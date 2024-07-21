https://ukraina.ru/20240721/1056385770.html
Между долгом и совестью. Граф фон Штауффенберг хотел убить Гитлера, которого поддерживал
Между долгом и совестью. Граф фон Штауффенберг хотел убить Гитлера, которого поддерживал - 21.07.2024 Украина.ру
Между долгом и совестью. Граф фон Штауффенберг хотел убить Гитлера, которого поддерживал
Ровно 80 лет назад, в ночь на 21 июля 1944 года, его, раненого в плечо, наскоро судили, вывели во двор штаба резервной армии в Берлине (Бендлер-блок) и расстреляли. Перед смертью он успел крикнуть: "Да здравствует священная Германия!" Слова заглушили автоматные очереди.
2024-07-21T13:24
2024-07-21T13:24
2024-07-21T13:24
эксклюзив
германия
берлин
франция
адольф гитлер
сс
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Звали его Клаус Филипп Мария Шенк фон Штауффенберг. И был он германским графом, аристократом и потомственным военным.Расстрел занял всего пятнадцать минут и стал концом операции "Валькирия", которую готовили почти год и которая вошла в историю еще и как "заговор генералов". Хотя фон Штауффенберг был всего лишь полковником. Но он обязательно стал бы генералом. Если бы не вывод, к которому он сам пришел в 1943 году: "Пора уже что-то делать. Однако тот, кто посмеет что-то сделать, должен отдавать себе отчет в том, что он, вероятно, войдет в немецкую историю как предатель. Если же он этого не сделает, он будет предателем собственной совести. …Я не смог бы смотреть в глаза женам и детям павших, если бы ничего не сделал, чтобы предотвратить эти бессмысленные человеческие жертвы".Жертвой этой бескомпромиссной для него нравственной развилки фон Штауффенберг стал после посещения восточного фронта годом ранее и страшного ранения в Северной Африке, где он воевал под началом "Лиса пустыни", генерал-фельдмаршала Эрвина Роммеля, любимчика фюрера немецкой нации Адольфа Гитлера, и попал под английскую бомбежку.Ранение посчитали смертельным. Графу ампутировали простреленную правую руку и два пальца на левой. Осколками пробило череп, и граф потерял левый глаз. Были повреждены коленные суставы, а общая контузия вызывала страшные боли. Однако граф выжил и начал интенсивно восстанавливаться, демонстративно отказавшись от болеутоляющих и обучаясь писать искалеченной левой рукой. На "героя рейха" приходили посмотреть все, от медперсонала до высокопоставленных генералов.Тогда же начальник генерального штаба сухопутных войск Курт Цейтцлер лично вручил нагрудный знак "За ранение" в золоте а 8 мая 1943 года он был награжден Немецким крестом в золоте. Геройство и известность привели к тому, что его взял под крыло его дядя граф Николаус Граф фон Икскюль-Гилленбанд, бизнесмен и один из потенциальных кошельков заговора, который таким образом хотел сохранить свой бизнес. Дядя возлагал большие надежды на племянника, так как рассчитывал привлечь его к сопротивлению, которое должно было привести к устранению Гитлера и заключению сепаратного мира с западными участниками Второй мировой войны и, ясное дело, сохранению этого самого немецкого бизнеса в якобы ставшей демократической Германии.Фон Штауффенберга перевели в Берлин, и там он стал начальником штаба при командующем армией резерва генерал-полковнике Фридрихе Фромме, а 1 июля 1944 года получил звание полковника. Сам Гитлер был в курсе возвышения героя.С ГитлеромЧерез 20 дней фон Штауффенберга расстреляли вместе с адъютантом Вернером фон Хафтеном, генералом Фридрихом Ольбрихтом и полковником Альбрехтом фон Квирнхаймом, и "Валькирия" захлебнулась их кровью.Хотя, в это трудно поверить, и была задумана, разработана, а потом утверждена эта "Валькирия" самим Гитлером. И была предназначена для подавления возможных внутренних беспорядков, таких, как восстание многочисленных подневольных рабочих.Разработкой плана непосредственно и занимались фон Штауффенберг, генералы Ольбрихт и Хеннинг фон Тресков, а также полковник Квирнхайм. Именно они превратили гитлеровскую задумку в план госпереворота, сердцевиной которого должно было стать убийство Гитлера. После должны были последовать аресты членов НСДАП, СС, службы безопасности и гестапо, последующий роспуск этих организаций и передача власти военным. Сам фон Штауффенберг должен был получить пост статс-секретаря в военном министерстве.