Сколько русских за границей и почему им трудно попасть на родину – Шеляпина о миграции в России - 16.07.2024 Украина.ру
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Сколько русских за границей и почему им трудно попасть на родину – Шеляпина о миграции в России
Сколько русских за границей и почему им трудно попасть на родину – Шеляпина о миграции в России - 16.07.2024 Украина.ру
Сколько русских за границей и почему им трудно попасть на родину – Шеляпина о миграции в России
Главный редактор портала "Везде Наши" Алла Шеляпина в эфире Украина.ру рассказала о том, почему соотечественникам трудно возвращаться в Россию даже несмотря на... Украина.ру, 16.07.2024
2024-07-16T16:26
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видео
россия
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мигранты
трудовые мигранты
сво
законодательство
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Главный редактор портала "Везде Наши" Алла Шеляпина в эфире Украина.ру рассказала о том, почему соотечественникам трудно возвращаться в Россию даже несмотря на то, что они нужны на исторической родине, объяснила, что из себя представляет русское зарубежье и высказала своё мнение о том, какая миграционная политика нужна России сегодня. 00:53 – Русское зарубежье, переселенцы и соотечественники: что такое русский мир и кого считать русскими? 09:43 – Что из себя представляет современное русское зарубежье? 14:58 – Соотечественники из ближнего зарубежья: как от них "уехала" Россия и как они возвращаются на родину; 17:19 – как соотечественникам возвращаться в Россию: чего не хватает в законодательстве? 20:33 – На Украине приняли закон о коренных народах. Нужен ли подобный в России? 24:47 – Соотечественники с Украины: об их тяготах за границей и на исторической родине; 29:26 – о "глубинном народе" и об объявлении всех жителей Украины бандеровцами.
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видео, россия, украина, мигранты, трудовые мигранты, сво, законодательство, видео
Видео, Россия, Украина, мигранты, трудовые мигранты, СВО, законодательство

Сколько русских за границей и почему им трудно попасть на родину – Шеляпина о миграции в России

16:26 16.07.2024
 
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Главный редактор портала "Везде Наши" Алла Шеляпина в эфире Украина.ру рассказала о том, почему соотечественникам трудно возвращаться в Россию даже несмотря на то, что они нужны на исторической родине, объяснила, что из себя представляет русское зарубежье и высказала своё мнение о том, какая миграционная политика нужна России сегодня.
00:53 – Русское зарубежье, переселенцы и соотечественники: что такое русский мир и кого считать русскими?
09:43 – Что из себя представляет современное русское зарубежье?
14:58 – Соотечественники из ближнего зарубежья: как от них "уехала" Россия и как они возвращаются на родину;
17:19 – как соотечественникам возвращаться в Россию: чего не хватает в законодательстве?
20:33 – На Украине приняли закон о коренных народах. Нужен ли подобный в России?
24:47 – Соотечественники с Украины: об их тяготах за границей и на исторической родине;
29:26 – о "глубинном народе" и об объявлении всех жителей Украины бандеровцами.
 
ВидеоРоссияУкраинамигрантытрудовые мигрантыСВОзаконодательство
 
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