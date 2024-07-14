"Тимур и его команда" – фильм, отложенный на две десятилетки - 14.07.2024 Украина.ру
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"Тимур и его команда" – фильм, отложенный на две десятилетки
"Тимур и его команда" – фильм, отложенный на две десятилетки - 14.07.2024 Украина.ру
"Тимур и его команда" – фильм, отложенный на две десятилетки
6 июня 1976 года на советские телеэкраны вышел 2-серийный детский телефильм "Тимур и его команда", созданный по мотивам произведения культового для СССР писателя Аркадия Гайдара. Однако к нему у чиновников возникло множество претензий, от чего на два десятилетия он лёг на полку
2024-07-14T16:00
2024-07-14T16:00
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В 1976 году исполнялось 35 лет со дня смерти Аркадия Гайдара. Писатель по собственной инициативе в качестве корреспондента оказался участником обороны Киева, отказался выходить из Киевского "котла", ушел к партизанам и погиб под Каневом, напоровшись на вражескую засаду.В связи с этой памятной датой на Гостелерадио было решено сделать фильм-экранизацию популярной повести писателя "Тимур и его команда". Один фильм с таким названием, чёрно-белый, уже был снят в далеком 1940 году. Мало кто знает, но сначала Аркадий Петрович написал сценарий к фильму, а повесть появилась потом после переделок и доработок.Производство новой ленты, которую заказчики видели 2-серийной, доверили Одесской киностудии. Однако договор был заключен не с одесскими режиссёрами, а с московскими: Александром Бланком и Сергеем Линковым. Они перед этим, также работая творческим дуэтом, удачно сняли на Ленфильме 2-серийную производственную драму "Цемент" (1974). Сценарий к ней они писали вдвоём, и теперь также вдвоем взялись за переработку сценария, написанного московской сценаристкой Ниной Давыдовой.Режиссёрам дали установку не привязываться ко времени событий, то есть к 1940 году, и немного осовременить картину, чтобы её было интересно смотреть поколениям детей середины 70-х. Детей-актёров искали в Москве, по столичным школам и картотекам столичных киностудий. Пробы проводились на Мосфильме, хоть картину и снимала Одесская киностудия.Дмитрий Мулёв, исполнитель роли Федьки, вспоминал, как это было:"Первыми, кого я там увидел, были Бланк с Линковым. Я почему-то сразу подумал про Пата и Паташона, потому что Линков он был худой и высокий, а Бланк он был такой невысокий, кряжистый, такой – кругленький. При чем Линков был скорее флегматик, а Бланк смесь такая сангвиника и холерика. Они дополняли друг друга и напоминали того же Тарапуньку и Штепселя, скажем".Первоначально на роль Тимура режиссеры планировали Мулёва – обычного московского мальчишку, совершенно далекого от кино, который пришел на пробы в первую очередь, чтобы прогулять уроки. Он был бы счастлив, если бы попал хотя бы в массовку, а тут после пробы оба режиссёра в один голос сказали, что он им подходит на главную роль. Мальчишка был на седьмом небе от счастья, но потом что-то пошло не так.Госкино Мулёва не утвердило, посчитав для такой роли слишком молодым. Конечно, мальчишка расстроился, но он так понравился режиссёрам своей курносой внешностью, лёгким характером и врождённым актёрским талантом, что они взяли его в фильм на роль хулигана Федьки из команды Квакина, которую специально добавили в сценарий.Главный оператор картины Геннадий Карюк, однако, считал, что причиной не утверждения Мулёва стал не его возраст, а то что на Одесской киностудии изначально искали на главную роль подростка-актёра с "громкой" фамилией: "это часто было в картинах таких – большого актёра сына или дочку приглашали".Антон Табаков, которого в результате утвердили на роль Тимура – сын известного советского актера Олега Табакова уверен, что отец ему протекцию не составлял:"Если бы они пришли к папе, я думаю, это бы не состоялось, эта история, потому что папа бы их точно переубедил, так как на тот период времени у него была твёрдая уверенность, что мне не надо заниматься этой профессией".