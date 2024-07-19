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Николай Топорнин: кто он

Николай Топорнин: кто он - 19.07.2024 Украина.ру

Николай Топорнин: кто он

Кандидат юридических наук, доцент кафедры интеграционного права и прав человека

2024-07-19T18:38

2024-07-19T18:38

2024-07-19T18:38

новости

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Выпускник МГИМО МИД России, кандидат юридических наук, доцент. Работает в МГИМО с 1990 г.Владеет английским, французским, испанским и немецким языками. Стажировался и преподавал в различных европейских университетах (Роттердам, Брюссель, Франкфурт на Майне, Оснабрюк, Берлин, Париж и др.). Более 15 лет проработал в информационном офисе Совета Европы в качестве директора. Преподает на кафедрах европейского и конституционного права МГИМО.Специалист по вопросам финансового, таможенного, бюджетного и банковского права Евросоюза, интеграции в рамках ЕС и СНГ, конституционного права РФ, читает курс лекций по банковскому праву ЕС. Является автором ряда научных публикаций, возглавляет европейский информационный центр, руководит работой нескольких магистрантов и аспирантов.

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2024

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости