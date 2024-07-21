https://ukraina.ru/20240721/1038363184.html

"Вокруг Булгакова": вредные советы профессора Воланда

"Вокруг Булгакова": вредные советы профессора Воланда - 21.07.2024 Украина.ру

"Вокруг Булгакова": вредные советы профессора Воланда

Воланд у Булгакова советами не злоупотребляет. Собственно, за всё время повествования он даёт только три совета. Но их читающая публика любит цитировать и производит в ранг мудрости, которую стоит помнить. Даже не могу читающую публику за это осудить – очень уж сатана у Булгакова обаятельный

2024-07-21T12:02

2024-07-21T12:02

2024-07-21T12:02

михаил булгаков

мастер и маргарита

литература

"вокруг булгакова"

история

русская литература

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103037/82/1030378202_0:15:900:521_1920x0_80_0_0_7f7d98f24e7394ff20b1f43870d5ead2.jpg

Первый совет Воланд даёт директору варьете Стёпе Лиходееву в связи с его алкогольной интоксикацией: "следуйте старому мудрому правилу, – лечить подобное подобным. Единственно, что вернёт вас к жизни, это две стопки водки с острой и горячей закуской".Совет выглядит дельным. Многие ему следуют. Хотя, конечно, тут от индивидуальных особенностей зависит – некоторые люди в состоянии похмелья на водку и горячую закуску и смотреть-то не могут…Но в общем случае совет конечно вредный:Во-первых, опохмел по утрам (тем более – крепкими напитками) – верная дорога к алкоголизму. Собственно, если это способ кому-то гарантированно помогает, то с высокой степенью вероятности он запойный алкоголик, у которого С2Н5ОН уже часть обмена веществ.Во-вторых, свежая порция водки вовсе не помогает бороться с похмельем – оно ведь начинается в связи со снижением уровня алкоголя в крови, а максимальная сила симптомов наблюдается, когда уровень алкоголя приближается к нулю. Опохмеляясь, вы просто отсрочиваете похмелье.В-третьих, одним из механизмов похмелья является обезвоживание – один грамм чистого спирта вызывает потерю организмом десяти грамм воды. Именно обезвоживание в результате ускоренного мочеиспускания (организм выводит продукты распада спирта) и внутренних отёков вызывает головную боль и тошноту. Подобное подобным говорите?Что же делал Воланд? А он просто спаивал начавшего приходить в себя Лиходеева, с тем, чтобы он вернулся в состояние алкогольной эйфории… С пьяными сатане как-то проще.Второй совет был дан буфетчику варьете Андрею Фокичу Сокову: "да я и не советовал бы вам ложиться в клинику, – продолжал артист, – какой смысл умирать в палате под стоны и хрип безнадёжных больных. Не лучше ли устроить пир на эти двадцать семь тысяч и, приняв яд, переселиться в другой мир под звуки струн, окружённым хмельными красавицами и лихими друзьями?"Андрей Фокич, понятно, не послушался, попытался лечиться и закономерно помер.За скобками остаётся вопрос, могло ли быть иначе. Вероятнее всего не могло, поскольку Воланд и его подручные, судя по всему, читают по "книге судеб" (что бы ни имелось в виду). Скорее всего, астрологические упражнения Воланда перед тем, как дать предсказание Берлиозу, особого смысла не имели – Коровьев, который предсказал смерть Сокова и других персонажей, к астрологии не обращался (во всяком случае – на страницах романа).В то же время, сам по себе совет Воланда если не вредный, то, во всяком случае, совершенно не христианский. Верующему человеку на пороге неминуемой смерти следует ведь о своей душе позаботиться, верно? Соков же, из всех персонажей романа один из немногих, кто сохранил хоть какое-то религиозное чувство. В одной из ранних редакций он даже бежит в церковь, но обнаруживает, что крест снят, а священник занимается распродажей вещей на проходящем тут же аукционе.Если же подходить к делу с общечеловеческой, а не религиозной точки зрения, то и тогда Соков мог бы многое сделать. Например, перестать продавать бутерброды с осетриной второй свежести, а деньги направить на благотворительность.Так или иначе, "книга судеб" ему такого шанса не оставила… Но это, как раз, мысль глубоко нехристианская и наверняка чуждая Булгакову – он-то знал, что человек имеет свободу воли.Воланд же в любом случае беспокоится о том, чтобы душа Сокова не минула его владений. И предложенный им способ гарантирует это.Третий совет даётся Маргарите после бала: "никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами всё дадут".Уважаемый читатель, а вы пробовали когда-нибудь пользоваться этой "мудростью"? Нет, ну правда – в общем случае даже то, что тебе положено, приходится выбивать унизительным стоянием в очередях, ещё более унизительными уговорами, многократным переписыванием документов и даже взятками, в конце концов. Просто так никто ничего не предлагает и не даёт.Приходилось читать, что эта мудрость Воланда – гимн самостоятельности человека, наделённого свободой воли. Ну чушь же. Не признаёт он никакой свободы воли (см. выше). И именно Воландом продиктованы откровения современного философа Юваля Харари о предопределённости поведения человека социальными и природными факторами.Монолог Воланда вообще не про житейские отношения с сильными мира сего.Кого человек в первую очередь просит? Того, кто говорил: "просите, и дано будет вам; ищите, и найдёте; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят" (Мф. 7:7). Именно от этого и отговаривает Маргариту (и читателей книги) Воланд. Маргариту, правда, скорее по инерции – она уже заложила душу дьяволу и декларировала это в беседе с Азазелло.А кто приходит сам и приносит готовый текст договора, на котором достаточно поставить подпись?"И сказал мой чёрт: – Ну, как, старинаНу, как же мы порешим?Подпишем союз, и айда в стременаИ еще чуток погрешим!И ты можешь лгать, и можешь блудитьИ друзей предавать гуртом!А то, что придется потом платитьТак ведь это ж, пойми, потом!"(Александр Галич, "Ещё раз о чёрте").

https://ukraina.ru/20240602/1029341251.html

https://ukraina.ru/20230122/1042821016.html

https://ukraina.ru/20220717/1034332862.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

михаил булгаков, мастер и маргарита, литература, история, русская литература