Олег Табаков узнал о назначении его отпрыска на роль от коллег. Он был недоволен, но вмешиваться не стал, только посоветовал сыну слушаться режиссёров и не заставлять их снимать много дублей. Антон же больше беспокоился о том, чтобы запомнить текст, и чтобы потом не было сильно стыдно за сыгранное.Съёмки планировались на первые числа июля 1975 года, однако весь июль лил ливень, и график пришлось срочно перекраивать. Если сначала Бланк и Линков хотели снимать натурные съёмки, то теперь группа поехала снимать интерьеры в совхоз "Московский", а затем в подмосковные Переделкино, Жуковку и Барвиху с их уцелевшей довоенной и послевоенной застройкой.Бланк и Линков создали на площадке для актёров-подростков атмосферу тепла, доброжелательности и игры. Исполнитель роли Коли Колокольчикова Константин Леонов впоследствии вспоминал: "это была игра, это было не утомительно и, самое главное, никогда не обижались, если что-то не получалось".Чтобы ребята игравшие "хулиганов" и ребята, игравшие "тимуровцев", не передружились между собой и смогли правдиво сыграть вражду, их селили отдельно друг от друга и привозили на съёмочную площадку порознь.Младший Табаков приехал на съемки в джинсах и джинсовой куртке. По тем временам это была очень редкая и очень дорогая одежда. В наше время, чтобы вызвать у сверстников подобный фурор, надо было бы, пожалуй, приехать на джипе, а то и на чем-то более дорогом, настолько "джинса" была фетишем. Антон тут же предложил ребятам сигареты, но после того, как у него тут же "улетело" полпачки, больше себе такие жесты не позволял. Однако, несмотря на звездного отца и модный "прикид", сам Табаков звёздной болезнью не болел, и вёл себя со сверстниками-партнерами по съемкам на равных.Съёмочная группа иногда часами сидела в автобусе, ожидая, когда с неба прекратит лить и выглянет солнышко. Иногда, благодаря ухищрениям осветителей, группа снимала дневные сцены ночью.Не обошлось без ЧП. Один раз в совхозе "Московский" мальчишки нашли непривязанную неосёдланную лошадь, и решили на ней покататься. В результате кобыла лягнула Костю Леонова в грудь. К счастью, хоть синяк на груди у него и остался, но переломов не было. Мальчишек, конечно же, отругали, но на этом все неприятности для них и закончились, а вот съёмочная группа получила от Гостелерадио выговор. Ей ещё повезло, что в Москве не узнали о другом ЧП, а то картину могли бы и закрыть.Однажды главный оператор Геннадий Карюк вместе со всей операторской группой поехал к своему товарищу в Москву – их отпустили, но во второй половине дня они должны были вернуться на съёмки. Товарищ этот гнал дома самогон, и предложил сначала Карюку, а затем и остальным попробовать продукт. В результате операторская группа приехала на съёмочную площадку с огромным опозданием. Когда, наконец, автобус-камерваген всё же появился из него никто не вышел. После нескольких минут ожидания кто-то в конце концов подошел и открыл дверь, из которой на землю вывалился мертвецки пьяный Карюк, а на него сверху еще один оператор. Остальные остались лежать внутри. Съёмка оказалась сорванной, тем более что потом пошёл дождь… на который всё и списали.Одну из центральных сцен, в которой хулиганы обносят яблоневый сад, а "тимуровцы" их задерживают и запирают в сарае, снимали на территории Одесской киностудии. Там, как и на Киностудии им. Довженко в Киеве, есть собственный яблоневый сад. Главный оператор Карюк, большой любитель шуток и розыгрышей, иногда довольно жёстких, сказал ребятам, чтобы они сложили нарванные до съёмок яблоки, на софиты – они там, когда те заработают, запекутся и будет вкусно. Начались съёмки. После шестого дубля площадку накрыли густой дым и вонь горелых яблок. Когда стали разбираться, кто виноват, Карюк сделал вид, что он здесь ни при чём.Главную женскую роль – девочки Жени – сыграла 12-летняя одесситка Инга Третьякова. Как и для Антона Табакова, для неё это была не первая роль. Её мама бредила увидеть дочку актрисой. Чтобы избавить Ингу от присущего в то время всем одесситам специфического акцента, в котором присутствовала смесь украинского, еврейского и бог весть ещё каких влияний, она специально для неё наняла репетитора по русской речи. Благодаря этому девочка к 1975 году уже снялась в пяти фильмах.