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Между долгом и совестью. Граф фон Штауффенберг хотел убить Гитлера, которого поддерживал

Между долгом и совестью. Граф фон Штауффенберг хотел убить Гитлера, которого поддерживал - 21.07.2024 Украина.ру

Между долгом и совестью. Граф фон Штауффенберг хотел убить Гитлера, которого поддерживал

Ровно 80 лет назад, в ночь на 21 июля 1944 года, его, раненого в плечо, наскоро судили, вывели во двор штаба резервной армии в Берлине (Бендлер-блок) и расстреляли. Перед смертью он успел крикнуть: "Да здравствует священная Германия!" Слова заглушили автоматные очереди.

2024-07-21T13:24

2024-07-21T13:24

2024-07-21T13:24

эксклюзив

германия

берлин

франция

адольф гитлер

сс

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Звали его Клаус Филипп Мария Шенк фон Штауффенберг. И был он германским графом, аристократом и потомственным военным.Расстрел занял всего пятнадцать минут и стал концом операции "Валькирия", которую готовили почти год и которая вошла в историю еще и как "заговор генералов". Хотя фон Штауффенберг был всего лишь полковником. Но он обязательно стал бы генералом. Если бы не вывод, к которому он сам пришел в 1943 году: "Пора уже что-то делать. Однако тот, кто посмеет что-то сделать, должен отдавать себе отчет в том, что он, вероятно, войдет в немецкую историю как предатель. Если же он этого не сделает, он будет предателем собственной совести. …Я не смог бы смотреть в глаза женам и детям павших, если бы ничего не сделал, чтобы предотвратить эти бессмысленные человеческие жертвы".Жертвой этой бескомпромиссной для него нравственной развилки фон Штауффенберг стал после посещения восточного фронта годом ранее и страшного ранения в Северной Африке, где он воевал под началом "Лиса пустыни", генерал-фельдмаршала Эрвина Роммеля, любимчика фюрера немецкой нации Адольфа Гитлера, и попал под английскую бомбежку.Ранение посчитали смертельным. Графу ампутировали простреленную правую руку и два пальца на левой. Осколками пробило череп, и граф потерял левый глаз. Были повреждены коленные суставы, а общая контузия вызывала страшные боли. Однако граф выжил и начал интенсивно восстанавливаться, демонстративно отказавшись от болеутоляющих и обучаясь писать искалеченной левой рукой. На "героя рейха" приходили посмотреть все, от медперсонала до высокопоставленных генералов.Тогда же начальник генерального штаба сухопутных войск Курт Цейтцлер лично вручил нагрудный знак "За ранение" в золоте а 8 мая 1943 года он был награжден Немецким крестом в золоте. Геройство и известность привели к тому, что его взял под крыло его дядя граф Николаус Граф фон Икскюль-Гилленбанд, бизнесмен и один из потенциальных кошельков заговора, который таким образом хотел сохранить свой бизнес. Дядя возлагал большие надежды на племянника, так как рассчитывал привлечь его к сопротивлению, которое должно было привести к устранению Гитлера и заключению сепаратного мира с западными участниками Второй мировой войны и, ясное дело, сохранению этого самого немецкого бизнеса в якобы ставшей демократической Германии.Фон Штауффенберга перевели в Берлин, и там он стал начальником штаба при командующем армией резерва генерал-полковнике Фридрихе Фромме, а 1 июля 1944 года получил звание полковника. Сам Гитлер был в курсе возвышения героя.С ГитлеромЧерез 20 дней фон Штауффенберга расстреляли вместе с адъютантом Вернером фон Хафтеном, генералом Фридрихом Ольбрихтом и полковником Альбрехтом фон Квирнхаймом, и "Валькирия" захлебнулась их кровью.Хотя, в это трудно поверить, и была задумана, разработана, а потом утверждена эта "Валькирия" самим Гитлером. И была предназначена для подавления возможных внутренних беспорядков, таких, как восстание многочисленных подневольных рабочих.Разработкой плана непосредственно и занимались фон Штауффенберг, генералы Ольбрихт и Хеннинг фон Тресков, а также полковник Квирнхайм. Именно они превратили гитлеровскую задумку в план госпереворота, сердцевиной которого должно было стать убийство Гитлера. После должны были последовать аресты членов НСДАП, СС, службы безопасности и гестапо, последующий роспуск этих организаций и передача власти военным. Сам фон Штауффенберг должен был получить пост статс-секретаря в военном министерстве.