На Украине мужчина попытался пересечь границу на подводном скутере - 27.07.2024 Украина.ру
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На Украине мужчина попытался пересечь границу на подводном скутере
На Украине мужчина попытался пересечь границу на подводном скутере - 27.07.2024 Украина.ру
На Украине мужчина попытался пересечь границу на подводном скутере
На Украине мужчина попытался переплыть Дунай на подводном скутере и попасть в Румынию, чтобы избежать мобилизации. Об этом 27 июля сообщила Госпорганслужба Украины
2024-07-27T14:04
2024-07-27T14:04
новости
украина
румыния
дунай
граница
уклонисты
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Правоохранительные органы Украины охарактеризовали инцидент как "пересечение границы в стиле Джеймся Бонда".Пограничники заметили мужчину во время патрулирования реки. Он плыл под водой, но иногда поднимался на поверхность, чтобы дышать.После задержания и установления личности нарушителя оказалось, что это его вторая неудачная попытка незаконно пересечь границу.Ранее на Украине двух правоохранителей обвинили в переправке уклонистов за границу из Черновицкой области. Мужчин одевали в полицейскую форму, чтобы пройти блокпосты. Затем они шли пешком через лес. За услугу правоохранители брали по $2 000 с каждого.
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новости, украина, румыния, дунай, граница, уклонисты
Новости, Украина, Румыния, Дунай, граница, уклонисты

На Украине мужчина попытался пересечь границу на подводном скутере

14:04 27.07.2024
 
© РИА Новости . Игорь Костин / Перейти в фотобанк Измаильский морской торговый порт
 Измаильский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости . Игорь Костин
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На Украине мужчина попытался переплыть Дунай на подводном скутере и попасть в Румынию, чтобы избежать мобилизации. Об этом 27 июля сообщила Госпорганслужба Украины
Правоохранительные органы Украины охарактеризовали инцидент как "пересечение границы в стиле Джеймся Бонда".
Пограничники заметили мужчину во время патрулирования реки. Он плыл под водой, но иногда поднимался на поверхность, чтобы дышать.
После задержания и установления личности нарушителя оказалось, что это его вторая неудачная попытка незаконно пересечь границу.
Ранее на Украине двух правоохранителей обвинили в переправке уклонистов за границу из Черновицкой области. Мужчин одевали в полицейскую форму, чтобы пройти блокпосты. Затем они шли пешком через лес. За услугу правоохранители брали по $2 000 с каждого.
сожженный автомобиль ТЦК в Одессе - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
24 июля, 19:35
Сотрудники ТЦК Тернопольской области попались на крупных взятках В одном из ТЦК Тернопольской области сотрудники ежемесячно "зарабатывали" по $100-150 тыс на взятках за уклонение от мобилизации и увольнение военнослужащих. Об этом сообщила Нацполиция Украины
 
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