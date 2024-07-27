Морские пехотинцы ВСУ в Херсонской области сдались в плен целым подразделением - Минобороны РФ
© AP / Alex Babenko
© AP / Alex Babenko
Семнадцать военнослужащих 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ добровольно сдались в плен на островах в дельте реки Днепр в Херсонской области. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ от 27 июля.
Военнослужащие ВСУ приняли решение сдаться целим подразделением после того, как их командование отказалось проводить эвакуацию.
На видео, опубликованном российским военным ведомством пленные рассказывают об отсутствии какого-либо снабжения и питьевой воды. Также они отмечают плохое планирование боевых действий командованием ВСУ.
Ранее Минобороны РФ сообщило о возвращении 95 российских военнослужащих с подконтрольной киевскому режиму территории. В украинскому плену им грозила смертельная опасность, отметили в ведомстве. При возвращении российских военнослужащих посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.
17 июля, 14:44В Россию из украинского плена вернулись 95 военнослужащихВ результате успешного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Об этом в среду сообщили в Министерстве обороны РФ