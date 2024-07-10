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Кто мог бы стать посредником для России и США и сколько украинцев Европа депортирует воевать – Ищенко
Кто мог бы стать посредником для России и США и сколько украинцев Европа депортирует воевать – Ищенко - 10.07.2024 Украина.ру
Кто мог бы стать посредником для России и США и сколько украинцев Европа депортирует воевать – Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" оценил итоги визитов премьер-министра Венгрии Орбана в Россию, в Китай и на... Украина.ру, 10.07.2024
2024-07-10T12:52
2024-07-10T12:52
2024-07-10T12:52
видео
ростислав ищенко
россия
сша
вашингтон
виктор орбан
владимир зеленский
нато
сво
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" оценил итоги визитов премьер-министра Венгрии Орбана в Россию, в Китай и на Украину, объяснил, что получит киевский режим от саммита НАТО в Вашингтоне и рассказал о том, какие возможности для переговоров ещё остались у России и США. 00:15 – Саммит НАТО в Вашингтоне: ожидания Зеленского и реальность Альянса; 11:44 – миротворческая поездка Орбана: какой результат это принесёт? 18:30 – кто мог бы стать посредником в переговорах России и США? 22:34 – новые украинские солдаты из Польши: на что надеется Зеленский и как это скажется на фронте? *во время интервью упоминаются запрещённые в РФ террористические организации "полк Калиновского" и "Российский добровольческий корпус" (РДК)
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видео, ростислав ищенко, россия, сша, вашингтон, виктор орбан, владимир зеленский, нато, сво, видео
Видео, Ростислав Ищенко, Россия, США, Вашингтон, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, НАТО, СВО
Кто мог бы стать посредником для России и США и сколько украинцев Европа депортирует воевать – Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" оценил итоги визитов премьер-министра Венгрии Орбана в Россию, в Китай и на Украину, объяснил, что получит киевский режим от саммита НАТО в Вашингтоне и рассказал о том, какие возможности для переговоров ещё остались у России и США.
00:15 – Саммит НАТО в Вашингтоне: ожидания Зеленского и реальность Альянса;
11:44 – миротворческая поездка Орбана: какой результат это принесёт?
18:30 – кто мог бы стать посредником в переговорах России и США?
22:34 – новые украинские солдаты из Польши: на что надеется Зеленский и как это скажется на фронте?
*во время интервью упоминаются запрещённые в РФ террористические организации "полк Калиновского" и "Российский добровольческий корпус" (РДК)