Экс-начальник генштаба вермахта Людвиг Бек должен был стать президентом, отставной бургомистр Лейпцига Карл Герделер — канцлером, генерал-фельдмаршал Эрвин фон Вицлебен — верховным главнокомандующим. Генерал Карл-Генрих фон Штюльпнагель должен был держать под контролем немецкие войска во Франции, которыми он там командовал и должен был обеспечить контакты с англо-американцами, уже высадившимися в Нормандии.Так или иначе к заговору были причастны или сочувствовали ему, зная основные его пункты, многие генералы и высокопоставленные гражданские (министры и бизнесмены): начальник генштаба сухопутных войск Франц Гальдер, глава абвера адмирал Вильгельм Канарис, бывший рейхсминистр экономики Ялмар Шахт, генерал-фельдмаршалы Вальтер фон Браухич и Эрвин Роммель, генерал-полковник Людвиг Бек, министр финансов Пруссии Йоханнес Попиц, юрист и граф Хельмут Джеймс фон Мольтке, правнучатый великого немецкого военного стратега, создававшего Германию в XIX веке Хельмута фон Мольтке и т. д.За редким исключением все они либо были казнены, либо покончили жизнь самоубийством (Роммеля вынудили выпить цианид). А Гитлер остался жив, в чем виноватым оказался именно фон Штауффенберг, который лично, в своем портфеле и понес два пакета пластиковой взрывчатки британского производства, снабженной химическими взрывателями замедленного действия ("карандашными взрывателями") на то роковое для него и заговорщиков совещание в резиденции "Волчье логово" ("Вольфсшанце") в Восточной Пруссии. Это был смелый поступок бесстрашного человека, но безрукого. Инвалида-калеки, который с трудом активировал одно взрывное устройство (тремя пальцами раздавил щипцами капсулу с кислотой, приводящей в действие взрывчатку), а второе, неактивированное, вообще выбросил из портфеля, посчитав, что одного взрыва под ногами фюрера будет вполне достаточно.Фон Штауффенберг поставил портфель под дубовую стойку-перегородку стола для совещаний в трех человеках от Гитлера и пошел типа позвонить. Взрыв случился, разметал в клочья трех человек, но вот убить Гитлера не хватило ударной силы – ее взяла на себя та злосчастная перегородка.Так и закончилась последняя попытка убийства Гитлера самими немцами. Всего таких покушений разные историки насчитывают от 20 до 42, но это было самым громким и известным. Благодаря министру информации Йозефу Геббельсу, который растрезвонил о счастливом "спасении фюрера по воле провидения" на весь мир. И тем самым дал Гитлеру повод для широчайших репрессий в верхах – в кругах военной и гражданской аристократии (все эти приставки "фон" говорили сами за себя), которая хотела выскочить из войны ценой жизни безродного и презираемого ими выскочки-ефрейтора.Ефрейтор оказался более удачлив. Но обессмертил лично фон Штауффенберга до такой степени, что его в кино ("Операция "Валькирия". 2008 год) даже сыграл голливудский красавчик первой величины и стоимости Том Круз и создал довольно о романтический образ своего героя.Но был ли фон Штауффенберг таким уж героем? Бесспорно, мужественным человеком долга, любящим свою Германию и готовым за нее на смерть, да, был. И это стало причиной того, что его возвели в пантеон именно героев антинацистского, антигитлеровского сопротивления. И в ФРГ, и даже в почившей в Бозе ГДР.Причем если в Федеративной Германии он до сих пор является или предателем или просто антигитлеровцем общедемократического толка, то в ГДР фон Штауффенбергу приплели левый демократизм и рассказывали чуть ли не о попытках мятежного графа связаться с левым антифашистским подпольем.Это явно не так. Фон Штауффенберг был дитем своего времени, правым реакционным военным, верившим только в Германию, которая "юбер аллес" (то есть превыше всего), но не в гитлеровском измерении, и желал победы только ей. Любой ценой и любыми жертвами. И это было нормой для военного потомственного аристократа. Не суперреакционного прусского, а южногерманского (фон Штауфенберг -- из графов, близких последнему королю Вюртемберга Вильгельму II).