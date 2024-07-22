https://ukraina.ru/20240722/1056401445.html

Президенты войны. Как Байден вернул США в 1968 год

Президенты войны. Как Байден вернул США в 1968 год - 22.07.2024 Украина.ру

Президенты войны. Как Байден вернул США в 1968 год

Обсуждая главную тему дня, американские политологи подчеркивают – добровольный отказ действующего президента США Джо Байдена от борьбы за пост главы государства в 2024 году – это первый подобный случай за последние полвека.

2024-07-22T13:52

2024-07-22T13:52

2024-07-22T14:40

эксклюзив

сша

вьетнам

америка

джо байден

джон кеннеди

демократическая партия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/16/1056402919_0:365:2588:1821_1920x0_80_0_0_b6ab104fd49f1057e9bbd60ee399d75e.jpg.webp

В предыдущий раз президент США отказался от участия в выборах в 1968 году – когда на дворе была совсем иная эпоха.Интересно отметить, что тогда это тоже был демократ – Линдон Джонсон. Под занавес шестидесятых он считался многими безальтернативным кандидатом на переизбрание, и тянул до последнего. Но, под давлением однопартийцев, в итоге на повторные выборы так и не пошел.У этого решения было две формальные причины – во-первых, плохое здоровье Линдона Джонсона, а, во-вторых, массовые антивоенные протесты среди молодых демократов, которые активно бастовали в университетских кампусах против войны во Вьетнаме, уничтожая рейтинги Линдона и его партии.Любая историческая аналогия – не более, чем произвольно истолкованная условность. Тем не менее, исторические параллели между биографиями двух президентов-демократов не могут не обратить на себя пристальное внимание.Стоит добавить, что политический дублер Линдона Джонсона – его вице-президент Хьюберт Хамфри, не менее безликий, чем Камала Харрис, который, в конце концов, заменил его на президентских выборах 1968 года, был уверенно побежден республиканским кандидатом Ричардом Никсоном, находившимся тогда на явном подъеме.Ведущие демократические политики перессорились между собой, проиграв затем и выборы 1972 года. Таким образом отказ от лидерства Линдона Джонсона на многие годы погрузил демократов в глубокую стагнацию, отбросив Демпартию на вторые позиции – пока ей не помогли ошибки самого Никсона.Линдон Бэйнс Джонсон был похож на Джозефа Робинетта Байдена-младшего еще в одном важном моменте – оба они возглавили страну, побывав сначала на посту вице-президента. В случае Байдена это было менее драматично, а вот Линдон Джонсон принял страну 22 ноября 1963 года, когда Джона Фицджеральда Кеннеди застрелили на улицах Далласа.Популярные американские теории заговора нередко связывают вице-президента с командой убийц, но никаких фактических доказательств этому нет. Так что пока остается дожидаться, что Дональд Трамп выполнит свое обещание и раскроет до сих пор засекреченные данные об убийстве Джона Кеннеди. Если они, конечно, до сих пор не уничтожены ни не подчищены.Как бы там ни было, на президентских выборах 1964 года Линдон Джонсон был избран президентом США с огромным отрывом – 61,1 % голосов избирателей или 43 миллиона человек. Его конкурентом выступил воинственный республиканский ястреб Барри Голдуотер, а ядерного обострения с Москвой и ее союзниками в Америке после Карибского кризиса категорически не хотели.Причем, команда Джонсона сама запустила популярный антивоенный телевизионный ролик о том, что в случае своей победы Голдуотер начнет войну против СССР.Однако, победивший Линдон Джонсон уже вскоре втянул американцев в войну, которая травмировала несколько поколений – войну во Вьетнаме и других странах Индокитая. После того, как вьетнамские коммунисты разгромили французские военные силы при Дьенбьенфу, они контролировали север страны, а в его южной части закрепился марионеточный прозападный режим, унаследованный американцами от французов.Уже при Кеннеди США начали отправлять в Южный Вьетнам так называемых "военных советников" – то есть, американских солдат. Однако при Линдоне Джонсоне их численность резко возросла – потому что военные имели на него гораздо больше влияния. Не говоря уже о том, что в Индокитай заставили поехать военных из Южной Кореи, Австралии, Новой Зеландии, Филиппин, и многих других стран, политически зависимых от Вашингтона.В августе 1964 года военно-морской флот США устроил в Тонкинском заливе серию провокаций, которые позволили Линдону Джонсону начать войну против "коммунистического" Вьетнама. Разумеется, эти действия сразу стали называться американской пропагандой оборонительными – хотя американцы воевали не за родные поля в Оклахоме, а в другой части планеты, где их раньше никто не видел.Война проводилась с огромной жестокостью – несмотря на то, что население Вьетнама не сделало жителям США ничего плохого. Массированные авиационные удары с применением напалма сжигали целые районы, во время карательных акций убивали случайных лиц. Незаконные американские операции проходили и на территории соседних стран – например, Лаоса или Камбоджи. Причем, об этом рассказали миру сами же американские режиссеры, многие из которых оказались на той войне.Считается, что в результате Второй вьетнамской войны погибли свыше трех миллионов вьетнамцев, а американцы продолжали накачивать оружием своих южновьетнамских марионеток.Однако помощь со стороны СССР позволила хоть несколько уравнять силы. Американских летчиков сбивали, а огонь автоматов "Калашникова" наносил западной пехоте существенные потери. Только по официальным данным американцы потеряли в джунглях 58 220 американских солдат, а еще 153 303 были ранены.Конфликт стал в Америке резко непопулярным – особенно среди молодежи. Линдон Джонсон, за которого голосовали, как за кандидата мира, стал ассоциироваться среди подростков именно с войной. В американских университетах начались акции протеста, которые жестко разгоняли – так, в Кентском университете Национальная гвардия вообще расстреляла молодежь, убив четырех безоружных студентов.Сейчас эту ситуацию часто сравнивают с протестами в американских кампусах, где внуки поколения-1968 протестуют против поставок американского оружия, которым уничтожили сектор Газа. Кроме того, стремительная потеря популярности резко сказалась на здоровье Линдона Джонсона. Он не общался с призраками, как Байден, но в свои 63 года серьезно сдал, испытывая проблемы с сердцем – и об этом знали.Линдон Джонсон колебался, но взвесив все "за" и "против", решил не идти на выборы в 1968 году. Несмотря на блестящие результаты 1964 года, он понимал, что войдет в историю как человек, втянувший Америку в ненужную ей войну с жителями Индокитая – а никакой обещанной победы над бедностью так и не произошло.В послании конгрессу президент сам признавал, что каждые 26 минут в США совершается одно изнасилование, каждые 5 минут – одно ограбление, каждую минуту – угон автомашины, каждые 28 секунд – одна кража. Материальные потери американского государства в результате преступности составляли 27 миллиардов долларов в год, а его молодежь, тем временем, сыпала бомбы где-то за океаном.На место потерявшего позиции президента претендовали многие яркие политики-демократы, которые требовали убрать американские войска из Вьетнама – например, Роберт Кеннеди, Джордж Макговерн и Юджин Маккарти (его не надо путать ни с музыкантом Полом Маккартни, ни с республиканским сенатором Джозефом Маккарти, который искал агентов Москвы даже в своем шкафу).Но Роберта Кеннеди застрелили, как и его старшего брата, и на съезде Демократической партии, проходившем в Чикаго в августе 1968 года, прошло что-то среднее между митингом и политической свалкой.В результате, Демпартия проиграла Никсону президентские выборы 1968 и 1972 годов. Если бы агенты республиканского президента не попались на слежке за конкурентами в отеле Уотергейт, Никсон сидел бы еще в Белом доме долго. Потому что у него как раз хватило политической воли признать поражение во Вьетнамской войне (хотя американцы окончательно сдались в Южном Вьетнаме уже при другом республиканце, Джеральде Форде).Сегодня Демократическая партия тоже переживает период разброда и шатания. Никто точно не понимает, кто сменит Байдена. Его формальный дублер, вице-президент Харрис слишком явно уступает республиканскому кандидату. А что получится из новых политиков, совершенно не ясно – возможно, про многих из них забудут, как забыли про молодых и подающих надежды демократов, которые попытались оседлать лошадь после самоустранения Линдона Джонсона.В любом случае, опыт шестидесятых свидетельствует о том, что такая ситуация явно на руку республиканцам. Потому что в стане демократов-2024 сейчас тоже не наблюдается явных фаворитов и ярких вдохновляющих лидеров.Ну а Линдон Джонсон умер в 1973 году после интервью на своем ранчо, от сердечного приступа – хотя и был намного моложе Байдена. В своих последних беседах с журналистами он признавал, что его популярность съела очередная колониальная война, которую слишком привыкли вести американские президенты – включая и Байдена.

https://ukraina.ru/20240722/1056399353.html

https://ukraina.ru/20240620/1055745046.html

сша

вьетнам

америка

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Александр Савко

Александр Савко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Савко

эксклюзив, сша, вьетнам, америка, джо байден, джон кеннеди, демократическая партия