Где Украина попадет в котел, потеряв 10% ВСУ, и что будет, когда Россия уничтожит F-16 – Васильев - 22.07.2024 Украина.ру
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Где Украина попадет в котел, потеряв 10% ВСУ, и что будет, когда Россия уничтожит F-16 – Васильев
Где Украина попадет в котел, потеряв 10% ВСУ, и что будет, когда Россия уничтожит F-16 – Васильев - 22.07.2024 Украина.ру
Где Украина попадет в котел, потеряв 10% ВСУ, и что будет, когда Россия уничтожит F-16 – Васильев
Военно-политический обозреватель, автор ТГ-канала "Русский инженер" Алексей Васильев в эфире Украина.ру рассказал о том, где Украина может применить западные истребители F-16 и как Россия может этому противостоять
2024-07-22T12:38
2024-07-22T12:38
видео
россия
китай
украина
вооруженные силы украины
f-16
ес
сво
самолет
фрг
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Также он указал от чего зависит продвижение ВС РФ, насколько вероятно появление на фронте сразу нескольких котлов, в которые Россия загонит ВСУ, и объяснил смысл договора между РФ и КНДР, охарактеризовал нынешние отношения России с Китаем и спрогнозировал, что США могут предложить РФ для того, чтобы мы заняли нейтральную позицию в их конфликте с КНР. 00:22 - Где и как ВСУ могут применить переданные им Западом истребители F-16? Как ВС России могут этому противостоять? 04:35 - Будет ли противник запускать F-16 с автомобильных дорог? 06:32 - Насколько важно для России сразу же сбить первые F-16, чтобы не давать Западу повода нарастить численность обслуживающего персонала? 09:39 - От чего зависит продвижение ВС РФ? Что повлияло на активизацию этого процесса? 18:00 - Насколько вероятно появление на фронте сразу нескольких котлов, которые Россия устроит для ВСУ? 22:55 - Нужно ли сейчас проводить операцию по типу Брусиловского прорыва? 25:20 - Как ВС России сократить потери и не упустить победу на фронте? 29:40 - О договоре России с КНДР о взаимной помощи в отражении агрессии, и отношениях с Китаем.36:26 - что США могут предложить России для того, чтобы мы заняли нейтральную позицию в их конфликте с Китаем?
россия
китай
украина
фрг
германия
европа
вьетнам
кнр (китай)
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видео, россия, китай, украина, вооруженные силы украины, f-16, ес, сво, самолет, фрг, германия, европа, владимир путин, вьетнам, вс рф, кнр (китай), видео
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Где Украина попадет в котел, потеряв 10% ВСУ, и что будет, когда Россия уничтожит F-16 – Васильев

12:38 22.07.2024
 
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Военно-политический обозреватель, автор ТГ-канала "Русский инженер" Алексей Васильев в эфире Украина.ру рассказал о том, где Украина может применить западные истребители F-16 и как Россия может этому противостоять
Также он указал от чего зависит продвижение ВС РФ, насколько вероятно появление на фронте сразу нескольких котлов, в которые Россия загонит ВСУ, и объяснил смысл договора между РФ и КНДР, охарактеризовал нынешние отношения России с Китаем и спрогнозировал, что США могут предложить РФ для того, чтобы мы заняли нейтральную позицию в их конфликте с КНР.
00:22 - Где и как ВСУ могут применить переданные им Западом истребители F-16? Как ВС России могут этому противостоять?
04:35 - Будет ли противник запускать F-16 с автомобильных дорог?
06:32 - Насколько важно для России сразу же сбить первые F-16, чтобы не давать Западу повода нарастить численность обслуживающего персонала?
09:39 - От чего зависит продвижение ВС РФ? Что повлияло на активизацию этого процесса?
18:00 - Насколько вероятно появление на фронте сразу нескольких котлов, которые Россия устроит для ВСУ?
22:55 - Нужно ли сейчас проводить операцию по типу Брусиловского прорыва?
25:20 - Как ВС России сократить потери и не упустить победу на фронте?
29:40 - О договоре России с КНДР о взаимной помощи в отражении агрессии, и отношениях с Китаем.
36:26 - что США могут предложить России для того, чтобы мы заняли нейтральную позицию в их конфликте с Китаем?
 
ВидеоРоссияКитайУкраинаВооруженные силы УкраиныF-16ЕССВОсамолетФРГГерманияЕвропаВладимир ПутинВьетнамВС РФКНР (Китай)
 
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Заголовок открываемого материала
12:38Где Украина попадет в котел, потеряв 10% ВСУ, и что будет, когда Россия уничтожит F-16 – Васильев
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