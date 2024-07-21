В чем беда УПЦ, должны ли священники служить в ВСУ и почему украинцы стали русофобами — Калинчук
Должны ли священники Украинской православной церкви (УПЦ) служить в рядах ВСУ? Почему закон о запрете УПЦ принят не будет? Каково место церкви в национальной безопасности страны? Каким образом она должна формировать общественную дискуссию и вокруг чего?
На эти и другие вопросы в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, миссионер Руслан Калинчук. Он также объяснил, что могло бы стать позитивной пропагандой в поддержку канонической Украинской православной церкви.
00:47 – Почему Верховная Рада до сих пор окончательно не запретила каноническую Украинскую Православную Церковь?
03:52 – О ситуации в Киево-Печерской лавре и преследовании священнослужителей;
07:45 – о принудительной мобилизации священнослужителей в ВСУ и о степени воцерковлённости украинцев;
12:03 – какое место занимает церковь в обществе и каково её влияние на людей?
18:00 – Как перевоспитать бандеровцев и примирить россиян и украинцев?
*В ходе беседы упоминается запрещённая в России экстремистская организация "Свидетели Иеговы"