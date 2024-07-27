https://ukraina.ru/20240727/1056518706.html

На Украине мужчина попытался пересечь границу на подводном скутере

На Украине мужчина попытался пересечь границу на подводном скутере - 27.07.2024 Украина.ру

На Украине мужчина попытался пересечь границу на подводном скутере

На Украине мужчина попытался переплыть Дунай на подводном скутере и попасть в Румынию, чтобы избежать мобилизации. Об этом 27 июля сообщила Госпорганслужба Украины

2024-07-27T14:04

2024-07-27T14:04

2024-07-27T14:04

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украина

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граница

уклонисты

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Правоохранительные органы Украины охарактеризовали инцидент как "пересечение границы в стиле Джеймся Бонда".Пограничники заметили мужчину во время патрулирования реки. Он плыл под водой, но иногда поднимался на поверхность, чтобы дышать.После задержания и установления личности нарушителя оказалось, что это его вторая неудачная попытка незаконно пересечь границу.Ранее на Украине двух правоохранителей обвинили в переправке уклонистов за границу из Черновицкой области. Мужчин одевали в полицейскую форму, чтобы пройти блокпосты. Затем они шли пешком через лес. За услугу правоохранители брали по $2 000 с каждого.

https://ukraina.ru/20240724/1056462270.html

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новости, украина, румыния, дунай, граница, уклонисты