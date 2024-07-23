"Майкл Джексон против УПЦ", Кулеба в Китае, обстрел Кубани. Итоги 23 июля - 23.07.2024 Украина.ру
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"Майкл Джексон против УПЦ", Кулеба в Китае, обстрел Кубани. Итоги 23 июля
"Майкл Джексон против УПЦ", Кулеба в Китае, обстрел Кубани. Итоги 23 июля - 23.07.2024 Украина.ру
"Майкл Джексон против УПЦ", Кулеба в Китае, обстрел Кубани. Итоги 23 июля
Партия Порошенко блокировала трибуны Верховной Рады, снова борясь против УПЦ; глава МИД Украины Кулеба приехал в Пекин; украинские беспилотники атаковали Кубань, есть жертвы
2024-07-23T19:04
2024-07-23T19:14
эксклюзив
хроники
китай
владимир зеленский
украина
дмитрий кулеба
петр порошенко
упц
верховная рада
обстрелы
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Беспорядки в РадеВо вторник, 23 июля, законопроект о запрете УПЦ не включили в повестку дня Верховной Рады на согласительном совете из-за нехватки голосов. В ответ депутаты от партии пятого президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" заблокировали трибуну, а последующие заседания парламента на неделе отменили.Порошенко назвал происходившие в украинском парламенте беспорядки хорошей новостью и первой тактической победой в борьбе за запрет "российской церкви в Украине, агентов ФСБ".Выступая с эмоциональной речью, он упомянул, что его оппоненты ссылаются на то, что "даже американцы против запрета церкви", так как это – нарушение конституционных прав граждан страны. Нечаянная оговорка Порошенко завирусилась в сети: он назвал спикера Палаты представителей Майка Джонсона певцом Майклом Джексоном, что спровоцировало множество шуток."Посмотрите выступление Майкла Джексона, который говорит, что РПЦ – это удар в сердце Украины", - заявил с трибуны депутат. "В какой песне он это пел?!", – самый популярный комментарий в украинских каналах.В своем посте в телеграм-канале Порошенко подчеркнул, что "тактической победы" удалось достигнуть благодаря консолидации депутатов, в том числе и "Слуг народа"."Пятая колонна ФСБ РФ на Украине должна быть ликвидирована. Те, кто хотят работать на врага, должны быть запрещены. Те, кто любят Бога и Украину, — могут присоединиться к единой автокефальной соборной Православной Церкви Украины. Все просто", — написал он.Американский адвокат УПЦ Роберт Амстердам написал в своем аккаунте в X (соцсеть заблокирована в РФ), что Порошенко не мог бы принести стране больше вреда, чем пропагандируя законопроект № 8371, направленный на запрет канонической Украинской Православной Церкви (УПЦ).Одиозные народные депутаты, например, Ярослав Железняк от "Голоса" тоже восторженно поддержали протест в Раде.Но амбассадор борьбы с канонической церковью, безусловно, — Порошенко. Его "Остаточне прощавай" (окончательное прощай) в отношении Русской Православной Церкви в свое время стало нарицательной фразой.Осенью прошлого года украинский парламент принял закон о запрете церкви в первом чтении. Как сообщал Железняк, "за" запрет УПЦ на Украине проголосовали 267 народных депутатов, "против" — 15. После заседания парламента произошла словесная перепалка.В поисках мираВпервые за 12 лет глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Китай."С целью развития контактов лидеров Украины Владимира Зеленского и КНР Си Цзиньпина, осуществляю первый визит в Китай с начала полномасштабной агрессии России против Украины. Это также первый двусторонний визит министра иностранных дел Украины в КНР с 2012 года.Должны избежать конкуренции мирных планов. Очень важно, что Киев и Пекин ведут прямой диалог и обмен позициями. Обсудим и двусторонние отношения. Убежден: после того, как Украина начала переговоры о вступлении в Евросоюз, Китаю стоит взглянуть на отношения с нашим государством сквозь призму своих стратегических отношений с Европой", – сообщил Кулеба.На сайте МИД Украины указано, что Кулеба прибыл в Пекин по приглашению министра иностранных дел КНР Ван И.Он пробудет в китайской столице три дня.Ранее Ван И заявил, что Китай не принимает ничью сторону в украинском конфликте и неизменно выступает за урегулирование кризиса путём мирных переговоров.В ответ на это Зеленский назвал страны, которые не определились с участием в "мирном саммите", "хуже врагов". Он добавил, что такая позиция этих государств говорит о том, что их устраивает происходящее.Также он говорил, что "без позитива" воспринимает отказ Китая участвовать в "мирном саммите" в Швейцарии, который Украина провела в июне.По слова официального представителя МИД КНР Мао Нин, повестка конференции по Украине в Швейцарии расходится с требованиями Китая, поэтому Пекину сложно участвовать в мероприятии.До этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов оскорбительно выразился в адрес спецпредставителя КНР по Евразии Ли Хуэя, однако официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге сообщил, что не осведомлен о словах Данилова. Дипломат отметил, что Пекин знает о том, какое значение Киев придает отношениям с Китаем и как ценит усилия Хуэя.В сентябре прошлого года советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что интеллектуальный потенциал Китая и Индии является их слабым местом. Он обвинил Пекин и Дели в том, что они "эффективно зарабатывают" на украинском конфликте, но не анализируют последствия собственных действий.Риторика очевидно сменилась. Одновременно с визитом Кулебы Зеленский встретился с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином. На встрече он заявил:"Я думаю, что все мы понимаем, что мы должны закончить войну как можно скорее, конечно".ОбстрелыУтром 23 июля беспилотники ВСУ атаковали паромное судно в порту "Кавказ" на Кубани. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, возникло локальное возгорание, но угрозы распространения огня нет. На месте работали экстренные службы."В результате попытки теракта киевского режима в порту "Кавказ" с места происшествия госпитализированы четыре человека, два из них - в тяжелом состоянии.Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь", – сообщили днем в Оперативном штабе Краснодарского края.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что беспилотники атаковали легковой автомобиль в селе Щетиновка Белгородского района."Ранены трое мужчин. Пострадавшие с баротравмами и различными осколочными ранениями самостоятельно обратились в городскую больницу №2 города Белгорода. Врачами оказана вся необходимая медицинская помощь. От госпитализации все трое отказались, дальнейшее лечение будут проходить амбулаторно", – написал он.
https://ukraina.ru/20240629/1055872897.html
https://ukraina.ru/20240722/1056388702.html
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Сергей Зуев
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, китай, владимир зеленский, украина, дмитрий кулеба, петр порошенко, упц, верховная рада, обстрелы
Эксклюзив, Хроники, Китай, Владимир Зеленский, Украина, Дмитрий Кулеба, Петр Порошенко, УПЦ, Верховная Рада, обстрелы

