Два главных удара и кое-что ещё: как ВС России разорвут фронт ВСУ под Сумами – Мягков - 25.07.2024 Украина.ру
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Два главных удара и кое-что ещё: как ВС России разорвут фронт ВСУ под Сумами – Мягков
Два главных удара и кое-что ещё: как ВС России разорвут фронт ВСУ под Сумами – Мягков - 25.07.2024 Украина.ру
Два главных удара и кое-что ещё: как ВС России разорвут фронт ВСУ под Сумами – Мягков
Доктор исторических наук, профессор, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков в эфире Украина.ру рассказал об опыте Великой Отечественной войны и объяснил, как его используют бойцы СВО
2024-07-25T14:51
2024-07-25T14:51
сво
видео
россия
германия
харьков
михаил мягков
нато
вооруженные силы украины
бпла
великая отечественная война
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Назвал самую опасную технику современных военных конфликтов и объяснил, как российские военные справятся с американскими истребителями F-16. 00:27 – Как в СВО можно применить опыт освобождения Западной Украины во время Великой Отечественной войны? 04:02 – Как Россия заставляет ВСУ расходовать резервы и где будет главный удар? 07:03 – Уничтожать в первую очередь: какая техника в современной войне заняла место танков? 09:54 – Сколько нужно ударных беспилотников для того, чтобы по эффективности они сравнялись с ИЛ-2 времён Великой Отечественной? 15:23 – Будет ли эффективна корректируемая авиабомба ФАБ-5000? 17:27 – Насколько опасны истребители F-16 для российских бомбардировщиков и штурмовой авиации? 25:13 – Насколько зависит успех спецоперации от усиления группы войск на Харьковском направлении?
россия
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сво, видео, россия, германия, харьков, михаил мягков, нато, вооруженные силы украины, бпла, великая отечественная война, авиабомбы, геноцид, прорыв, всу, спецоперация, видео
СВО, Видео, Россия, Германия, Харьков, Михаил Мягков, НАТО, Вооруженные силы Украины, БПЛА, Великая Отечественная война, авиабомбы, геноцид, прорыв, ВСУ, Спецоперация

Два главных удара и кое-что ещё: как ВС России разорвут фронт ВСУ под Сумами – Мягков

14:51 25.07.2024
 
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Доктор исторических наук, профессор, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков в эфире Украина.ру рассказал об опыте Великой Отечественной войны и объяснил, как его используют бойцы СВО
Назвал самую опасную технику современных военных конфликтов и объяснил, как российские военные справятся с американскими истребителями F-16.
00:27 – Как в СВО можно применить опыт освобождения Западной Украины во время Великой Отечественной войны?
04:02 – Как Россия заставляет ВСУ расходовать резервы и где будет главный удар?
07:03 – Уничтожать в первую очередь: какая техника в современной войне заняла место танков?
09:54 – Сколько нужно ударных беспилотников для того, чтобы по эффективности они сравнялись с ИЛ-2 времён Великой Отечественной?
15:23 – Будет ли эффективна корректируемая авиабомба ФАБ-5000?
17:27 – Насколько опасны истребители F-16 для российских бомбардировщиков и штурмовой авиации?
25:13 – Насколько зависит успех спецоперации от усиления группы войск на Харьковском направлении?
 
СВОВидеоРоссияГерманияХарьковМихаил МягковНАТОВооруженные силы УкраиныБПЛАВеликая Отечественная войнаавиабомбыгеноцидпрорывВСУСпецоперация
 
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14:51Два главных удара и кое-что ещё: как ВС России разорвут фронт ВСУ под Сумами – Мягков
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