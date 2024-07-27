https://ukraina.ru/20240727/1056518900.html

Морские пехотинцы ВСУ в Херсонской области сдались в плен целым подразделением - Минобороны РФ

Морские пехотинцы ВСУ в Херсонской области сдались в плен целым подразделением - Минобороны РФ - 27.07.2024 Украина.ру

Морские пехотинцы ВСУ в Херсонской области сдались в плен целым подразделением - Минобороны РФ

Семнадцать военнослужащих 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ добровольно сдались в плен на островах в дельте реки Днепр в Херсонской области. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ от 27 июля.

2024-07-27T14:24

2024-07-27T14:24

2024-07-27T14:24

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Военнослужащие ВСУ приняли решение сдаться целим подразделением после того, как их командование отказалось проводить эвакуацию.На видео, опубликованном российским военным ведомством пленные рассказывают об отсутствии какого-либо снабжения и питьевой воды. Также они отмечают плохое планирование боевых действий командованием ВСУ.Ранее Минобороны РФ сообщило о возвращении 95 российских военнослужащих с подконтрольной киевскому режиму территории. В украинскому плену им грозила смертельная опасность, отметили в ведомстве. При возвращении российских военнослужащих посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.

https://ukraina.ru/20240717/1056311728.html

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