Мама постоянно приезжала на съёмки вместе с Ингой, что-то ей советовала, от чего девочка только больше стеснялась. Однажды, когда ей никак не давалась сцена встречи с отцом, которого играл Николай Гринько (папа Карло в фильме "Буратино"), мать её так "достала" своими советами, что Инга попросила Александра Бланка её со съёмочной площадки убрать. Та потом сильно обижалась на дочь, но ничего не поделаешь – приходилось приезжать только под конец смены, чтобы забирать "неблагодарную" домой.Помимо Гринько в фильме в эпизодических ролях сыграло ещё несколько именитых актёров. Роль дяди Тимура, инженера Георгия Гараева, исполнил Леонид Куравлёв – в то время уже мегазвезда советского кинематографа. Бруно Фрейндлих (отец Алисы Фрейндлих) сыграл дедушку Коли Колокольчикова.Наконец, фильм был сдан, смонтирован, и пришло время сдавать его худсовету. Там чиновникам не понравился образ Тимура – на его фоне хулиганы выгляди слишком привлекательными. Режиссёры, действительно, в образах "хулиганов" вывели не реальную подмосковную шпану 40-х, а каких-то отпрысков интеллигентных семей, для которых "хулиганка" была просто развлечением. Сыгравший Мишку Квакина студент ВГИК Вячеслав Баранов (впоследствии талантливый актёр – в "Гостье из будущего" он сыграл учитель физкультуры "Илью Муромца"), на отпетого хулигана не тянул. Его Квакин сильно контрастировал и с тем, что было написано Аркадием Гайдаром, и с фильмом 1940 года. Также контрастировал Тимур, который в довоенном фильме был пламенным маленьким большевиком, для которого всё было всерьёз, а у Табакова его герой в "тимуровцев" просто играл. В принципе, это передавало тот формализм эпохи, в который выродилась коммунистическая идея и всё, с ней связанное, после "оттепели" 60-х и "застоя" 70-х.Постепенно худсоветом режиссёрам выдвигались всё новые, и новые претензии. Однако на перемонтаж и досъёмки времени не оставалось – на ТВ уже прошли анонсы, и зрители с нетерпением ждали премьеры. Поэтому было решено фильм всё-таки зрителям 5 июня 1976 года показать, а недостатки устранить потом.Игравшие "хулиганов" мальчишки зимой получили телеграммы с просьбами приехать в Одессу на три дня на досъёмки. На студии сняли сцену, где хулиганы решают стать "хорошими" и вступить в ряды "тимуровцев". Потом оказалось, что всё это делалось зря.Если подрастающим поколениям фильм понравился, то представителям старших, помнившим первый фильм и содержание повести – нет. Они завалили "Останкино" гневными письмами, где повторяли все те замечания, которые ранее озвучил худсовет. В "сухом остатке" на Гостелерадио решили просто положить фильм на полку – снят он плохо, образ Тимура Антону Табакову не удался, а, значит, нечего лишний раз сеять среди зрителей смуту. В результате о "Тимуре и его команде" забыли на 20 лет, а вспомнили только в середине 90-х, хотя гайдаровские образы к тому времени стали малоактуальны. В наше же время об этом фильме редко вспоминают, но тот, кто помнит, сохраняет, как правило, только тёплые и светлые эмоции.
https://ukraina.ru/20240513/1055020863.html
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"Тимур и его команда" – фильм, отложенный на две десятилетки

16:00 14.07.2024
 
"Тимур и его команда". Кадр из фильма
Тимур и его команда. Кадр из фильма
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Алексей
Стаценко
публицист
Все материалы
Юрий
Стаценко
автор издания Украина.ру
Все материалы
6 июня 1976 года на советские телеэкраны вышел 2-серийный детский телефильм "Тимур и его команда", созданный по мотивам произведения культового для СССР писателя Аркадия Гайдара. Однако к нему у чиновников возникло множество претензий, от чего на два десятилетия он лёг на полку
В 1976 году исполнялось 35 лет со дня смерти Аркадия Гайдара. Писатель по собственной инициативе в качестве корреспондента оказался участником обороны Киева, отказался выходить из Киевского "котла", ушел к партизанам и погиб под Каневом, напоровшись на вражескую засаду.