Экс-начальник генштаба вермахта Людвиг Бек должен был стать президентом, отставной бургомистр Лейпцига Карл Герделер — канцлером, генерал-фельдмаршал Эрвин фон Вицлебен — верховным главнокомандующим. Генерал Карл-Генрих фон Штюльпнагель должен был держать под контролем немецкие войска во Франции, которыми он там командовал и должен был обеспечить контакты с англо-американцами, уже высадившимися в Нормандии.Так или иначе к заговору были причастны или сочувствовали ему, зная основные его пункты, многие генералы и высокопоставленные гражданские (министры и бизнесмены): начальник генштаба сухопутных войск Франц Гальдер, глава абвера адмирал Вильгельм Канарис, бывший рейхсминистр экономики Ялмар Шахт, генерал-фельдмаршалы Вальтер фон Браухич и Эрвин Роммель, генерал-полковник Людвиг Бек, министр финансов Пруссии Йоханнес Попиц, юрист и граф Хельмут Джеймс фон Мольтке, правнучатый великого немецкого военного стратега, создававшего Германию в XIX веке Хельмута фон Мольтке и т. д.За редким исключением все они либо были казнены, либо покончили жизнь самоубийством (Роммеля вынудили выпить цианид). А Гитлер остался жив, в чем виноватым оказался именно фон Штауффенберг, который лично, в своем портфеле и понес два пакета пластиковой взрывчатки британского производства, снабженной химическими взрывателями замедленного действия ("карандашными взрывателями") на то роковое для него и заговорщиков совещание в резиденции "Волчье логово" ("Вольфсшанце") в Восточной Пруссии. Это был смелый поступок бесстрашного человека, но безрукого. Инвалида-калеки, который с трудом активировал одно взрывное устройство (тремя пальцами раздавил щипцами капсулу с кислотой, приводящей в действие взрывчатку), а второе, неактивированное, вообще выбросил из портфеля, посчитав, что одного взрыва под ногами фюрера будет вполне достаточно.Фон Штауффенберг поставил портфель под дубовую стойку-перегородку стола для совещаний в трех человеках от Гитлера и пошел типа позвонить. Взрыв случился, разметал в клочья трех человек, но вот убить Гитлера не хватило ударной силы – ее взяла на себя та злосчастная перегородка.Так и закончилась последняя попытка убийства Гитлера самими немцами. Всего таких покушений разные историки насчитывают от 20 до 42, но это было самым громким и известным. Благодаря министру информации Йозефу Геббельсу, который растрезвонил о счастливом "спасении фюрера по воле провидения" на весь мир. И тем самым дал Гитлеру повод для широчайших репрессий в верхах – в кругах военной и гражданской аристократии (все эти приставки "фон" говорили сами за себя), которая хотела выскочить из войны ценой жизни безродного и презираемого ими выскочки-ефрейтора.Ефрейтор оказался более удачлив. Но обессмертил лично фон Штауффенберга до такой степени, что его в кино ("Операция "Валькирия". 2008 год) даже сыграл голливудский красавчик первой величины и стоимости Том Круз и создал довольно о романтический образ своего героя.Но был ли фон Штауффенберг таким уж героем? Бесспорно, мужественным человеком долга, любящим свою Германию и готовым за нее на смерть, да, был. И это стало причиной того, что его возвели в пантеон именно героев антинацистского, антигитлеровского сопротивления. И в ФРГ, и даже в почившей в Бозе ГДР.Причем если в Федеративной Германии он до сих пор является или предателем или просто антигитлеровцем общедемократического толка, то в ГДР фон Штауффенбергу приплели левый демократизм и рассказывали чуть ли не о попытках мятежного графа связаться с левым антифашистским подпольем.Это явно не так. Фон Штауффенберг был дитем своего времени, правым реакционным военным, верившим только в Германию, которая "юбер аллес" (то есть превыше всего), но не в гитлеровском измерении, и желал победы только ей. Любой ценой и любыми жертвами. И это было нормой для военного потомственного аристократа. Не суперреакционного прусского, а южногерманского (фон Штауфенберг -- из графов, близких последнему королю Вюртемберга Вильгельму II).