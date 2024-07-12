https://ukraina.ru/20240712/1056215860.html

Стыдливое голосование по ЗАЭС, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 12 июля

Стыдливое голосование по ЗАЭС, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 12 июля - 12.07.2024 Украина.ру

Стыдливое голосование по ЗАЭС, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 12 июля

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский рассказал о весьма показательном голосовании по украинскому проекту резолюции по ЗАЭС. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-07-12T13:00

2024-07-12T13:00

2024-07-12T13:10

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О том, как проходило голосование, Полянский написал в своём телеграм-канале."11 июля в Генассамблее ООН прошло весьма примечательное голосование по украинскому проекту резолюции по ЗАЭС. Красноречивее всего о нем свидетельствуют его результаты. 99 - за. 9 - против. 60 — воздержались. То есть поддержали документ чуть больше половины членов ГА и даже меньше негласного "психологического" порога в 100 голосов", - отметил Полянский.Он указал, что "подготовленный украинцами проект был, конечно, одиозным"."Мы дали ему оценку в выступлении перед голосованием. Как нам признавались некоторые коллеги, даже в западном лагере украинцев пытались отговорить вылезать с таким текстом, но жадность и политический заказ из столицы продвигать в ООН итоги псевдомирной швейцарской сходки все же перевесили. Авторы, явно будучи неуверенными в позитивном для себя итоге, побоялись требовать возобновления чрезвычайной спецсессии ГА по Украине, в рамках которой принимались предыдущие решения ГА после начала СВО. Тогда для одобрения потребовалось бы две трети голосов делегаций, что выглядело бы более солидно. Но был риск вообще не одобрить текст, а так, на обычном заседании, как правило, достаточно простого большинства", - рассказал Полянский.Он указал, что постпредство России при ООН обратило внимание "на эту трусливую уловку" аккредитованных при ООН журналистов."Голосование прошло, буднично, даже как-то стыдливо. Не выступала ни одна (!) западная делегация (хотя они, конечно, стадно записались в соавторы). Промолчал и ЕС. Не помогло даже высокопарное явно ориентированное на развивающийся мир выступление постпреда Украины, изъяснявшегося на сей раз на испанском. Глобальный юг ответил на него всё тем же молчанием и массовым воздержанием. Что и понятно: бред-то он и есть бред, даже на языке Сервантеса! Все это резко контрастировало с вакханалией еще недавних времен, когда заседания шли по два дня и на трибуну выстраивалась ведомая блоковой дисциплиной очередь западных делегаций, чтобы с пеной у рта обличать Россию", - отметил Полянский.По его словам, "своим неуместным порывом украинцы, похоже, поставили жирную точку в этой истории". Полянский указал, что от украинских делегатов в ООН уже "устали все", что стало результатом в т.ч. и действия самой украинской делегации.ОбстрелыКак сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 55 ударов по территории этого региона России.На донецком направлении ВСУ совершили 22 обстрела, на горловском — 32 обстрела, на ясиноватском — 1 обстрел, выпустив в общей сложности 199 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели одного гражданского лица, также ранения получили 5 гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены 12 жилых домостроений и 7 объектом гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому и Кировскому районам Донецка в общей сложности 11 снарядов калибром 155 мм, в т.ч. кассетных, и 2 сброса ВОП с БпЛА, по Никитовскому району Горловки — 6 снарядов калибром 155 мм."По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 12 июля по состоянию на 11:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: Донецк (Кировский район) - по ул. Ахматовой пострадала женщина 1990 года рождения", - сообщило Представительство ДНР в СЦКК.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 32 снаряда из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 32 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Малая Лепетиха — 7; Князе-Григоровка — 3; Великая Лепетиха — 4; Старая Збурьевка — 3; Корсунка — 3; Новая Каховка — 4; Сергеевка — 5; Первомаевка — 3", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 21 снаряд из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Васильевка, Коробки, Новая Каховка и Алёшки.Утром 12 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгородском районе села Ближнее, Красный Хутор и Никольское подверглись атакам с помощью 13 боеприпасов в ходе 2 обстрелов. 2 БпЛА самолётного типа сбиты системой ПВО. Повреждены 5 частных домовладений и линия газоснабжения", - указывалось в сводке.В Борисовском районе по посёлку Борисовка, сёлам Байцуры, Беленькое, Березовка и Богун-Городок выпущено 7 беспилотников. После атак дронов на автомобили ранены 6 человек, из них на амбулаторное лечение отпущены двое. Четверо госпитализированы в больницы Белгорода. Повреждены 3 автомобиля и объект на территории промышленного предприятия.