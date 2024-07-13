https://ukraina.ru/20240713/1056236634.html

"Россия сегодня" учредит стипендию имени погибшего военкора Ростислава Журавлева

"Россия сегодня" учредит стипендию имени погибшего военкора Ростислава Журавлева - 13.07.2024 Украина.ру

"Россия сегодня" учредит стипендию имени погибшего военкора Ростислава Журавлева

Международная медиагруппа "Россия сегодня" совместно с МГУ им. Ломоносова, Высшей школой экономики (ВШЭ) и Российским экономическим университетом им. Плеханова учредят стипендию имени военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, погибшего при исполнении долга в зоне СВО на Украине, об этом рассказали в пресс-службе "Россия сегодня"

2024-07-13T10:58

2024-07-13T10:58

2024-07-13T11:42

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МИА "Россия сегодня" и три российских ВУЗа учредят стипендию имени погибшего журналиста РИА Новости Ростислава Журавлева. Именные пособия будут предназначены для того, чтобы поощрять студентов, обучающихся по направлению "Журналистика" и проявивших выдающиеся способности.Торжественная церемония подписания соглашения между МИА "Россия сегодня" и вузами РФ состоится 15 июля. Также в честь погибшего журналиста на здании МИА "Россия сегодня" на Зубовском бульваре будет открыта мемориальная доска. На кладбище в Екатеринбурге состоится открытие памятника.Журавлев работал в РИА Новости с 2021 года, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала работал в ДНР, затем в Харьковской и Запорожской областях. Входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022 году Ростислав Журавлев получил специальный приз "За смелость при выполнении журналистского долга" премии "Золотое перо" от Союза журналистов России.В конце июля 2023 года в Запорожской области Журавлев готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. Корреспондент погиб 22 июля 2023 при украинском обстреле.27 июля 2023 года президент России Владимир Путин наградил Журавлева орденом Мужества посмертно. Также военкор посмертно награжден орденом "За заслуги перед Запорожской областью", одна из школ в Мелитополе названа его именем.15 декабря - День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, был учреждён в 1991 году по решению Союза журналистов России.О том, почему Украина превратилась в фиктивное образование, которое возглавляет преступная группировка - в интервью Снежаны Егоровой: Я раскаиваюсь в том, что пригрела и накормила Зеленского, когда его выгнали из Москвы

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