В связи с этой памятной датой на Гостелерадио было решено сделать фильм-экранизацию популярной повести писателя "Тимур и его команда". Один фильм с таким названием, чёрно-белый, уже был снят в далеком 1940 году. Мало кто знает, но сначала Аркадий Петрович написал сценарий к фильму, а повесть появилась потом после переделок и доработок.
Производство новой ленты, которую заказчики видели 2-серийной, доверили Одесской киностудии. Однако договор был заключен не с одесскими режиссёрами, а с московскими: Александром Бланком и Сергеем Линковым. Они перед этим, также работая творческим дуэтом, удачно сняли на Ленфильме 2-серийную производственную драму "Цемент" (1974). Сценарий к ней они писали вдвоём, и теперь также вдвоем взялись за переработку сценария, написанного московской сценаристкой Ниной Давыдовой.
Режиссёрам дали установку не привязываться ко времени событий, то есть к 1940 году, и немного осовременить картину, чтобы её было интересно смотреть поколениям детей середины 70-х. Детей-актёров искали в Москве, по столичным школам и картотекам столичных киностудий. Пробы проводились на Мосфильме, хоть картину и снимала Одесская киностудия.
Дмитрий Мулёв, исполнитель роли Федьки, вспоминал, как это было:
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"Первыми, кого я там увидел, были Бланк с Линковым. Я почему-то сразу подумал про Пата и Паташона, потому что Линков он был худой и высокий, а Бланк он был такой невысокий, кряжистый, такой – кругленький. При чем Линков был скорее флегматик, а Бланк смесь такая сангвиника и холерика. Они дополняли друг друга и напоминали того же Тарапуньку и Штепселя, скажем".
Первоначально на роль Тимура режиссеры планировали Мулёва – обычного московского мальчишку, совершенно далекого от кино, который пришел на пробы в первую очередь, чтобы прогулять уроки. Он был бы счастлив, если бы попал хотя бы в массовку, а тут после пробы оба режиссёра в один голос сказали, что он им подходит на главную роль. Мальчишка был на седьмом небе от счастья, но потом что-то пошло не так.
Госкино Мулёва не утвердило, посчитав для такой роли слишком молодым. Конечно, мальчишка расстроился, но он так понравился режиссёрам своей курносой внешностью, лёгким характером и врождённым актёрским талантом, что они взяли его в фильм на роль хулигана Федьки из команды Квакина, которую специально добавили в сценарий.
Главный оператор картины Геннадий Карюк, однако, считал, что причиной не утверждения Мулёва стал не его возраст, а то что на Одесской киностудии изначально искали на главную роль подростка-актёра с "громкой" фамилией: "это часто было в картинах таких – большого актёра сына или дочку приглашали".
Антон Табаков, которого в результате утвердили на роль Тимура – сын известного советского актера Олега Табакова уверен, что отец ему протекцию не составлял:
"Если бы они пришли к папе, я думаю, это бы не состоялось, эта история, потому что папа бы их точно переубедил, так как на тот период времени у него была твёрдая уверенность, что мне не надо заниматься этой профессией".
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Олег Табаков узнал о назначении его отпрыска на роль от коллег. Он был недоволен, но вмешиваться не стал, только посоветовал сыну слушаться режиссёров и не заставлять их снимать много дублей. Антон же больше беспокоился о том, чтобы запомнить текст, и чтобы потом не было сильно стыдно за сыгранное.
Съёмки планировались на первые числа июля 1975 года, однако весь июль лил ливень, и график пришлось срочно перекраивать. Если сначала Бланк и Линков хотели снимать натурные съёмки, то теперь группа поехала снимать интерьеры в совхоз "Московский", а затем в подмосковные Переделкино, Жуковку и Барвиху с их уцелевшей довоенной и послевоенной застройкой.
Бланк и Линков создали на площадке для актёров-подростков атмосферу тепла, доброжелательности и игры. Исполнитель роли Коли Колокольчикова Константин Леонов впоследствии вспоминал: "это была игра, это было не утомительно и, самое главное, никогда не обижались, если что-то не получалось".
