https://ukraina.ru/20240721/1056385370.html

В чем беда УПЦ, должны ли священники служить в ВСУ и почему украинцы стали русофобами — Калинчук

В чем беда УПЦ, должны ли священники служить в ВСУ и почему украинцы стали русофобами — Калинчук - 21.07.2024 Украина.ру

В чем беда УПЦ, должны ли священники служить в ВСУ и почему украинцы стали русофобами — Калинчук

Должны ли священники Украинской православной церкви (УПЦ) служить в рядах ВСУ? Почему закон о запрете УПЦ принят не будет? Каково место церкви в национальной безопасности страны? Каким образом она должна формировать общественную дискуссию и вокруг чего?

2024-07-21T12:16

2024-07-21T12:16

2024-07-21T12:16

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верховная рада

всу

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На эти и другие вопросы в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, миссионер Руслан Калинчук. Он также объяснил, что могло бы стать позитивной пропагандой в поддержку канонической Украинской православной церкви. 00:47 – Почему Верховная Рада до сих пор окончательно не запретила каноническую Украинскую Православную Церковь? 03:52 – О ситуации в Киево-Печерской лавре и преследовании священнослужителей; 07:45 – о принудительной мобилизации священнослужителей в ВСУ и о степени воцерковлённости украинцев; 12:03 – какое место занимает церковь в обществе и каково её влияние на людей? 18:00 – Как перевоспитать бандеровцев и примирить россиян и украинцев? *В ходе беседы упоминается запрещённая в России экстремистская организация "Свидетели Иеговы"

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видео, верховная рада, всу, видео