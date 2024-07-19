Николай Топорнин: кто он - 19.07.2024 Украина.ру
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Николай Топорнин: кто он
Николай Топорнин: кто он - 19.07.2024 Украина.ру
Николай Топорнин: кто он
Кандидат юридических наук, доцент кафедры интеграционного права и прав человека
2024-07-19T18:38
2024-07-19T18:38
новости
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Выпускник МГИМО МИД России, кандидат юридических наук, доцент. Работает в МГИМО с 1990 г.Владеет английским, французским, испанским и немецким языками. Стажировался и преподавал в различных европейских университетах (Роттердам, Брюссель, Франкфурт на Майне, Оснабрюк, Берлин, Париж и др.). Более 15 лет проработал в информационном офисе Совета Европы в качестве директора. Преподает на кафедрах европейского и конституционного права МГИМО.Специалист по вопросам финансового, таможенного, бюджетного и банковского права Евросоюза, интеграции в рамках ЕС и СНГ, конституционного права РФ, читает курс лекций по банковскому праву ЕС. Является автором ряда научных публикаций, возглавляет европейский информационный центр, руководит работой нескольких магистрантов и аспирантов.
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452
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новости
Новости

Николай Топорнин: кто он

18:38 19.07.2024
 
© РИА Новости . Александр Натрускин / Перейти в фотобанкНиколай Топорнин
Николай Топорнин - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости . Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Читать в
Кандидат юридических наук, доцент кафедры интеграционного права и прав человека
Выпускник МГИМО МИД России, кандидат юридических наук, доцент.
Работает в МГИМО с 1990 г.
Владеет английским, французским, испанским и немецким языками. Стажировался и преподавал в различных европейских университетах (Роттердам, Брюссель, Франкфурт на Майне, Оснабрюк, Берлин, Париж и др.). Более 15 лет проработал в информационном офисе Совета Европы в качестве директора. Преподает на кафедрах европейского и конституционного права МГИМО.
Специалист по вопросам финансового, таможенного, бюджетного и банковского права Евросоюза, интеграции в рамках ЕС и СНГ, конституционного права РФ, читает курс лекций по банковскому праву ЕС. Является автором ряда научных публикаций, возглавляет европейский информационный центр, руководит работой нескольких магистрантов и аспирантов.
 
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Заголовок открываемого материала
18:38Николай Топорнин: кто он
18:15Новая тактика украинцев на море. Итоги 19 июля на Украине
17:40Обладательница кукана на войне. Как Урсула поведет вооруженную Европу на Восток против Китая
17:32Зеленский заявил о возможных переговорах с Россией до конца года
16:49Байден — всё? Демократы ищут замену
16:48"Я устал, я ухожу"? Могут ли демократы заменить Байдена, и есть ли у них реальная альтернатива
16:48Игорь Юшков: Если киевский режим перекроет нефть по "Дружбе", с соляркой для ВСУ тут же начнутся проблемы
16:30Инна Ветренко: Ковид Байдена станет ширмой, за которой демократы США накачают политические мускулы
16:18Что ВСУ готовят в Луцке, как бороться с F-16 и могут ли они сбить бомбардировщики России – Мощанский
16:00"Запорожец за Дунаем" – как позаимствованная у Моцарта музыка кино-оперой стала
15:52Украина оставила "Лукойл" без "Дружбы": зачем это Киеву
15:23Великобритания выделит Украине £2 млрд в кредит на британские ракеты
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14:02Впервые за четыре года: Зеленский добился внимания Трампа, но его ждёт очень неприятный разговор
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