"Майкл Джексон против УПЦ", Кулеба в Китае, обстрел Кубани. Итоги 23 июля

19:04 23.07.2024 (обновлено: 19:14 23.07.2024)
 
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Сергей Зуев
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Партия Порошенко блокировала трибуны Верховной Рады, снова борясь против УПЦ; глава МИД Украины Кулеба приехал в Пекин; украинские беспилотники атаковали Кубань, есть жертвы
Беспорядки в Раде
Во вторник, 23 июля, законопроект о запрете УПЦ не включили в повестку дня Верховной Рады на согласительном совете из-за нехватки голосов. В ответ депутаты от партии пятого президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" заблокировали трибуну, а последующие заседания парламента на неделе отменили.
Порошенко назвал происходившие в украинском парламенте беспорядки хорошей новостью и первой тактической победой в борьбе за запрет "российской церкви в Украине, агентов ФСБ".
Выступая с эмоциональной речью, он упомянул, что его оппоненты ссылаются на то, что "даже американцы против запрета церкви", так как это – нарушение конституционных прав граждан страны. Нечаянная оговорка Порошенко завирусилась в сети: он назвал спикера Палаты представителей Майка Джонсона певцом Майклом Джексоном, что спровоцировало множество шуток.
"Посмотрите выступление Майкла Джексона, который говорит, что РПЦ – это удар в сердце Украины", - заявил с трибуны депутат. "В какой песне он это пел?!", – самый популярный комментарий в украинских каналах.
В своем посте в телеграм-канале Порошенко подчеркнул, что "тактической победы" удалось достигнуть благодаря консолидации депутатов, в том числе и "Слуг народа".
"Пятая колонна ФСБ РФ на Украине должна быть ликвидирована. Те, кто хотят работать на врага, должны быть запрещены. Те, кто любят Бога и Украину, — могут присоединиться к единой автокефальной соборной Православной Церкви Украины. Все просто", — написал он.
Американский адвокат УПЦ Роберт Амстердам написал в своем аккаунте в X (соцсеть заблокирована в РФ), что Порошенко не мог бы принести стране больше вреда, чем пропагандируя законопроект № 8371, направленный на запрет канонической Украинской Православной Церкви (УПЦ).
"Порошенко должен быть под следствием за государственную измену. Любой, кто попытается принять №8371, когда Вэнс занимает пост вице-президента, просто не в своем уме. Он не может нанести Украине больший ущерб, чем попытка принять этот законопроект сегодня", — считает юрист.
Одиозные народные депутаты, например, Ярослав Железняк от "Голоса" тоже восторженно поддержали протест в Раде.
Но амбассадор борьбы с канонической церковью, безусловно, — Порошенко. Его "Остаточне прощавай" (окончательное прощай) в отношении Русской Православной Церкви в свое время стало нарицательной фразой.
Осенью прошлого года украинский парламент принял закон о запрете церкви в первом чтении. Как сообщал Железняк, "за" запрет УПЦ на Украине проголосовали 267 народных депутатов, "против" — 15. После заседания парламента произошла словесная перепалка.
Зеленский
29 июня, 04:00
"Таким не занимался даже Гитлер": религиовед о том, что Зеленский вытворяет с церковьюГонение на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) имеют беспрецедентный характер, такого не было даже в нацистской Германии. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал глава национально-культурной автономии "Украинцы Москвы", религиовед, публицист Александр Люлька
В поисках мира
Впервые за 12 лет глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Китай.
"С целью развития контактов лидеров Украины Владимира Зеленского и КНР Си Цзиньпина, осуществляю первый визит в Китай с начала полномасштабной агрессии России против Украины. Это также первый двусторонний визит министра иностранных дел Украины в КНР с 2012 года.