Исходя из желания блага Германии, невзирая не средства, фон Штауффенберг, во-первых, поддержал кандидатуру Гитлера в президенты Германии в 1932 году, еще до прихода того к власти через год. Графу показалось милой идея единого фюрерства нацистов, и он писал: "Идея фюрерства …в сочетании с идеей народной общности, принцип "общественные интересы выше личных" и борьба с коррупцией, борьба с духом больших городов, идея расы и воля к новому правовому порядку, определяемому Германией, представляются нам здоровыми и перспективными".Причем безродного австрияка 25-летний аристократ фон Штауффенберг поддержал против еще одного аристократа и героя Первой мировой войны, президента Германии Пауля фон Гинденбурга.Поддержал граф и назначение Гитлера рейхсканцлером в 1933 году, и объединение им в своих руках гражданско-партийного и военного командования, чему особо противился высокомерный германский генералитет.Это потом, когда Гитлер обмишурился и повел Германию в пропасть поражения, граф решил его убить. Лично. Он собирался это сделать уже 11 июля 1944 года в Бергхофе, а потом 15 июля -- в "Вольфсшанце". Но оба раза останавливался, так как рядом с фюрером не было ни Генриха Гиммлера, ни Германа Геринга, столпов рейха. 20 июля фон Штауффенберг решил не откладывать, но ничего не получилось.Во-вторых, фон Штауффенберг поддерживал расовое высокомерие немцев и особенно нацистов-гитлеровцев, которые смотрели на людей-негерманцев, как на рабов, бесплатную рабсилу, которая своим трудом должна возвеличивать "Великую Германию". Рожденный в 1907 году, фон Штауффенберг был в армии с младых ногтей и с 1939 года все время воевал в вермахте. И когда немцы взяли Польшу, он молодой жене писал о польском народе: "Население — невероятный сброд. Много евреев и полукровок. Этим людям хорошо, когда ими управляешь кнутом. Тысячи заключенных пригодятся для сельского хозяйства Германии. Они трудолюбивы, послушны и нетребовательны".Со временем, узнав о зверствах гитлеровцев на оккупированных территориях и жертвах среди мирного населения и оценив общую бездарность немецкого командования и бесперспективность войны на востоке, граф стал "человеколюбом". Но было поздно.И, наконец, в-третьих, как установили историки и журналисты, именно фон Штауффенберг по долгу службы (занимался армейским резервом) особую роль отводил своему любимому детищу — русским национальным частям вермахта. То есть фактически был главным куратором и отчасти руководителем генерала Андрея Власова, покровительствовал школе пропагандистов РОА — Русской освободительной армии и оказывал содействие Гельмуту фон Паннвицу, когда тот формировал казачьи соединения на службе немцев. Именно этот немецкий аристократ обеспечил так называемым "восточным добровольцам" -- русским перебежчикам и коллаборационистам, предателям и изменникам -- юридический статус в Вермахте. Разумеется, ради окончательной победы третьего рейха. В первую очередь – на востоке. И, как написали сейчас "Аргументы и факты", "разумеется, без Гитлера — кому нужен этот выскочка, плебей, бездарный полководец, который, по мнению графа, привел Германию к военному краху?".Такая вот история мятежного графа, как бы записного, но противоречивого антифашиста. В начале 50-ых годов прошлого века его начали возвеличивать в Германии. А в современном "рейхе" 20 июля принято отмечать траурными мероприятиями в память об участниках заговора. В мемориальном комплексе тюрьмы Плетцензее и во внутреннем дворе Бендлер-блока, где казнили заговорщиков, возлагаются ритуальные венки и даже происходит принятие присяги служащими бундесвера.Собственно же, Валькирия, давшая название покушению, -- это в скандинавской мифологии дева-воительница, которая реет на крылатом коне над полем битвы и решает, кому из воинов, павших в бою, попасть в небесный чертог — Вальхаллу. Немецкие аристократы в погонах видели себя именно там. Однако внук фон Штауффенберга, Карл Шенк фон Штауффенберг, выступает против того, чтобы современные правые популисты, например, члены партии "Альтернатива для Германии", спекулировали именем его деда. И раскручивали его, потому что можно раскрутить куда-то не туда…
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эксклюзив, германия, берлин, франция, адольф гитлер, сс
Звали его Клаус Филипп Мария Шенк фон Штауффенберг. И был он германским графом, аристократом и потомственным военным.
