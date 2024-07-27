Наступление "Русского мира": 190 лет киевскому университету
© Василий Стоякин"Красный корпус" Киевского университета. Восточный (тыльный) фасад
© Василий Стоякин
Император Николай I, говоря об открытии 27 июля 1834 года, в день равноапостольного святого Владимира, Киевского университета, назвал его центром русского влияния в Юго-Западном крае. Современные украинские идеологи видят в этом противодействие украинской культуре… Но такой мысли у императора не было – он боролся с польским влиянием
Подпольная Польша
С 1631 года, со времён митрополита Петра Могилы, на Подоле существовала духовная академия, называвшаяся ранее коллегией. В 1701 году коллегия переименована в академию, и круг наук расширен. Число преподавателей к концу XVIII в. доходило до 20 и более; в академической библиотеке было более 10000 книг.
Чем не почва для открытия университета? Но его основатели этим богатством не воспользовались. Почему?
Тогдашний университет состоял в Европе, как правило, из четырёх факультетов — философского, юридического, медицинского и богословского. В России же последний существовал отдельно, в виде духовных академий, первой и главной из которых была киевская. Да и подчинялась она и ей подобные Синоду, в то время как светские учебные заведения — Министерству народного просвещения.
Проводником польского влияния в эпоху Александра Благословенного был князь Адам Чарторыйский, который бессменно попечительствовал в огромном Виленском учебном округе. Если посмотреть на границы этого образования, то они почти совпадали с теми территориями, которые империя получила в результате разделов Речи Посполитой. Плюс Киев.
Там под носом у российских чиновников сохранялась и приумножалась старая польская система образования.
Её основным идеологом и организатором был граф Тадеуш Чацкий. Тот самый, что придумал "древних укров". Но если бы речь шла только о лингвистическом казусе… На средства и местной шляхты, и российской казны была создана сеть гимназий и училищ, в центре которой стояло любимое детище Чацкого — Кременецкий лицей. Демонстрируя лояльность государю, паны Адам и Тадеуш практически вывели польскую школу из-под контроля русской бюрократии.
13 октября 2021, 16:00«Волынские Афины»: древние укры, польские соколы и предыстория Киевского университета13 октября 1805 года была создана Высшая Волынская гимназия, позже преобразованная в лицей. Это учебное заведение воспитывало из волынских поляков русофобов, причём за счёт бюджета Российской империи.
В Петербург шли нелестные отзывы об оставшихся православных учебных заведениях. Чацкий настаивал, что прибыльно только польское образование и за него готовы платить родители учащихся. И государь, будучи большим полонофилом, этой аргументации доверился.
Первый звонок был чувствительным, но в столице на него не отреагировали.
Немало воспитанников школьной системы Чацкого оказались в 1812 году под началом наполеоновского маршала Юзефа Понятовского. Вильно по занятию французами праздновало освобождение от "восточных варваров". Но действия Кутузова по блокированию Калужской дороги отвели от юго-западных земель наполеоновское нашествие, и о том, как повели бы себя шляхтичи этих губерний в случае проникновения на их земли войск корсиканского самозванца, можно только гадать.
В 1830 году случилось польское восстание. И, как замечали современники, оно было столь безжалостным и фанатичным в том числе и благодаря тому, что польская система образования была почти отдельной от общероссийской.
Врачевание польской хвори
В отличие от старших братьев, Николай I полонфилом не был и понимал, что укрепить власть и лояльность местного населения можно только методом включения в общую систему, в том числе и образовательную. И он начал лечение. Как и положено основателю Медико-хирургической академии, Николай Павлович совместно со своим министром Сергеем Сергеевичем Уваровым решил действовать сначала хирургическими, а потом терапевтическими методами.
Указом от 21 августа 1831 года кременецкий лицей был закрыт. По усмирении восстания предполагалось перевести его в губернский город Житомир, но в 1833 году его перевели в Киев, а 13 мая 1832 года рескриптом Николая I Виленский университет был упразднён.
Огромный Виленский учебный округ был ликвидирован. 14 декабря 1832 года на территории правобережных Киевской, Волынской и Подольской губерний создан Киевский учебный округ. Из Харьковского к нему присоединили Черниговскую губернию. Попечителем округа был назначен действительный статский советник Егор Фёдорович (Георг-Фридрих) фон Брадке (1796-1862).
Всего в трёх губерниях Правобережья было закрыто 245 учебных заведений. Не тронули киевскую гимназию, четыре уездных училища и четырнадцать приходских. По сути, систему образования пришлось создавать заново. В 1832-33 годах были открыты четыре гимназии (в Виннице, Каменце-Подольском, Луцке и Житомире), 6 уездных и 26 приходских училищ.
В 1832 году Николай I посетил Харьков. Там местный попечитель учебного округа Владимир Иванович Филатьев предложил перевести закрытый кременецкий лицей в Киев, а местный архитектор Тон подготовил проекты учебных зданий. Киевский генерал-губернатор граф Василий Левашов предложил открыть в "матери городов русских" "институт правоведения им. Св. Владимира".
Кроме того, вспомнили, что еще в 1803 году промышленник и меценат Павел Демидов положил в банк 50 тысяч рублей на открытие университета в Киеве. Эта сумма так и лежала, обрастая процентами. К 1833 году она составила 200 тыс. руб. ассигнациями, или 57 142 руб. 85 коп. серебром.
Левашов проникся мнением фон Брадке и поехал в столицу. Оба проекта оказались на столе у Уварова, и генерал-губернатор с министром сформулировали государю план открытия университета. Николай I наложил резолюцию:
"Совершенно согласен, но с тем, чтобы были только два факультета, философский и юридический; медицинский иметь в виду; богословского же не иметь: ибо для сего есть академия".
20 ноября государь подписал указ об открытии Императорского университета Св. Владимира, а в январе 1834 года — также устав и штатное расписание учебного заведения. На должность первого ректора Университета приказом императора Николая I был утвержден 30-летний профессор ботаники, историк, фольклорист Михаил Максимович.
В момент открытия заработает только философский с двумя отделениями: историко-филологическим и физико-математическим. На первый курс были зачислены 62 студента.
В состав Первого (историко-филологического) отделения философского факультета входили кафедры: философии; греческой словесности и древности; римской словесности и древности; русской словесности; всемирной и русской истории.
В составе Второго (физико-математического и природоведческого) отделения открыли кафедры чистой и прикладной математики, астрономии, физики и физической географии, химии, минералогии и геогнозии, ботаники, зоологии, технологии, сельского хозяйства, лесоведения и архитектуры.
На момент начала занятий в университете преподавали 17 человек, а административные функции выполняли 12 чиновников.
Храм науки решили временно разместить в частных помещениях на Печерске. Наибольшим из арендованных домов был двухэтажный каменный дом капитана Корта, располагавшийся на территории нынешнего Мариинского парка.
Уже на рубеже 1833-1834 годов Министерство народного просвещения обратилось к Академии художеств с просьбой объявить конкурс на подготовку проекта здания Киевского университета, что и было сделано 25 января 1834 года.
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"Здесь русский дух, здесь Русью пахнет"?
27 июля 1834 года состоялось торжественное открытие университета.
В 1835 году был открыт юридический факультет, а в 1841 году — медицинский, созданный на базе ликвидированного Виленского университета.
"Под непосредственным руководством архитектора Викентия Беретти было возведено здание в стиле классицизма ("красный корпус". — Ред.), которое и до сих пор является главным корпусом университета. Рядом с ним профессор Траутфеттер заложил ботанический сад, функционирующий и сегодня. Переход университета в собственное большое помещение и принятие в 1842 г. нового университетского устава сделали возможным последовательное реформирование кафедральной системы — количество кафедр выросло с 20 до 37", — говорится на сайте университета.
Как ни старались попечитель фон Брадке и ректоры Максимович и Цих превратить вверенное им заведение в светоч русской культуры, состав студентов был по преимуществу польский. И настроения среди них были соответствующие.
В 1838 году в университете был открыт политический заговор Мациевского и других 18 студентов, вследствие чего университет был временно закрыт, а Е.Ф. фон Брадке был вынужден подать в отставку и 5 декабря 1838 года был уволен от должности попечителя с назначением членом главного правления училищ.
За дело взялся генерал-губернатор Дмитрий Гаврилович Бибиков.
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На два года университет был закрыт как бы на карантин, профессора и студенты переведены временно в другие университеты, а затем, после этих мер, "продезинфицированный" университет был открыт вновь и заработал в полном объёме. Николай Костомаров так описывал обстановку в нём после этих жестоких мер:
"О тогдашнем состоянии университета Св. Владимира могу сказать только, что он в то время не избегал недостатков, общих всем нашим провинциальным университетам того времени, но в нем меньше вкралось той нравственной язвы, которая одолевала Харьковский университет, где большая часть профессоров держали у себя на квартирах студентов, брали с них тройную цену и за то проводили их на степени обыкновенно недостойным образом, так как всегда почти у профессоров квартировали плохие студенты. (…)
Студенты по своему настроению резко выделялись в две партии: русскую и польскую. Симптомы национальной враждебности, которые так резко отличали Киевский университет впоследствии, тогда ещё были в зародыше или по крайней мере не смели проявляться слишком рельефно при зорком наблюдении генерал-губернатора Д.Г. Бибикова. (…)
© Василий Стоякин"Красный корпус" Киевского университета. В полукруглых выступах размещались православная церковь и католический костёл
© Василий Стоякин
"Красный корпус" Киевского университета. В полукруглых выступах размещались православная церковь и католический костёл
Поляки не смели себя называть поляками, а называли католиками, что выходило забавно: слово "католики" в Киевском крае теряло свое повсеместное значение вероисповедания и стало означать как бы какую-то национальность; но, отличая себя католиком, поляк, однако, ни за что бы не назвал себя русским, потому что в этом крае и слово "русский", наоборот, перешло как бы в значение вероисповедания".
Лишь после целенаправленной работы генерал-губернатора Бибикова и министра Уварова качество и количество русского студенчества возросло, и университет смог похвастать знаменитыми профессорами и выпускниками.