновлено: 17:15 27.07.2024)
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкМеждународные российско-индийские межвидовые учения "Индра – 2017"
Индия готова внести вклад в урегулирование конфликта на Украине, заявил 27 июля на своей странице в соцсетях министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар
"Индия готова внести свой вклад любым возможным способом", - написал глава индийской дипломатии после выступления на министерской встрече Восточноазиатского саммита в Лаосе.
Дели считает, что в вопросе урегулирования конфликта на Украине важно сохранить дипломатию и диалог.
Напомним, что 8 и 9 июля премьер-министр ИндииНарендра Моди посетил Россию, где он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Владимир Зеленский раскритиковал встречу Моди с президентом России, назвав ее "сокрушительным ударом по мирным усилиям".