Расстрел занял всего пятнадцать минут и стал концом операции "Валькирия", которую готовили почти год и которая вошла в историю еще и как "заговор генералов". Хотя фон Штауффенберг был всего лишь полковником. Но он обязательно стал бы генералом. Если бы не вывод, к которому он сам пришел в 1943 году: "Пора уже что-то делать. Однако тот, кто посмеет что-то сделать, должен отдавать себе отчет в том, что он, вероятно, войдет в немецкую историю как предатель. Если же он этого не сделает, он будет предателем собственной совести. …Я не смог бы смотреть в глаза женам и детям павших, если бы ничего не сделал, чтобы предотвратить эти бессмысленные человеческие жертвы".
Жертвой этой бескомпромиссной для него нравственной развилки фон Штауффенберг стал после посещения восточного фронта годом ранее и страшного ранения в Северной Африке, где он воевал под началом "Лиса пустыни", генерал-фельдмаршала Эрвина Роммеля, любимчика фюрера немецкой нации Адольфа Гитлера, и попал под английскую бомбежку.
Ранение посчитали смертельным. Графу ампутировали простреленную правую руку и два пальца на левой. Осколками пробило череп, и граф потерял левый глаз. Были повреждены коленные суставы, а общая контузия вызывала страшные боли. Однако граф выжил и начал интенсивно восстанавливаться, демонстративно отказавшись от болеутоляющих и обучаясь писать искалеченной левой рукой. На "героя рейха" приходили посмотреть все, от медперсонала до высокопоставленных генералов.
Тогда же начальник генерального штаба сухопутных войск Курт Цейтцлер лично вручил нагрудный знак "За ранение" в золоте а 8 мая 1943 года он был награжден Немецким крестом в золоте. Геройство и известность привели к тому, что его взял под крыло его дядя граф Николаус Граф фон Икскюль-Гилленбанд, бизнесмен и один из потенциальных кошельков заговора, который таким образом хотел сохранить свой бизнес. Дядя возлагал большие надежды на племянника, так как рассчитывал привлечь его к сопротивлению, которое должно было привести к устранению Гитлера и заключению сепаратного мира с западными участниками Второй мировой войны и, ясное дело, сохранению этого самого немецкого бизнеса в якобы ставшей демократической Германии.
Фон Штауффенберга перевели в Берлин, и там он стал начальником штаба при командующем армией резерва генерал-полковнике Фридрихе Фромме, а 1 июля 1944 года получил звание полковника. Сам Гитлер был в курсе возвышения героя.
Через 20 дней фон Штауффенберга расстреляли вместе с адъютантом Вернером фон Хафтеном, генералом Фридрихом Ольбрихтом и полковником Альбрехтом фон Квирнхаймом, и "Валькирия" захлебнулась их кровью.
Хотя, в это трудно поверить, и была задумана, разработана, а потом утверждена эта "Валькирия" самим Гитлером. И была предназначена для подавления возможных внутренних беспорядков, таких, как восстание многочисленных подневольных рабочих.
Разработкой плана непосредственно и занимались фон Штауффенберг, генералы Ольбрихт и Хеннинг фон Тресков, а также полковник Квирнхайм. Именно они превратили гитлеровскую задумку в план госпереворота, сердцевиной которого должно было стать убийство Гитлера. После должны были последовать аресты членов НСДАП, СС
, службы безопасности и гестапо, последующий роспуск этих организаций и передача власти военным. Сам фон Штауффенберг должен был получить пост статс-секретаря в военном министерстве.
