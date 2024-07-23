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"Майкл Джексон против УПЦ", Кулеба в Китае, обстрел Кубани. Итоги 23 июля

"Майкл Джексон против УПЦ", Кулеба в Китае, обстрел Кубани. Итоги 23 июля - 23.07.2024 Украина.ру

"Майкл Джексон против УПЦ", Кулеба в Китае, обстрел Кубани. Итоги 23 июля

Партия Порошенко блокировала трибуны Верховной Рады, снова борясь против УПЦ; глава МИД Украины Кулеба приехал в Пекин; украинские беспилотники атаковали Кубань, есть жертвы

2024-07-23T19:04

2024-07-23T19:04

2024-07-23T19:14

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Беспорядки в РадеВо вторник, 23 июля, законопроект о запрете УПЦ не включили в повестку дня Верховной Рады на согласительном совете из-за нехватки голосов. В ответ депутаты от партии пятого президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" заблокировали трибуну, а последующие заседания парламента на неделе отменили.Порошенко назвал происходившие в украинском парламенте беспорядки хорошей новостью и первой тактической победой в борьбе за запрет "российской церкви в Украине, агентов ФСБ".Выступая с эмоциональной речью, он упомянул, что его оппоненты ссылаются на то, что "даже американцы против запрета церкви", так как это – нарушение конституционных прав граждан страны. Нечаянная оговорка Порошенко завирусилась в сети: он назвал спикера Палаты представителей Майка Джонсона певцом Майклом Джексоном, что спровоцировало множество шуток."Посмотрите выступление Майкла Джексона, который говорит, что РПЦ – это удар в сердце Украины", - заявил с трибуны депутат. "В какой песне он это пел?!", – самый популярный комментарий в украинских каналах.В своем посте в телеграм-канале Порошенко подчеркнул, что "тактической победы" удалось достигнуть благодаря консолидации депутатов, в том числе и "Слуг народа"."Пятая колонна ФСБ РФ на Украине должна быть ликвидирована. Те, кто хотят работать на врага, должны быть запрещены. Те, кто любят Бога и Украину, — могут присоединиться к единой автокефальной соборной Православной Церкви Украины. Все просто", — написал он.Американский адвокат УПЦ Роберт Амстердам написал в своем аккаунте в X (соцсеть заблокирована в РФ), что Порошенко не мог бы принести стране больше вреда, чем пропагандируя законопроект № 8371, направленный на запрет канонической Украинской Православной Церкви (УПЦ).Одиозные народные депутаты, например, Ярослав Железняк от "Голоса" тоже восторженно поддержали протест в Раде.Но амбассадор борьбы с канонической церковью, безусловно, — Порошенко. Его "Остаточне прощавай" (окончательное прощай) в отношении Русской Православной Церкви в свое время стало нарицательной фразой.Осенью прошлого года украинский парламент принял закон о запрете церкви в первом чтении. Как сообщал Железняк, "за" запрет УПЦ на Украине проголосовали 267 народных депутатов, "против" — 15. После заседания парламента произошла словесная перепалка.В поисках мираВпервые за 12 лет глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Китай."С целью развития контактов лидеров Украины Владимира Зеленского и КНР Си Цзиньпина, осуществляю первый визит в Китай с начала полномасштабной агрессии России против Украины. Это также первый двусторонний визит министра иностранных дел Украины в КНР с 2012 года.Должны избежать конкуренции мирных планов. Очень важно, что Киев и Пекин ведут прямой диалог и обмен позициями. Обсудим и двусторонние отношения. Убежден: после того, как Украина начала переговоры о вступлении в Евросоюз, Китаю стоит взглянуть на отношения с нашим государством сквозь призму своих стратегических отношений с Европой", – сообщил Кулеба.На сайте МИД Украины указано, что Кулеба прибыл в Пекин по приглашению министра иностранных дел КНР Ван И.Он пробудет в китайской столице три дня.Ранее Ван И заявил, что Китай не принимает ничью сторону в украинском конфликте и неизменно выступает за урегулирование кризиса путём мирных переговоров.В ответ на это Зеленский назвал страны, которые не определились с участием в "мирном саммите", "хуже врагов". Он добавил, что такая позиция этих государств говорит о том, что их устраивает происходящее.Также он говорил, что "без позитива" воспринимает отказ Китая участвовать в "мирном саммите" в Швейцарии, который Украина провела в июне.По слова официального представителя МИД КНР Мао Нин, повестка конференции по Украине в Швейцарии расходится с требованиями Китая, поэтому Пекину сложно участвовать в мероприятии.До этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов оскорбительно выразился в адрес спецпредставителя КНР по Евразии Ли Хуэя, однако официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге сообщил, что не осведомлен о словах Данилова. Дипломат отметил, что Пекин знает о том, какое значение Киев придает отношениям с Китаем и как ценит усилия Хуэя.В сентябре прошлого года советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что интеллектуальный потенциал Китая и Индии является их слабым местом. Он обвинил Пекин и Дели в том, что они "эффективно зарабатывают" на украинском конфликте, но не анализируют последствия собственных действий.Риторика очевидно сменилась. Одновременно с визитом Кулебы Зеленский встретился с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином. На встрече он заявил:"Я думаю, что все мы понимаем, что мы должны закончить войну как можно скорее, конечно".ОбстрелыУтром 23 июля беспилотники ВСУ атаковали паромное судно в порту "Кавказ" на Кубани. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, возникло локальное возгорание, но угрозы распространения огня нет. На месте работали экстренные службы."В результате попытки теракта киевского режима в порту "Кавказ" с места происшествия госпитализированы четыре человека, два из них - в тяжелом состоянии.Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь", – сообщили днем в Оперативном штабе Краснодарского края.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что беспилотники атаковали легковой автомобиль в селе Щетиновка Белгородского района."Ранены трое мужчин. Пострадавшие с баротравмами и различными осколочными ранениями самостоятельно обратились в городскую больницу №2 города Белгорода. Врачами оказана вся необходимая медицинская помощь. От госпитализации все трое отказались, дальнейшее лечение будут проходить амбулаторно", – написал он.

https://ukraina.ru/20240629/1055872897.html

https://ukraina.ru/20240722/1056388702.html

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Сергей Зуев

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