https://ukraina.ru/20240725/1056476698.html

Два главных удара и кое-что ещё: как ВС России разорвут фронт ВСУ под Сумами – Мягков

Два главных удара и кое-что ещё: как ВС России разорвут фронт ВСУ под Сумами – Мягков - 25.07.2024 Украина.ру

Два главных удара и кое-что ещё: как ВС России разорвут фронт ВСУ под Сумами – Мягков

Доктор исторических наук, профессор, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков в эфире Украина.ру рассказал об опыте Великой Отечественной войны и объяснил, как его используют бойцы СВО

2024-07-25T14:51

2024-07-25T14:51

2024-07-25T14:51

сво

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вооруженные силы украины

бпла

великая отечественная война

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Назвал самую опасную технику современных военных конфликтов и объяснил, как российские военные справятся с американскими истребителями F-16. 00:27 – Как в СВО можно применить опыт освобождения Западной Украины во время Великой Отечественной войны? 04:02 – Как Россия заставляет ВСУ расходовать резервы и где будет главный удар? 07:03 – Уничтожать в первую очередь: какая техника в современной войне заняла место танков? 09:54 – Сколько нужно ударных беспилотников для того, чтобы по эффективности они сравнялись с ИЛ-2 времён Великой Отечественной? 15:23 – Будет ли эффективна корректируемая авиабомба ФАБ-5000? 17:27 – Насколько опасны истребители F-16 для российских бомбардировщиков и штурмовой авиации? 25:13 – Насколько зависит успех спецоперации от усиления группы войск на Харьковском направлении?

россия

германия

харьков

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