Экс-начальник генштаба вермахта Людвиг Бек должен был стать президентом, отставной бургомистр Лейпцига Карл Герделер — канцлером, генерал-фельдмаршал Эрвин фон Вицлебен — верховным главнокомандующим. Генерал Карл-Генрих фон Штюльпнагель должен был держать под контролем немецкие войска во Франции
, которыми он там командовал и должен был обеспечить контакты с англо-американцами, уже высадившимися в Нормандии.
Так или иначе к заговору были причастны или сочувствовали ему, зная основные его пункты, многие генералы и высокопоставленные гражданские (министры и бизнесмены): начальник генштаба сухопутных войск Франц Гальдер, глава абвера адмирал Вильгельм Канарис, бывший рейхсминистр экономики Ялмар Шахт, генерал-фельдмаршалы Вальтер фон Браухич и Эрвин Роммель, генерал-полковник Людвиг Бек, министр финансов Пруссии Йоханнес Попиц, юрист и граф Хельмут Джеймс фон Мольтке, правнучатый великого немецкого военного стратега, создававшего Германию в XIX веке Хельмута фон Мольтке и т. д.
За редким исключением все они либо были казнены, либо покончили жизнь самоубийством (Роммеля вынудили выпить цианид). А Гитлер остался жив, в чем виноватым оказался именно фон Штауффенберг, который лично, в своем портфеле и понес два пакета пластиковой взрывчатки британского производства, снабженной химическими взрывателями замедленного действия ("карандашными взрывателями") на то роковое для него и заговорщиков совещание в резиденции "Волчье логово" ("Вольфсшанце") в Восточной Пруссии. Это был смелый поступок бесстрашного человека, но безрукого. Инвалида-калеки, который с трудом активировал одно взрывное устройство (тремя пальцами раздавил щипцами капсулу с кислотой, приводящей в действие взрывчатку), а второе, неактивированное, вообще выбросил из портфеля, посчитав, что одного взрыва под ногами фюрера будет вполне достаточно.
Фон Штауффенберг поставил портфель под дубовую стойку-перегородку стола для совещаний в трех человеках от Гитлера и пошел типа позвонить. Взрыв случился, разметал в клочья трех человек, но вот убить Гитлера не хватило ударной силы – ее взяла на себя та злосчастная перегородка.
Так и закончилась последняя попытка убийства Гитлера самими немцами. Всего таких покушений разные историки насчитывают от 20 до 42, но это было самым громким и известным. Благодаря министру информации Йозефу Геббельсу, который растрезвонил о счастливом "спасении фюрера по воле провидения" на весь мир. И тем самым дал Гитлеру повод для широчайших репрессий в верхах – в кругах военной и гражданской аристократии (все эти приставки "фон" говорили сами за себя), которая хотела выскочить из войны ценой жизни безродного и презираемого ими выскочки-ефрейтора.
Ефрейтор оказался более удачлив. Но обессмертил лично фон Штауффенберга до такой степени, что его в кино ("Операция "Валькирия". 2008 год) даже сыграл голливудский красавчик первой величины и стоимости Том Круз и создал довольно о романтический образ своего героя.
Но был ли фон Штауффенберг таким уж героем? Бесспорно, мужественным человеком долга, любящим свою Германию и готовым за нее на смерть, да, был. И это стало причиной того, что его возвели в пантеон именно героев антинацистского, антигитлеровского сопротивления. И в ФРГ, и даже в почившей в Бозе ГДР.
Причем если в Федеративной Германии он до сих пор является или предателем или просто антигитлеровцем общедемократического толка, то в ГДР фон Штауффенбергу приплели левый демократизм и рассказывали чуть ли не о попытках мятежного графа связаться с левым антифашистским подпольем.
Это явно не так. Фон Штауффенберг был дитем своего времени, правым реакционным военным, верившим только в Германию, которая "юбер аллес" (то есть превыше всего), но не в гитлеровском измерении, и желал победы только ей. Любой ценой и любыми жертвами. И это было нормой для военного потомственного аристократа. Не суперреакционного прусского, а южногерманского (фон Штауфенберг -- из графов, близких последнему королю Вюртемберга Вильгельму II).
