Владислав Угольный: кто он - 20.07.2024 Украина.ру
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Владислав Угольный: кто он
Владислав Угольный: кто он - 20.07.2024 Украина.ру
Владислав Угольный: кто он
Военный обозреватель, автор одноименного телеграм-канала
2024-07-20T04:45
2024-07-20T04:45
новости
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Родился в 1997 году в Донецке. Бакалавр международных отношений ДонНУ. Один из сооснователей гуманитарного объединения ОПСБ — активно обеспечивающих русскую армию необходимым имуществом в 2022 году. Сотрудничал с англоязычной версией RT. В своих оценках хода СВО основывается на информации из открытых источников, публикует комментарии к нынешней ситуации и дает прогнозы.Среди других увлечений — история Русской Весны и антропологические исследования Новороссии.
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новости
Новости

Владислав Угольный: кто он

04:45 20.07.2024
 
© скриншот видео Савва ФедосеевВладислав Угольный интервью
Владислав Угольный интервью
© скриншот видео Савва Федосеев
Читать в
Военный обозреватель, автор одноименного телеграм-канала
Родился в 1997 году в Донецке.
Бакалавр международных отношений ДонНУ.
Один из сооснователей гуманитарного объединения ОПСБ — активно обеспечивающих русскую армию необходимым имуществом в 2022 году. Сотрудничал с англоязычной версией RT.
В своих оценках хода СВО основывается на информации из открытых источников, публикует комментарии к нынешней ситуации и дает прогнозы.
Среди других увлечений — история Русской Весны и антропологические исследования Новороссии.
 
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