Чтобы ребята игравшие "хулиганов" и ребята, игравшие "тимуровцев", не передружились между собой и смогли правдиво сыграть вражду, их селили отдельно друг от друга и привозили на съёмочную площадку порознь.
Младший Табаков приехал на съемки в джинсах и джинсовой куртке. По тем временам это была очень редкая и очень дорогая одежда. В наше время, чтобы вызвать у сверстников подобный фурор, надо было бы, пожалуй, приехать на джипе, а то и на чем-то более дорогом, настолько "джинса" была фетишем. Антон тут же предложил ребятам сигареты, но после того, как у него тут же "улетело" полпачки, больше себе такие жесты не позволял. Однако, несмотря на звездного отца и модный "прикид", сам Табаков звёздной болезнью не болел, и вёл себя со сверстниками-партнерами по съемкам на равных.
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Съёмочная группа иногда часами сидела в автобусе, ожидая, когда с неба прекратит лить и выглянет солнышко. Иногда, благодаря ухищрениям осветителей, группа снимала дневные сцены ночью.
Не обошлось без ЧП. Один раз в совхозе "Московский" мальчишки нашли непривязанную неосёдланную лошадь, и решили на ней покататься. В результате кобыла лягнула Костю Леонова в грудь. К счастью, хоть синяк на груди у него и остался, но переломов не было. Мальчишек, конечно же, отругали, но на этом все неприятности для них и закончились, а вот съёмочная группа получила от Гостелерадио выговор. Ей ещё повезло, что в Москве не узнали о другом ЧП, а то картину могли бы и закрыть.
Однажды главный оператор Геннадий Карюк вместе со всей операторской группой поехал к своему товарищу в Москву – их отпустили, но во второй половине дня они должны были вернуться на съёмки. Товарищ этот гнал дома самогон, и предложил сначала Карюку, а затем и остальным попробовать продукт. В результате операторская группа приехала на съёмочную площадку с огромным опозданием. Когда, наконец, автобус-камерваген всё же появился из него никто не вышел. После нескольких минут ожидания кто-то в конце концов подошел и открыл дверь, из которой на землю вывалился мертвецки пьяный Карюк, а на него сверху еще один оператор. Остальные остались лежать внутри. Съёмка оказалась сорванной, тем более что потом пошёл дождь… на который всё и списали.
Одну из центральных сцен, в которой хулиганы обносят яблоневый сад, а "тимуровцы" их задерживают и запирают в сарае, снимали на территории Одесской киностудии. Там, как и на Киностудии им. Довженко в Киеве, есть собственный яблоневый сад. Главный оператор Карюк, большой любитель шуток и розыгрышей, иногда довольно жёстких, сказал ребятам, чтобы они сложили нарванные до съёмок яблоки, на софиты – они там, когда те заработают, запекутся и будет вкусно. Начались съёмки. После шестого дубля площадку накрыли густой дым и вонь горелых яблок. Когда стали разбираться, кто виноват, Карюк сделал вид, что он здесь ни при чём.
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Главную женскую роль – девочки Жени – сыграла 12-летняя одесситка Инга Третьякова. Как и для Антона Табакова, для неё это была не первая роль. Её мама бредила увидеть дочку актрисой. Чтобы избавить Ингу от присущего в то время всем одесситам специфического акцента, в котором присутствовала смесь украинского, еврейского и бог весть ещё каких влияний, она специально для неё наняла репетитора по русской речи. Благодаря этому девочка к 1975 году уже снялась в пяти фильмах.
Мама постоянно приезжала на съёмки вместе с Ингой, что-то ей советовала, от чего девочка только больше стеснялась. Однажды, когда ей никак не давалась сцена встречи с отцом, которого играл Николай Гринько (папа Карло в фильме "Буратино"), мать её так "достала" своими советами, что Инга попросила Александра Бланка её со съёмочной площадки убрать. Та потом сильно обижалась на дочь, но ничего не поделаешь – приходилось приезжать только под конец смены, чтобы забирать "неблагодарную" домой.
Помимо Гринько в фильме в эпизодических ролях сыграло ещё несколько именитых актёров. Роль дяди Тимура, инженера Георгия Гараева, исполнил Леонид Куравлёв – в то время уже мегазвезда советского кинематографа. Бруно Фрейндлих (отец Алисы Фрейндлих) сыграл дедушку Коли Колокольчикова.
