https://ukraina.ru/20240710/1056164664.html

Кто мог бы стать посредником для России и США и сколько украинцев Европа депортирует воевать – Ищенко

Кто мог бы стать посредником для России и США и сколько украинцев Европа депортирует воевать – Ищенко - 10.07.2024 Украина.ру

Кто мог бы стать посредником для России и США и сколько украинцев Европа депортирует воевать – Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" оценил итоги визитов премьер-министра Венгрии Орбана в Россию, в Китай и на... Украина.ру, 10.07.2024

2024-07-10T12:52

2024-07-10T12:52

2024-07-10T12:52

видео

ростислав ищенко

россия

сша

вашингтон

виктор орбан

владимир зеленский

нато

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0a/1056164183_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_248141291b3171a92a599d6777202781.jpg.webp

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" оценил итоги визитов премьер-министра Венгрии Орбана в Россию, в Китай и на Украину, объяснил, что получит киевский режим от саммита НАТО в Вашингтоне и рассказал о том, какие возможности для переговоров ещё остались у России и США. 00:15 – Саммит НАТО в Вашингтоне: ожидания Зеленского и реальность Альянса; 11:44 – миротворческая поездка Орбана: какой результат это принесёт? 18:30 – кто мог бы стать посредником в переговорах России и США? 22:34 – новые украинские солдаты из Польши: на что надеется Зеленский и как это скажется на фронте? *во время интервью упоминаются запрещённые в РФ террористические организации "полк Калиновского" и "Российский добровольческий корпус" (РДК)

россия

сша

вашингтон

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, ростислав ищенко, россия, сша, вашингтон, виктор орбан, владимир зеленский, нато, сво, видео