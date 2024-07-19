Великобритания выделит Украине £2 млрд в кредит на британские ракеты - 19.07.2024 Украина.ру
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Великобритания выделит Украине £2 млрд в кредит на британские ракеты
Великобритания выделит Украине £2 млрд в кредит на британские ракеты - 19.07.2024 Украина.ру
Великобритания выделит Украине £2 млрд в кредит на британские ракеты
Подписано соглашение о кредитовании Украины на £2 млрд на 15 лет. Деньги планируют тратить на вооружение для ВСУ
2024-07-19T15:23
2024-07-19T16:06
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Власти Великобритании выделят Украине 2 млрд фунтов стерлингов в кредит на 15 лет. Соглашение подписали министры обороны двух стран Джон Гили и Рустем Умеров. Об этом 19 июля сообщили в пресс-службе Минобороны Украины. "Соглашение снизит нагрузку на государственный бюджет и позволит в краткосрочной перспективе получить необходимое вооружение для защиты нашего государства, прежде всего в сфере противовоздушной обороны", - заявил Умеров. Для контроля расходования средств обе стороны создадут совместную комиссию, в состав которой войдут представители правительств Великобритании и Украины. В сообщении Минобороны Украины отмечается, что кредит выделен "с возможностью продления и выгодной процентной ставкой". Великобритания не будет помогать Украине наносить удары по территории России, заявил Гили. По его словам, не исключено, что британские власти снимут запрет на применение ракет английского производства по целям в РФ, но официально Лондон принимать участие в атаках не будет.
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Новости, Украина, Великобритания, ракеты, Россия, СВО

Великобритания выделит Украине £2 млрд в кредит на британские ракеты

15:23 19.07.2024 (обновлено: 16:06 19.07.2024)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Подписано соглашение о кредитовании Украины на £2 млрд на 15 лет. Деньги планируют тратить на вооружение для ВСУ
Власти Великобритании выделят Украине 2 млрд фунтов стерлингов в кредит на 15 лет. Соглашение подписали министры обороны двух стран Джон Гили и Рустем Умеров. Об этом 19 июля сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.
"Соглашение снизит нагрузку на государственный бюджет и позволит в краткосрочной перспективе получить необходимое вооружение для защиты нашего государства, прежде всего в сфере противовоздушной обороны", - заявил Умеров.
Для контроля расходования средств обе стороны создадут совместную комиссию, в состав которой войдут представители правительств Великобритании и Украины. В сообщении Минобороны Украины отмечается, что кредит выделен "с возможностью продления и выгодной процентной ставкой".
Великобритания не будет помогать Украине наносить удары по территории России, заявил Гили. По его словам, не исключено, что британские власти снимут запрет на применение ракет английского производства по целям в РФ, но официально Лондон принимать участие в атаках не будет.
Байден и Зеленский на пресс-конференции 13 декабря
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США готовы дать Украине $50 млрд в кредит, если ЕС продлит санкции - FTСанкции против России продлевают каждые полгода. Американские чиновники настаивают, что пакеты ограничительных мер должны действовать до окончания специальной военной операции на Украине
 
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