Наконец, фильм был сдан, смонтирован, и пришло время сдавать его худсовету. Там чиновникам не понравился образ Тимура – на его фоне хулиганы выгляди слишком привлекательными. Режиссёры, действительно, в образах "хулиганов" вывели не реальную подмосковную шпану 40-х, а каких-то отпрысков интеллигентных семей, для которых "хулиганка" была просто развлечением. Сыгравший Мишку Квакина студент ВГИК Вячеслав Баранов (впоследствии талантливый актёр – в "Гостье из будущего" он сыграл учитель физкультуры "Илью Муромца"), на отпетого хулигана не тянул. Его Квакин сильно контрастировал и с тем, что было написано Аркадием Гайдаром, и с фильмом 1940 года. Также контрастировал Тимур, который в довоенном фильме был пламенным маленьким большевиком, для которого всё было всерьёз, а у Табакова его герой в "тимуровцев" просто играл. В принципе, это передавало тот формализм эпохи, в который выродилась коммунистическая идея и всё, с ней связанное, после "оттепели" 60-х и "застоя" 70-х.
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Постепенно худсоветом режиссёрам выдвигались всё новые, и новые претензии. Однако на перемонтаж и досъёмки времени не оставалось – на ТВ уже прошли анонсы, и зрители с нетерпением ждали премьеры. Поэтому было решено фильм всё-таки зрителям 5 июня 1976 года показать, а недостатки устранить потом.
Игравшие "хулиганов" мальчишки зимой получили телеграммы с просьбами приехать в Одессу на три дня на досъёмки. На студии сняли сцену, где хулиганы решают стать "хорошими" и вступить в ряды "тимуровцев". Потом оказалось, что всё это делалось зря.
Если подрастающим поколениям фильм понравился, то представителям старших, помнившим первый фильм и содержание повести – нет. Они завалили "Останкино" гневными письмами, где повторяли все те замечания, которые ранее озвучил худсовет. В "сухом остатке" на Гостелерадио решили просто положить фильм на полку – снят он плохо, образ Тимура Антону Табакову не удался, а, значит, нечего лишний раз сеять среди зрителей смуту. В результате о "Тимуре и его команде" забыли на 20 лет, а вспомнили только в середине 90-х, хотя гайдаровские образы к тому времени стали малоактуальны. В наше же время об этом фильме редко вспоминают, но тот, кто помнит, сохраняет, как правило, только тёплые и светлые эмоции.
 
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Заголовок открываемого материала
16:12Трампа могли атаковать из-за Украины — Володин
16:00"Тимур и его команда" – фильм, отложенный на две десятилетки
15:38Подполковник ФСБ Сергей Храпач о покушении на Трампа: Стрелок заволновался, и у него дрогнула рука
15:00Смерть от глобалистов. Трампа предупредили, чтобы не мешал мировому господству транснационалов
14:50Маск поддержал Трампа деньгами - Bloomberg
14:24Покушение на Трампа: что известно на 14.00 МСК
14:23Российские военные освободили село в ДНР — МО РФ
13:59Кремль отреагировал на покушение на Трампа
13:48"За что воюем?". Украинские эксперты о целях и цене войны
13:34Главнокомандующий ВСУ готов к капитуляции — Безуглая
13:33Покушение на Трампа. Казалось бы, причём здесь Украина?
13:22Это очень опасно! Рожин о том, куда ВСУ бросят 10 новых бригад и какая мобилизация нужна России
13:13Иван Лошкарев: Президентская кампания Трампа была хаотичной, но стрелок-фанатик дал ему шанс
13:00Связь покушения на Путина с покушением на Трампа, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 14 июня
12:52Западная Украина за минувшую неделю: Львов - столица уклонистов и замороженное строительство "евроколеи"
12:37Мировых политиков шокировало покушение на Трампа
11:49Захарова назвала покушения на политических деятелей традицией США
11:47Покушение на Трампа: что известно на данный момент
11:35Покушение на Трампа: версии, прогнозы
11:19Киевские террористы или окружение Байдена: российские политики о виновных в покушении на Трампа
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