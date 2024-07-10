https://ukraina.ru/20240710/1056174312.html

Как Россия уже сейчас может устроить боевикам ВСУ "24 февраля" и "Авдеевку" и где это будет – Корнев

Как Россия уже сейчас может устроить боевикам ВСУ "24 февраля" и "Авдеевку" и где это будет – Корнев - 10.07.2024 Украина.ру

Как Россия уже сейчас может устроить боевикам ВСУ "24 февраля" и "Авдеевку" и где это будет – Корнев

Военный обозреватель интернет-проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев в эфире Украина.ру рассказал о ресурсах ВСУ на данном этапе, о перспективных каналах... Украина.ру, 10.07.2024

2024-07-10T16:23

2024-07-10T16:23

2024-07-10T16:23

видео

вооруженные силы украины

украина

россия

запад

нато

f-16

сво

наступление

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Военный обозреватель интернет-проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев в эфире Украина.ру рассказал о ресурсах ВСУ на данном этапе, о перспективных каналах снабжения противника, а также о возможностях ВС РФ для генерального наступления на фронте: 00:23 - Есть ли у ВСУ ресурсы для остановки российского продвижения? 02:18 - О снабжении ВСУ; 04:27 - О поставщиках вооружения для Украины; 05:45 - Поставки ВСУ из Южной Кореи; 06:29 - Перспективы успеха ВС РФ на фронте к осени; 10:37 - О необходимости стратегической наступательной операции; 12:03 - О резервах ВС РФ для генерального наступления; 15:39 - Прогноз по украинской энергетике; 16:19 - Реакция Запада на законные военные цели для РФ; 17:49 - Об ответственности Запада за поставки F-16; 18:23 - О передаче Украине истребителей F-16; 20:28 - О возможности войны с НАТО: 21:31 - Война с НАТО: убеждения и реальность; 22:34 - Как достичь победы до наступления ядерного коллапса?

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