Исходя из желания блага Германии, невзирая не средства, фон Штауффенберг, во-первых, поддержал кандидатуру Гитлера в президенты Германии в 1932 году, еще до прихода того к власти через год. Графу показалось милой идея единого фюрерства нацистов, и он писал: "Идея фюрерства …в сочетании с идеей народной общности, принцип "общественные интересы выше личных" и борьба с коррупцией, борьба с духом больших городов, идея расы и воля к новому правовому порядку, определяемому Германией, представляются нам здоровыми и перспективными".
Причем безродного австрияка 25-летний аристократ фон Штауффенберг поддержал против еще одного аристократа и героя Первой мировой войны, президента Германии Пауля фон Гинденбурга.
Поддержал граф и назначение Гитлера рейхсканцлером в 1933 году, и объединение им в своих руках гражданско-партийного и военного командования, чему особо противился высокомерный германский генералитет.
Это потом, когда Гитлер обмишурился и повел Германию в пропасть поражения, граф решил его убить. Лично. Он собирался это сделать уже 11 июля 1944 года в Бергхофе, а потом 15 июля -- в "Вольфсшанце". Но оба раза останавливался, так как рядом с фюрером не было ни Генриха Гиммлера, ни Германа Геринга, столпов рейха. 20 июля фон Штауффенберг решил не откладывать, но ничего не получилось.
Во-вторых,
фон Штауффенберг поддерживал расовое высокомерие немцев и особенно нацистов-гитлеровцев, которые смотрели на людей-негерманцев, как на рабов, бесплатную рабсилу, которая своим трудом должна возвеличивать "Великую Германию". Рожденный в 1907 году, фон Штауффенберг был в армии с младых ногтей и с 1939 года все время воевал в вермахте. И когда немцы взяли Польшу
, он молодой жене писал о польском народе: "Население — невероятный сброд. Много евреев и полукровок. Этим людям хорошо, когда ими управляешь кнутом. Тысячи заключенных пригодятся для сельского хозяйства Германии. Они трудолюбивы, послушны и нетребовательны".
Со временем, узнав о зверствах гитлеровцев на оккупированных территориях и жертвах среди мирного населения и оценив общую бездарность немецкого командования и бесперспективность войны на востоке, граф стал "человеколюбом". Но было поздно.
И, наконец, в-третьих, как установили историки и журналисты, именно фон Штауффенберг по долгу службы (занимался армейским резервом) особую роль отводил своему любимому детищу — русским национальным частям вермахта. То есть фактически был главным куратором и отчасти руководителем генерала Андрея Власова, покровительствовал школе пропагандистов РОА — Русской освободительной армии и оказывал содействие Гельмуту фон Паннвицу, когда тот формировал казачьи соединения на службе немцев. Именно этот немецкий аристократ обеспечил так называемым "восточным добровольцам" -- русским перебежчикам и коллаборационистам, предателям и изменникам -- юридический статус в Вермахте. Разумеется, ради окончательной победы третьего рейха. В первую очередь – на востоке. И, как написали сейчас "Аргументы и факты", "разумеется, без Гитлера — кому нужен этот выскочка, плебей, бездарный полководец, который, по мнению графа, привел Германию к военному краху?".
Такая вот история мятежного графа, как бы записного, но противоречивого антифашиста. В начале 50-ых годов прошлого века его начали возвеличивать в Германии. А в современном "рейхе" 20 июля принято отмечать траурными мероприятиями в память об участниках заговора. В мемориальном комплексе тюрьмы Плетцензее и во внутреннем дворе Бендлер-блока, где казнили заговорщиков, возлагаются ритуальные венки и даже происходит принятие присяги служащими бундесвера.
Собственно же, Валькирия, давшая название покушению, -- это в скандинавской мифологии дева-воительница, которая реет на крылатом коне над полем битвы и решает, кому из воинов, павших в бою, попасть в небесный чертог — Вальхаллу. Немецкие аристократы в погонах видели себя именно там. Однако внук фон Штауффенберга, Карл Шенк фон Штауффенберг, выступает против того, чтобы современные правые популисты, например, члены партии "Альтернатива для Германии", спекулировали именем его деда. И раскручивали его, потому что можно раскрутить куда-то не туда…