https://ukraina.ru/20240724/1056458328.html
Полиция Ровно задержала очередного поджигателя армейских автомобилей
Полиция Ровно задержала очередного поджигателя армейских автомобилей - 24.07.2024 Украина.ру
Полиция Ровно задержала очередного поджигателя армейских автомобилей
Украинская полиция задержала поджигателя автомобилей ВСУ. Его обвиняют в пророссийской деятельности
2024-07-24T17:20
2024-07-24T17:20
2024-07-24T17:20
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поджог
информационная война
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В Ровненской области полиция задержала очередного поджигателя военных автомобилей, сообщает Нацполиция Украины.Следователи сообщили 45-летнему фигуранту о подозрении. По их версии, житель областного центра на Западной Украине "в одном из российских чат-ботов нашёл предложение за вознаграждение поджечь авто, которое принадлежит Вооружённым силам Украины, с обязательной фиксацией своих преступных действий".По информации украинских полицейских, это не первое подобное деяние задержанного. "В начале июля злоумышленник поджёг автомобиль Nissan PICK-UP, принадлежавший военнослужащему и сразу отчитался о проделанной работе, прислав фото", - сказано в публикации Нацполиции.Ранее поджоги автомобилей украинских военнослужащих фиксировались во многих городах Украины. Зачастую это были автомобили военкомов (ТЦК), задерживавших граждан призывного возраста для оформления их отправки в зону боевых действий.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, ровно, западная украина, военком, военкомат, нацполиция, поджог, информационная война
Новости, Новости Украины, Ровно, Западная Украина, военком, военкомат, Нацполиция, поджог, информационная война
Полиция Ровно задержала очередного поджигателя армейских автомобилей
Украинская полиция задержала поджигателя автомобилей ВСУ. Его обвиняют в пророссийской деятельности
В Ровненской области полиция задержала очередного поджигателя военных автомобилей, сообщает Нацполиция Украины.
Следователи сообщили 45-летнему фигуранту о подозрении. По их версии, житель областного центра на Западной Украине "в одном из российских чат-ботов нашёл предложение за вознаграждение поджечь авто, которое принадлежит Вооружённым силам Украины, с обязательной фиксацией своих преступных действий".
По информации украинских полицейских, это не первое подобное деяние задержанного.
"В начале июля злоумышленник поджёг автомобиль Nissan PICK-UP, принадлежавший военнослужащему и сразу отчитался о проделанной работе, прислав фото", - сказано в публикации Нацполиции.
Ранее поджоги автомобилей украинских военнослужащих фиксировались во многих городах Украины. Зачастую это были автомобили военкомов (ТЦК), задерживавших граждан призывного возраста для оформления их отправки в зону боевых действий.