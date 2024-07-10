Как Россия уже сейчас может устроить боевикам ВСУ "24 февраля" и "Авдеевку" и где это будет – Корнев - 10.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240710/1056174312.html
Как Россия уже сейчас может устроить боевикам ВСУ "24 февраля" и "Авдеевку" и где это будет – Корнев
Как Россия уже сейчас может устроить боевикам ВСУ "24 февраля" и "Авдеевку" и где это будет – Корнев - 10.07.2024 Украина.ру
Как Россия уже сейчас может устроить боевикам ВСУ "24 февраля" и "Авдеевку" и где это будет – Корнев
Военный обозреватель интернет-проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев в эфире Украина.ру рассказал о ресурсах ВСУ на данном этапе, о перспективных каналах... Украина.ру, 10.07.2024
2024-07-10T16:23
2024-07-10T16:23
видео
вооруженные силы украины
украина
россия
запад
нато
f-16
сво
наступление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0a/1056174034_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_44a77194401742f70f7a1748d3a2dd32.jpg.webp
Военный обозреватель интернет-проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев в эфире Украина.ру рассказал о ресурсах ВСУ на данном этапе, о перспективных каналах снабжения противника, а также о возможностях ВС РФ для генерального наступления на фронте: 00:23 - Есть ли у ВСУ ресурсы для остановки российского продвижения? 02:18 - О снабжении ВСУ; 04:27 - О поставщиках вооружения для Украины; 05:45 - Поставки ВСУ из Южной Кореи; 06:29 - Перспективы успеха ВС РФ на фронте к осени; 10:37 - О необходимости стратегической наступательной операции; 12:03 - О резервах ВС РФ для генерального наступления; 15:39 - Прогноз по украинской энергетике; 16:19 - Реакция Запада на законные военные цели для РФ; 17:49 - Об ответственности Запада за поставки F-16; 18:23 - О передаче Украине истребителей F-16; 20:28 - О возможности войны с НАТО: 21:31 - Война с НАТО: убеждения и реальность; 22:34 - Как достичь победы до наступления ядерного коллапса?
украина
россия
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0a/1056174034_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0b7992e1b1df1da9e8d79f2392c5334e.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, вооруженные силы украины, украина, россия, запад, нато, f-16, сво, наступление, видео
Видео, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, Запад, НАТО, F-16, СВО, наступление

Как Россия уже сейчас может устроить боевикам ВСУ "24 февраля" и "Авдеевку" и где это будет – Корнев

16:23 10.07.2024
 
Читать в
Военный обозреватель интернет-проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев в эфире Украина.ру рассказал о ресурсах ВСУ на данном этапе, о перспективных каналах снабжения противника, а также о возможностях ВС РФ для генерального наступления на фронте:
00:23 - Есть ли у ВСУ ресурсы для остановки российского продвижения?
02:18 - О снабжении ВСУ;
04:27 - О поставщиках вооружения для Украины;
05:45 - Поставки ВСУ из Южной Кореи;
06:29 - Перспективы успеха ВС РФ на фронте к осени;
10:37 - О необходимости стратегической наступательной операции;
12:03 - О резервах ВС РФ для генерального наступления;
15:39 - Прогноз по украинской энергетике;
16:19 - Реакция Запада на законные военные цели для РФ;
17:49 - Об ответственности Запада за поставки F-16;
18:23 - О передаче Украине истребителей F-16;
20:28 - О возможности войны с НАТО:
21:31 - Война с НАТО: убеждения и реальность;
22:34 - Как достичь победы до наступления ядерного коллапса?
 
ВидеоВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссияЗападНАТОF-16СВОнаступление
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:50Украине передадут еще 5 систем ПВО – Столтенберг
16:36Кризис НАТО: оборона или нападение
16:23Как Россия уже сейчас может устроить боевикам ВСУ "24 февраля" и "Авдеевку" и где это будет – Корнев
16:20Официально подтверждено: американские базы приведены в состояние повышенной готовности
16:18Готовила диверсии: на Кировоградщине женщину будут судить за сопротивление мобилизации
15:15Норвегия анонсировала поставку шести истребителей F-16 Украине
15:14Зеленский уклонился от комментариев о возможной победе Трампа и рассказал, чего "ждет Путин"
14:50"Орбан Венгерский". История научила Будапешт думать о себе в первую очередь
14:42Охота на уклонистов за рубежом: Польша надеется собрать новый легион из украинских беженцев
14:34Орбан попросил Эрдогана поддержать его мирную инициативу по Украине
14:23Президент Литвы назвал "максимум" того, что НАТО может предложить Украине - обещания
13:57На двух китах: О чем договорились Россия и Индия
13:51Фаренгейт-2024. Самый знаменитый режиссер-документалист выступил против Байдена
13:42Штраф или конфискация имущества: украинские военкомы "наказали" уже 12 тысяч уклонистов
13:41"Превзошли самих себя": Украина в Совете Безопасности ООН подставила своих западных спонсоров
13:30Безответственный шаг Лондона, терроризм, обстрелы, пострадавшие. Главное на Украине на 13:30 10 июля
13:14Одесситов заставили извиняться за песню о настоящем мужчине на русском языке
12:52Кто мог бы стать посредником для России и США и сколько украинцев Европа депортирует воевать – Ищенко
12:51ВСУ ударили по жилым домам и торговому объекту в Белгородской области, есть погибший — губернатор
12:27"Служит интересам США": евродепутат назвал НАТО террористической организацией
Лента новостейМолния