Чехия отказалась бесплатно вооружать Украину - 22.07.2024 Украина.ру
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Чехия отказалась бесплатно вооружать Украину
Чехия отказалась бесплатно вооружать Украину - 22.07.2024 Украина.ру
Чехия отказалась бесплатно вооружать Украину
Чешскую инициативу по поставкам артиллерийских снарядов на Украину поддержали только на словах
2024-07-22T17:28
2024-07-22T17:35
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чехия
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Власти Чехии отказываются отправлять на Украину крупнокалиберные боеприпасы за бесплатно, заявил министр иностранных дел страны Ян Липавский европейским журналистам 22 июля в Брюсселе.Государство обязалось поставить 800 тысяч снарядов Украине до конца года. Поставки будут выполнены только на треть, если доноры не перечислят Чехии деньги. Чешскую инициативу поддержали представители 18 стран, но ни одна из них не внесла свой вклад."Мы можем поставить до 800 000 (боеприпасов. - Ред.) к концу этого года, если найдем деньги. Нам нужны деньги", — сказал Липавский.В июне Чехия отправила 45 тысяч снарядов, в июле и августе - еще 100 тысяч снарядов. Осенью поставки должны ускориться, заявил Липавский. Согласно плану, Чехия закупает боеприпасы во всем мире. Большая часть поступала из-за пределов Евросоюза, в том числе, как пишут западные журналисты, якобы из Южной Кореи, Южной Африки и Турции. По словам Липавского, Чехия закупила на собственные средства 500 тысяч боеприпасов для Украины. Цель в 800 тысяч боеприпасов Липавский назвал "возможностью мирового рынка".
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новости, чехия, украина, брюссель, ес, снаряды
Новости, Чехия, Украина, Брюссель, ЕС, снаряды

Чехия отказалась бесплатно вооружать Украину

17:28 22.07.2024 (обновлено: 17:35 22.07.2024)
 
© commons.wikimedia.org / 7th Army Training Command120 мм снаряды для танка Challenger 2
120 мм снаряды для танка Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© commons.wikimedia.org / 7th Army Training Command
Читать в
Чешскую инициативу по поставкам артиллерийских снарядов на Украину поддержали только на словах
Власти Чехии отказываются отправлять на Украину крупнокалиберные боеприпасы за бесплатно, заявил министр иностранных дел страны Ян Липавский европейским журналистам 22 июля в Брюсселе.
Государство обязалось поставить 800 тысяч снарядов Украине до конца года. Поставки будут выполнены только на треть, если доноры не перечислят Чехии деньги. Чешскую инициативу поддержали представители 18 стран, но ни одна из них не внесла свой вклад.
"Мы можем поставить до 800 000 (боеприпасов. - Ред.) к концу этого года, если найдем деньги. Нам нужны деньги", — сказал Липавский.
В июне Чехия отправила 45 тысяч снарядов, в июле и августе - еще 100 тысяч снарядов. Осенью поставки должны ускориться, заявил Липавский.
Согласно плану, Чехия закупает боеприпасы во всем мире. Большая часть поступала из-за пределов Евросоюза, в том числе, как пишут западные журналисты, якобы из Южной Кореи, Южной Африки и Турции.
По словам Липавского, Чехия закупила на собственные средства 500 тысяч боеприпасов для Украины. Цель в 800 тысяч боеприпасов Липавский назвал "возможностью мирового рынка".
 
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