В Валуйском городском округе по сёлам Новопетровка и Старый Хутор совершены атаки с помощью одного беспилотника и выпущено 3 боеприпаса в ходе одного обстрела. Повреждено административное здание.В Волоконовском районе по хуторам Старый и Шаховка выпущено 14 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и один БПЛА. Обошлось без повреждений."В Грайворонском городском округе город Грайворон, сёла Безымено, Головчино, Козинка, Новостроевка-Вторая, Пороз и Сподарюшино подверглись атакам с помощью 19 БпЛА и 6 боеприпасов в ходе одного обстрела. В результате атаки легкового автомобиля дроном ранены 2 человека: обе женщины с различными осколочными ранениями рук и ног бригадой скорой доставлены в городскую больницу №2 Белгорода. Повреждены одна квартира в МКД, 9 частных домовладений, 2 надворные постройки, 6 автомобилей, объект связи и 2 социальных объекта", - отмечалось в сводке.В Краснояружском районе по посёлку Прилесье, сёлам Демидовка, Поповка, Репяховка и Теребрено выпущено 7 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и 6 БПЛА. Повреждены 2 частных дома и 4 автомобиля."В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлку Красное, сёлам Муром, Ржевка и Вознесеновка выпущено 25 боеприпасов в ходе 6 обстрелов, а также 11 беспилотников. Одно взрывное устройство сброшено с беспилотника. Случилось самое страшное — в селе Ржевка после атаки легкового автомобиля дроном от полученных ран до приезда бригады скорой помощи скончался мужчина. Поздно вечером и под утро стало известно о еще двух раненых в посёлке Красное. Одного мужчину отпустили домой на амбулаторное лечение, второго госпитализировали в Шебекинскую ЦРБ. Всего за прошедший день в округе ранены 22 мирных жителя (в том числе 5 детей). Из них - трое человек в тяжёлом состоянии, 11 пострадавших после оказанной медицинской помощи отпущены домой на амбулаторное лечение. Повреждены 37 квартир в 6 МКД, 14 частных домов, техника и складские помещения на территории сельскохозяйственного предприятия, 5 коммерческих объектов, 2 социальных объекта и 36 автомобилей", - сообщал Гладков в сводке.Ранее, вечером 11 июля, губернатор сообщил о прицельном ударе украинского дрона по площадке с детьми."Шебекино. Парня 8 лет получившего проникающее осколочное ранение на детской площадке в результате сброса боеприпаса с "Бабы Яги" эвакуируют в районную больницу. Он весь в крови, хнычет от боли и внезапно с гордостью выдаёт - "Я ведь теперь как солдат - "триста" и у меня первое осколочное ранение". Вот такие они - дети войны. Всегда имейте в автомобиле и дома аптечку первого эшелона. В наше время это правило. На фото очевидцы оказывают первую помощь раненым подросткам и детям которых на детской площадке атаковали украинские нацисты с дрона", - подписал фото из Шебекино российский военный эксперт Владислав Шурыгин.Российский военкор Евгений Поддубный побывал на месте событий и у себя в телеграм-канале выложил видео оттуда."Побывали на месте, где в результате террористической атаки ВСУ были ранены дети. Прифронтовой город Шебекино. Армия детоубийц и трусов нанесла удар сбросом с БпЛА по группе подростков, которые возвращались домой после тренировки. Сбросили ублюдки на головы детям гранату с коптера. Во дворе жилых домов не было ни военных ни техники. Большая удача, что в момент трагедии рядом проходил детский врач и на соседней улицы находился сотрудник Росгвардии. Они, вместе с соседями детей оказали первую помощь, передали детей врачам скорой. Один ребенок до сих пор в реанимации. Врачи продолжают борьбу за его жизнь. На месте поговорили с отцом одного из раненых мальчиков. Это трагические будни Шебекино сейчас. Город, где до СВО проживало порядка 40 тысяч сейчас в положении донецкой Горловки. От Шебекино до передка 6-8 км. То есть он находится в зоне поражения и артиллерии армии детоубийц и расчетов фпв-дронов", - подписал Поддубный видео.Также он сообщил днём 12 июля о массированном ракетном налёте ВСУ на Белгород.В 12:32 губернатор Гладков сообщил о гибели начальника управления оперативного реагирования Шебекинского городского округа Александра Маслиенко."Трагедия в селе Муром Шебекинского городского округа. При исполнении служебного долга погиб Маслиенко Александр Александрович — начальник управления оперативного реагирования Шебекинского городского округа — подведомственного учреждения администрации муниципалитета. Подполковник полиции, ветеран боевых действий Александр Александрович в момент атаки помогал жителям села. Свой жизненный путь он посвятил служению родной земле, людям и Отечеству. Мы склоняем головы перед его мужеством. Светлая память Александру Александровичу. Выражаю самые глубокие соболезнования всем родным и близким… Погиб, спасая других, ценой собственной жизни…", - написал Гладков в своём телеграм-канале.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О грядущем обострении на фронте - в интервью Александра Чаленко с командиром подразделения "Царские волки, сенатором Дмитрием Рогозиным "Дмитрий Рогозин: Ударные воздушные операции ВСУ начнутся в августе-сентябре на Запорожском фронте"

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