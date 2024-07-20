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Владислав Угольный: кто он

Владислав Угольный: кто он - 20.07.2024 Украина.ру

Владислав Угольный: кто он

Военный обозреватель, автор одноименного телеграм-канала

2024-07-20T04:45

2024-07-20T04:45

2024-07-20T04:45

новости

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Родился в 1997 году в Донецке. Бакалавр международных отношений ДонНУ. Один из сооснователей гуманитарного объединения ОПСБ — активно обеспечивающих русскую армию необходимым имуществом в 2022 году. Сотрудничал с англоязычной версией RT. В своих оценках хода СВО основывается на информации из открытых источников, публикует комментарии к нынешней ситуации и дает прогнозы.Среди других увлечений — история Русской Весны и антропологические исследования Новороссии.

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости