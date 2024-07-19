Николай Топорнин: кто он
Кандидат юридических наук, доцент кафедры интеграционного права и прав человека
Выпускник МГИМО МИД России, кандидат юридических наук, доцент.
Работает в МГИМО с 1990 г.
Владеет английским, французским, испанским и немецким языками. Стажировался и преподавал в различных европейских университетах (Роттердам, Брюссель, Франкфурт на Майне, Оснабрюк, Берлин, Париж и др.). Более 15 лет проработал в информационном офисе Совета Европы в качестве директора. Преподает на кафедрах европейского и конституционного права МГИМО.
Специалист по вопросам финансового, таможенного, бюджетного и банковского права Евросоюза, интеграции в рамках ЕС и СНГ, конституционного права РФ, читает курс лекций по банковскому праву ЕС. Является автором ряда научных публикаций, возглавляет европейский информационный центр, руководит работой нескольких магистрантов и аспирантов.