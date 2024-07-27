https://ukraina.ru/20240727/1056520155.html

Индия готова помочь в урегулировании украинского конфликта

Индия готова помочь в урегулировании украинского конфликта - 27.07.2024 Украина.ру

Индия готова помочь в урегулировании украинского конфликта

Индия готова внести вклад в урегулирование конфликта на Украине, заявил 27 июля на своей странице в соцсетях министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар

2024-07-27T15:37

2024-07-27T15:37

2024-07-27T17:15

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"Индия готова внести свой вклад любым возможным способом", - написал глава индийской дипломатии после выступления на министерской встрече Восточноазиатского саммита в Лаосе.Дели считает, что в вопросе урегулирования конфликта на Украине важно сохранить дипломатию и диалог.Напомним, что 8 и 9 июля премьер-министр ИндииНарендра Моди посетил Россию, где он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Владимир Зеленский раскритиковал встречу Моди с президентом России, назвав ее "сокрушительным ударом по мирным усилиям".

https://ukraina.ru/20240716/1056278709.html

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новости, индия, украина, россия, конфликт, урегулирование