Исходя из желания блага Германии, невзирая не средства, фон Штауффенберг, во-первых, поддержал кандидатуру Гитлера в президенты Германии в 1932 году, еще до прихода того к власти через год. Графу показалось милой идея единого фюрерства нацистов, и он писал: "Идея фюрерства …в сочетании с идеей народной общности, принцип "общественные интересы выше личных" и борьба с коррупцией, борьба с духом больших городов, идея расы и воля к новому правовому порядку, определяемому Германией, представляются нам здоровыми и перспективными".Причем безродного австрияка 25-летний аристократ фон Штауффенберг поддержал против еще одного аристократа и героя Первой мировой войны, президента Германии Пауля фон Гинденбурга.Поддержал граф и назначение Гитлера рейхсканцлером в 1933 году, и объединение им в своих руках гражданско-партийного и военного командования, чему особо противился высокомерный германский генералитет.Это потом, когда Гитлер обмишурился и повел Германию в пропасть поражения, граф решил его убить. Лично. Он собирался это сделать уже 11 июля 1944 года в Бергхофе, а потом 15 июля -- в "Вольфсшанце". Но оба раза останавливался, так как рядом с фюрером не было ни Генриха Гиммлера, ни Германа Геринга, столпов рейха. 20 июля фон Штауффенберг решил не откладывать, но ничего не получилось.Во-вторых, фон Штауффенберг поддерживал расовое высокомерие немцев и особенно нацистов-гитлеровцев, которые смотрели на людей-негерманцев, как на рабов, бесплатную рабсилу, которая своим трудом должна возвеличивать "Великую Германию". Рожденный в 1907 году, фон Штауффенберг был в армии с младых ногтей и с 1939 года все время воевал в вермахте. И когда немцы взяли Польшу, он молодой жене писал о польском народе: "Население — невероятный сброд. Много евреев и полукровок. Этим людям хорошо, когда ими управляешь кнутом. Тысячи заключенных пригодятся для сельского хозяйства Германии. Они трудолюбивы, послушны и нетребовательны".Со временем, узнав о зверствах гитлеровцев на оккупированных территориях и жертвах среди мирного населения и оценив общую бездарность немецкого командования и бесперспективность войны на востоке, граф стал "человеколюбом". Но было поздно.И, наконец, в-третьих, как установили историки и журналисты, именно фон Штауффенберг по долгу службы (занимался армейским резервом) особую роль отводил своему любимому детищу — русским национальным частям вермахта. То есть фактически был главным куратором и отчасти руководителем генерала Андрея Власова, покровительствовал школе пропагандистов РОА — Русской освободительной армии и оказывал содействие Гельмуту фон Паннвицу, когда тот формировал казачьи соединения на службе немцев. Именно этот немецкий аристократ обеспечил так называемым "восточным добровольцам" -- русским перебежчикам и коллаборационистам, предателям и изменникам -- юридический статус в Вермахте. Разумеется, ради окончательной победы третьего рейха. В первую очередь – на востоке. И, как написали сейчас "Аргументы и факты", "разумеется, без Гитлера — кому нужен этот выскочка, плебей, бездарный полководец, который, по мнению графа, привел Германию к военному краху?".Такая вот история мятежного графа, как бы записного, но противоречивого антифашиста. В начале 50-ых годов прошлого века его начали возвеличивать в Германии. А в современном "рейхе" 20 июля принято отмечать траурными мероприятиями в память об участниках заговора. В мемориальном комплексе тюрьмы Плетцензее и во внутреннем дворе Бендлер-блока, где казнили заговорщиков, возлагаются ритуальные венки и даже происходит принятие присяги служащими бундесвера.Собственно же, Валькирия, давшая название покушению, -- это в скандинавской мифологии дева-воительница, которая реет на крылатом коне над полем битвы и решает, кому из воинов, павших в бою, попасть в небесный чертог — Вальхаллу. Немецкие аристократы в погонах видели себя именно там. Однако внук фон Штауффенберга, Карл Шенк фон Штауффенберг, выступает против того, чтобы современные правые популисты, например, члены партии "Альтернатива для Германии", спекулировали именем его деда. И раскручивали его, потому что можно раскрутить куда-то не туда…

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эксклюзив, германия, берлин, франция, адольф гитлер, сс