https://ukraina.ru/20240716/1056290135.html

Сколько русских за границей и почему им трудно попасть на родину – Шеляпина о миграции в России

Сколько русских за границей и почему им трудно попасть на родину – Шеляпина о миграции в России - 16.07.2024 Украина.ру

Сколько русских за границей и почему им трудно попасть на родину – Шеляпина о миграции в России

Главный редактор портала "Везде Наши" Алла Шеляпина в эфире Украина.ру рассказала о том, почему соотечественникам трудно возвращаться в Россию даже несмотря на... Украина.ру, 16.07.2024

2024-07-16T16:26

2024-07-16T16:26

2024-07-16T16:26

видео

россия

украина

мигранты

трудовые мигранты

сво

законодательство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/10/1056289996_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9594480cf9b90d2f8ac7e2c19741d469.jpg

Главный редактор портала "Везде Наши" Алла Шеляпина в эфире Украина.ру рассказала о том, почему соотечественникам трудно возвращаться в Россию даже несмотря на то, что они нужны на исторической родине, объяснила, что из себя представляет русское зарубежье и высказала своё мнение о том, какая миграционная политика нужна России сегодня. 00:53 – Русское зарубежье, переселенцы и соотечественники: что такое русский мир и кого считать русскими? 09:43 – Что из себя представляет современное русское зарубежье? 14:58 – Соотечественники из ближнего зарубежья: как от них "уехала" Россия и как они возвращаются на родину; 17:19 – как соотечественникам возвращаться в Россию: чего не хватает в законодательстве? 20:33 – На Украине приняли закон о коренных народах. Нужен ли подобный в России? 24:47 – Соотечественники с Украины: об их тяготах за границей и на исторической родине; 29:26 – о "глубинном народе" и об объявлении всех жителей Украины бандеровцами.

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, украина, мигранты, трудовые мигранты, сво, законодательство, видео