Должны избежать конкуренции мирных планов. Очень важно, что Киев и Пекин ведут прямой диалог и обмен позициями. Обсудим и двусторонние отношения. Убежден: после того, как Украина начала переговоры о вступлении в Евросоюз, Китаю стоит взглянуть на отношения с нашим государством сквозь призму своих стратегических отношений с Европой",сообщил Кулеба.
На сайте МИД Украины указано, что Кулеба прибыл в Пекин по приглашению министра иностранных дел КНР Ван И.
Он пробудет в китайской столице три дня.
Ранее Ван И заявил, что Китай не принимает ничью сторону в украинском конфликте и неизменно выступает за урегулирование кризиса путём мирных переговоров.
В ответ на это Зеленский назвал страны, которые не определились с участием в "мирном саммите", "хуже врагов". Он добавил, что такая позиция этих государств говорит о том, что их устраивает происходящее.Также он говорил, что "без позитива" воспринимает отказ Китая участвовать в "мирном саммите" в Швейцарии, который Украина провела в июне.
По слова официального представителя МИД КНР Мао Нин, повестка конференции по Украине в Швейцарии расходится с требованиями Китая, поэтому Пекину сложно участвовать в мероприятии.
До этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов оскорбительно выразился в адрес спецпредставителя КНР по Евразии Ли Хуэя, однако официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге сообщил, что не осведомлен о словах Данилова. Дипломат отметил, что Пекин знает о том, какое значение Киев придает отношениям с Китаем и как ценит усилия Хуэя.
В сентябре прошлого года советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что интеллектуальный потенциал Китая и Индии является их слабым местом. Он обвинил Пекин и Дели в том, что они "эффективно зарабатывают" на украинском конфликте, но не анализируют последствия собственных действий.
Украина за неделю 2 коллаж
Вчера, 06:10
Украина за неделю. США и Китай начинают схватку за РоссиюРезонанс от убийства Ирины Фарион оставил в тени множество событий прошлой недели, которые касаются Украины. Например, выход из предвыборной гонки в США Байдена и активность Трампа, который уже однозначно понимает, что решать украинскую проблему придется ему. И похоже, то, что он придумал, станет для России большим вызовом, чем нынешние санкции
Риторика очевидно сменилась. Одновременно с визитом Кулебы Зеленский встретился с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином. На встрече он заявил:
"Я думаю, что все мы понимаем, что мы должны закончить войну как можно скорее, конечно".
Обстрелы
Утром 23 июля беспилотники ВСУ атаковали паромное судно в порту "Кавказ" на Кубани. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, возникло локальное возгорание, но угрозы распространения огня нет. На месте работали экстренные службы.
"В результате попытки теракта киевского режима в порту "Кавказ" с места происшествия госпитализированы четыре человека, два из них - в тяжелом состоянии.
Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь", сообщили днем в Оперативном штабе Краснодарского края.
Погиб один человек, член экипажа.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что беспилотники атаковали легковой автомобиль в селе Щетиновка Белгородского района.
"Ранены трое мужчин. Пострадавшие с баротравмами и различными осколочными ранениями самостоятельно обратились в городскую больницу №2 города Белгорода. Врачами оказана вся необходимая медицинская помощь. От госпитализации все трое отказались, дальнейшее лечение будут проходить амбулаторно", написал он.
 
ЭксклюзивХроникиКитайВладимир ЗеленскийУкраинаДмитрий КулебаПетр ПорошенкоУПЦВерховная Радаобстрелы
 
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