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"Расстреляли полицейских и покинули Украину": правоохранители поймали двух военных, помогавших беглецам

"Расстреляли полицейских и покинули Украину": правоохранители поймали двух военных, помогавших беглецам - 24.07.2024 Украина.ру

"Расстреляли полицейских и покинули Украину": правоохранители поймали двух военных, помогавших беглецам

Госбюро расследований Украины завершило досудебное расследование в отношении двух военнослужащих, которые помогли скрываться подозреваемым в расстреле полицейских в Винницкой области

2024-07-24T18:41

2024-07-24T18:41

2024-07-24T19:09

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Следователи выяснили, что двум обвиняемым военнослужащим были известны мотивы, по которым к ним с просьбой помочь сбежать за границу обратились знакомые – находящиеся в розыске отец и сын. Разыскивали за нападение на блокпост полиции в Винницкой области.Один из вызвавшихся помочь оказался дезертиром. По материалам следствия, он "самовольно покинул военную часть в Одесской области". Его задержали 24 апреля и предъявили обвинение в самовольном уходе с места службы (ч. 5 ст. 407 УК Украины, до 10 лет лишения свободы).Второму задержанному грозит до 3 лет за сокрытие преступления (ч. 1 ст. 396 УК Украины). Согласно материалам дела, участие обвиняемых в помощи беглецам было активным."В частности, один из них передал авто для побега за границу, а другой – уехал забрать загранпаспорта и мобильный телефон, которые в дальнейшем передал нападающим", - сказано в публикации ГБР.Ранее украинская пресса сообщала, что в апреле блокпост полиции в Винницкой области расстреляли отец и сын – военнослужащие 28-йотдельной механизированной бригады ВСУ. Инцидент произошёл при досмотре груза автомобиля, на котором военнослужащие пересекали блокпост. при этом один из полицейских погиб на месте, второй с ранениями был доставлен в больницу.

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новости, новости украины, криминал, всу, нацполиция, блокпосты, западная украина, гбр