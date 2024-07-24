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Полиция Ровно задержала очередного поджигателя армейских автомобилей

Полиция Ровно задержала очередного поджигателя армейских автомобилей - 24.07.2024 Украина.ру

Полиция Ровно задержала очередного поджигателя армейских автомобилей

Украинская полиция задержала поджигателя автомобилей ВСУ. Его обвиняют в пророссийской деятельности

2024-07-24T17:20

2024-07-24T17:20

2024-07-24T17:20

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В Ровненской области полиция задержала очередного поджигателя военных автомобилей, сообщает Нацполиция Украины.Следователи сообщили 45-летнему фигуранту о подозрении. По их версии, житель областного центра на Западной Украине "в одном из российских чат-ботов нашёл предложение за вознаграждение поджечь авто, которое принадлежит Вооружённым силам Украины, с обязательной фиксацией своих преступных действий".По информации украинских полицейских, это не первое подобное деяние задержанного. "В начале июля злоумышленник поджёг автомобиль Nissan PICK-UP, принадлежавший военнослужащему и сразу отчитался о проделанной работе, прислав фото", - сказано в публикации Нацполиции.Ранее поджоги автомобилей украинских военнослужащих фиксировались во многих городах Украины. Зачастую это были автомобили военкомов (ТЦК), задерживавших граждан призывного возраста для оформления их отправки в зону боевых действий.

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Сергей Шиптенко

Сергей Шиптенко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Шиптенко

новости, новости украины, ровно, западная украина, военком, военкомат, нацполиция, поджог, информационная война