На Украине мужчина попытался пересечь границу на подводном скутере
На Украине мужчина попытался переплыть Дунай на подводном скутере и попасть в Румынию, чтобы избежать мобилизации. Об этом 27 июля сообщила Госпорганслужба Украины
Правоохранительные органы Украины охарактеризовали инцидент как "пересечение границы в стиле Джеймся Бонда".
Пограничники заметили мужчину во время патрулирования реки. Он плыл под водой, но иногда поднимался на поверхность, чтобы дышать.
После задержания и установления личности нарушителя оказалось, что это его вторая неудачная попытка незаконно пересечь границу.
Ранее на Украине двух правоохранителей обвинили в переправке уклонистов за границу из Черновицкой области. Мужчин одевали в полицейскую форму, чтобы пройти блокпосты. Затем они шли пешком через лес. За услугу правоохранители брали по $2 000 с каждого.