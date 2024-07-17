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Пушилин указал на международный масштаб террористического обличия украинского режима
Пушилин указал на международный масштаб террористического обличия украинского режима - 17.07.2024 Украина.ру
Пушилин указал на международный масштаб террористического обличия украинского режима
Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в связи с 10-летием крушения малазийского Boeing-777 в своем телеграм-канале указал на готовность киевской власти пойти на любые преступления, лишь бы обвинить непокорившийся Донбасс и Россию
2024-07-17T11:06
2024-07-17T11:06
2024-07-17T11:07
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катастрофа
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"Сегодня мы чтим память жертв этой трагедии и так же, как и родственники погибших, желаем установления правды. Наш долг – найти и наказать виновных в этом преступлении", - написал Пушилин.Он подчеркнул, что это преступление показало "международный масштаб террористического обличия украинского режима".Пассажирский самолет Boeing-777 компании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия), потерпел крушение 17 июля 2014 года на востоке Украины. При трагедии погибли все 298 человек, которые находились на борту воздушного судна. Они являлись гражданами 10 стран, в том числе 193 подданных Нидерландов, 43 – Малайзии, 27 – Австралии.Курс лайнера пролегал над регионом, где власти Украины с апреля 2014 года проводили силовую операцию, направленную против недовольных февральским госпереворотом жителей Донбасса. Обломки самолета были обнаружены в районе населенного пункта Грабово Донецкой области Украины (ныне Донецкая Народная Республика Российской Федерации). Эта территория контролировалась ополчением ДНР.Украинские власти сразу обвинили в случившемся ополченцев, которые, в свою очередь, отмечали, что не имеют средств, способных сбить лайнер на такой высоте. Версию Киева поддержала Австралия, заявившая, что самолет был сбит поставленной из России ракетой "земля – воздух" с территории, контролируемой ополченцами. По данным РФ, самолет был сбит украинской ракетой.Подробнее о катастрофе - в материале Голландцы признают вину Украины в крушении Boeing 777 на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, самолет, катастрофа
Пушилин указал на международный масштаб террористического обличия украинского режима
11:06 17.07.2024 (обновлено: 11:07 17.07.2024)
Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в связи с 10-летием крушения малазийского Boeing-777 в своем телеграм-канале указал на готовность киевской власти пойти на любые преступления, лишь бы обвинить непокорившийся Донбасс и Россию
"Сегодня мы чтим память жертв этой трагедии и так же, как и родственники погибших, желаем установления правды. Наш долг – найти и наказать виновных в этом преступлении", - написал Пушилин.
Он подчеркнул, что это преступление показало "международный масштаб террористического обличия украинского режима".
Пассажирский самолет Boeing-777 компании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия), потерпел крушение 17 июля 2014 года на востоке Украины. При трагедии погибли все 298 человек, которые находились на борту воздушного судна. Они являлись гражданами 10 стран, в том числе 193 подданных Нидерландов, 43 – Малайзии, 27 – Австралии.
Курс лайнера пролегал над регионом, где власти Украины с апреля 2014 года проводили силовую операцию, направленную против недовольных февральским госпереворотом жителей Донбасса. Обломки самолета были обнаружены в районе населенного пункта Грабово Донецкой области Украины (ныне Донецкая Народная Республика Российской Федерации). Эта территория контролировалась ополчением ДНР.
Украинские власти сразу обвинили в случившемся ополченцев, которые, в свою очередь, отмечали, что не имеют средств, способных сбить лайнер на такой высоте. Версию Киева поддержала Австралия, заявившая, что самолет был сбит поставленной из России ракетой "земля – воздух" с территории, контролируемой ополченцами. По данным РФ, самолет был сбит украинской ракетой.
Подробнее о катастрофе - в материале Голландцы признают вину Украины в крушении Boeing 777 на сайте Украина.ру.