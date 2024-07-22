https://ukraina.ru/20240722/1056400486.html

Где Украина попадет в котел, потеряв 10% ВСУ, и что будет, когда Россия уничтожит F-16 – Васильев

Где Украина попадет в котел, потеряв 10% ВСУ, и что будет, когда Россия уничтожит F-16 – Васильев - 22.07.2024 Украина.ру

Где Украина попадет в котел, потеряв 10% ВСУ, и что будет, когда Россия уничтожит F-16 – Васильев

Военно-политический обозреватель, автор ТГ-канала "Русский инженер" Алексей Васильев в эфире Украина.ру рассказал о том, где Украина может применить западные истребители F-16 и как Россия может этому противостоять

2024-07-22T12:38

2024-07-22T12:38

2024-07-22T12:38

видео

россия

китай

украина

вооруженные силы украины

f-16

ес

сво

самолет

фрг

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Также он указал от чего зависит продвижение ВС РФ, насколько вероятно появление на фронте сразу нескольких котлов, в которые Россия загонит ВСУ, и объяснил смысл договора между РФ и КНДР, охарактеризовал нынешние отношения России с Китаем и спрогнозировал, что США могут предложить РФ для того, чтобы мы заняли нейтральную позицию в их конфликте с КНР. 00:22 - Где и как ВСУ могут применить переданные им Западом истребители F-16? Как ВС России могут этому противостоять? 04:35 - Будет ли противник запускать F-16 с автомобильных дорог? 06:32 - Насколько важно для России сразу же сбить первые F-16, чтобы не давать Западу повода нарастить численность обслуживающего персонала? 09:39 - От чего зависит продвижение ВС РФ? Что повлияло на активизацию этого процесса? 18:00 - Насколько вероятно появление на фронте сразу нескольких котлов, которые Россия устроит для ВСУ? 22:55 - Нужно ли сейчас проводить операцию по типу Брусиловского прорыва? 25:20 - Как ВС России сократить потери и не упустить победу на фронте? 29:40 - О договоре России с КНДР о взаимной помощи в отражении агрессии, и отношениях с Китаем.36:26 - что США могут предложить России для того, чтобы мы заняли нейтральную позицию в их конфликте с Китаем?

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