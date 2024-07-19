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Что ВСУ готовят в Луцке, как бороться с F-16 и могут ли они сбить бомбардировщики России – Мощанский

Что ВСУ готовят в Луцке, как бороться с F-16 и могут ли они сбить бомбардировщики России – Мощанский - 19.07.2024 Украина.ру

Что ВСУ готовят в Луцке, как бороться с F-16 и могут ли они сбить бомбардировщики России – Мощанский

Полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский в эфире Украина.ру рассказал об успехах России на фронте, оценил ситуацию с... Украина.ру, 19.07.2024

2024-07-19T16:18

2024-07-19T16:18

2024-07-19T16:18

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Полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский в эфире Украина.ру рассказал об успехах России на фронте, оценил ситуацию с выборами президента США и обозначил варианты окончания конфликта на Украине. 00:27 – Визит начальника Генштаба ВС России Герасимова на фронт: подготовка к наступлению? 11:30 – Что могут устроить F-16 в Харьковской области? 16:44 – О выборах в США и их влиянии на ситуацию на Украине; 21:19 – о северокорейских добровольцах, китайской военной помощи и российских ракетах; 29:15 – как Россия училась на своих ошибках; 36:01 – как окончательно остановить украинские "контрнаступы".

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новости, видео, илья мощанский, украина, вооруженные силы украины, f-16, украина.ру, россия, сша, видео