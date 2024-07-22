Владимир Швейцер: кто он - 22.07.2024 Украина.ру
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Владимир Швейцер: кто он
Владимир Швейцер: кто он - 22.07.2024 Украина.ру
Владимир Швейцер: кто он
Завотделом социальных и политических исследований, главный научный сотрудник
2024-07-22T13:15
2024-07-22T13:15
новости
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Швейцер Владимир Яковлевич окончил Московский государственный университет, исторический факультет в 1966 гг.В 1969–1972 гг. — Институт международного рабочего движения.В 1966–2001 гг. — мл. научный сотрудник, аспирант, ст. научный сотрудник, ведущий научный сотрудник ИМРД—ИСПРАН, ИЕ РАН.В 2002–2005 гг. — ведущий научный сотрудник ИЕ РАН.В 2006–2016 гг.— главный научный сотрудник.2016 гг. по наст. время — Завотделом социальных и политических исследований.Член редакционной коллегии журнала "Современной Европы", член Российско-австрийской комиссии историков, сопредседатель научного совета "Партийно-политические системы Европы ХХI века".Более 300 публикаций.
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452
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Украина.ру
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новости
Новости

Владимир Швейцер: кто он

13:15 22.07.2024
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкВладимир Швейцер
Владимир Швейцер - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать в
Завотделом социальных и политических исследований, главный научный сотрудник
Швейцер Владимир Яковлевич окончил Московский государственный университет, исторический факультет в 1966 гг.
В 1969–1972 гг. — Институт международного рабочего движения.
В 1966–2001 гг. — мл. научный сотрудник, аспирант, ст. научный сотрудник, ведущий научный сотрудник ИМРД—ИСПРАН, ИЕ РАН.
В 2002–2005 гг. — ведущий научный сотрудник ИЕ РАН.
В 2006–2016 гг.— главный научный сотрудник.
2016 гг. по наст. время — Завотделом социальных и политических исследований.
Член редакционной коллегии журнала "Современной Европы", член Российско-австрийской комиссии историков, сопредседатель научного совета "Партийно-политические системы Европы ХХI века".
Более 300 публикаций.
 
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