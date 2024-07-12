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Путин подписал закон об индексации акцизов на алкоголь, бензин и автомобили

Путин подписал закон об индексации акцизов на алкоголь, бензин и автомобили - 12.07.2024 Украина.ру

Путин подписал закон об индексации акцизов на алкоголь, бензин и автомобили

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ежегодную индексацию акцизов на алкогольную продукцию, мотоциклы, легковые автомобили и моторное топливо на 4% в ближайшие три года. Документ опубликован на сайте правовых актов 12 июля

2024-07-12T18:07

2024-07-12T18:07

2024-07-12T18:07

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В частности, акцизы на этиловый спирт, спиртосодержащую продукцию, алкогольную продукцию крепостью свыше 18% на 2025 год составят 673 рубля за литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре, на 2026 год - 700 рублей, на 2027 год - 728 рублей; крепостью до 18% - 148 рублей, 154 рубля и 160 рублей соответственно. При этом, для крепленого (ликерного) вина, крепленого вина наливом, винных, виноградосодержащих и плодовых алкогольных напитков акцизы составят на 2025 год 148 рублей за литр, на 2026 год - 154 рубля, на 2027 год - 160 рублей; для игристых вин, включая российское шампанское, - 125 рублей, 130 рублей и 135 рублей соответственно; для других вин, в том числе фруктовых, и плодовой алкогольной продукции - 113 рублей, 118 рублей и 123 рубля. Согласно документу, акциз на виноградное и плодовое сусло, плодовые сброженные материалы, виноматериалы, кроме крепленого вина наливом, устанавливается на 2025 год в размере 38 рублей за литр, на 2026 год - 40 рублей, на 2027 год - 42 рубля; на пиво с долей этилового спирта свыше 0,5% и до 8,6%, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху - 27 рублей, 28 рублей и 29 рублей соответственно; на более крепкое пиво - 51 рубль, 53 рубля и 55 рублей. Помимо этого, ставка акциза на автомобильный бензин пятого класса на 2025 год устанавливается в размере 15 755 рублей за тонну, на 2026 год – 16 385 рублей, на 2027 год – 17 040 рублей; на бензин более низкого класса – 16 185 рублей, 16 832 рубля и 17 505 рублей соответственно; на дизельное топливо - 10 915 рублей, 11 352 рубля и 11 806 рублей. Акциз на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей устанавливается на 2025 год в размере 6 940 рублей за тонну, на 2026 год – 7 218 рублей, на 2027 год – 7 507 рублей. Для мотоциклов с мощностью двигателя свыше 150 лошадиных сил акциз в 2025 году составит 583 рубля за лошадиную силу, в 2026 году – 606 рублей, в 2027 году - 630 рублей. Для легковых автомобилей с мощностью двигателя свыше 90 лошадиных сил и до 150 лошадиных сил включительно акциз на 2025 год составит 61 рубль за лошадиную силу, на 2026 год - 63 рубля, на 2027 год - 66 рублей; до 200 лошадиных сил включительно - 583 рубля, 606 рублей и 630 рублей соответственно; до 300 лошадиных сил включительно - 955 рублей, 993 рубля и 1033 рубля; до 400 лошадиных сил – 1628 рублей, 1693 рубля и 1761 рубль; до 500 лошадиных сил включительно – 1685 рублей, 1752 рубля и 1822 рубля. Для более мощных автомобилей акциз составит 1740 рублей, 1810 рублей и 1882 рубля соответственно. Закон, который содержит и другие изменения, вступает в силу со дня официального опубликования.

https://ukraina.ru/20240306/1053744187.html

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