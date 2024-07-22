https://ukraina.ru/20240722/1056410726.html

Чехия отказалась бесплатно вооружать Украину

Чехия отказалась бесплатно вооружать Украину - 22.07.2024 Украина.ру

Чехия отказалась бесплатно вооружать Украину

Чешскую инициативу по поставкам артиллерийских снарядов на Украину поддержали только на словах

2024-07-22T17:28

2024-07-22T17:28

2024-07-22T17:35

новости

чехия

украина

брюссель

ес

снаряды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/15/1044603895_0:35:3078:1766_1920x0_80_0_0_1d81b61c004885a1d050d47592f740a0.jpg.webp

Власти Чехии отказываются отправлять на Украину крупнокалиберные боеприпасы за бесплатно, заявил министр иностранных дел страны Ян Липавский европейским журналистам 22 июля в Брюсселе.Государство обязалось поставить 800 тысяч снарядов Украине до конца года. Поставки будут выполнены только на треть, если доноры не перечислят Чехии деньги. Чешскую инициативу поддержали представители 18 стран, но ни одна из них не внесла свой вклад."Мы можем поставить до 800 000 (боеприпасов. - Ред.) к концу этого года, если найдем деньги. Нам нужны деньги", — сказал Липавский.В июне Чехия отправила 45 тысяч снарядов, в июле и августе - еще 100 тысяч снарядов. Осенью поставки должны ускориться, заявил Липавский. Согласно плану, Чехия закупает боеприпасы во всем мире. Большая часть поступала из-за пределов Евросоюза, в том числе, как пишут западные журналисты, якобы из Южной Кореи, Южной Африки и Турции. По словам Липавского, Чехия закупила на собственные средства 500 тысяч боеприпасов для Украины. Цель в 800 тысяч боеприпасов Липавский назвал "возможностью мирового рынка".

чехия

украина

брюссель

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, чехия, украина, брюссель, ес, снаряды