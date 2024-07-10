https://ukraina.ru/20240710/1056154204.html

Наша армия заняла микрорайон "Новый": Полетаев о том, как прошла первая часть операции ВС РФ в Часов Яре

Наша армия заняла микрорайон "Новый": Полетаев о том, как прошла первая часть операции ВС РФ в Часов Яре - 10.07.2024 Украина.ру

Наша армия заняла микрорайон "Новый": Полетаев о том, как прошла первая часть операции ВС РФ в Часов Яре

На днях российская армия заняла микрорайон "Новый" — единственный микрорайон Часова Яра с многоэтажной застройкой. Первая часть операции по данному направлению завершилась, она заняла два-три месяца. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев

2024-07-10T05:40

2024-07-10T05:40

2024-07-10T05:40

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Ранее Минобороны официально сообщило, что армия России за последнее время освободила три населенных пункта: микрорайон "Новый" (под Часовым Яром), Шумы (под Дзержинском) и Новоалександровка (за Очеретино). Эти успехи позволили экспертному сообществу предположить, что замысел ВС РФ на июльско-августовскую кампанию состоит в следующем: ударами с трех сторон от Часова Яра, от Горловки и от Новоалександровки перерезать трассу "Красноармейск — Константиновка" и уничтожить всю Торецкую группировку ВСУ.Эта задача сейчас реализуется медленно, но верно. Вы правильно обозначили основные направления удара (они считываются из сводок), а я остановлюсь на деталях. Начнем с севера — с Часова Яра, рассказал эксперт.Российская армия заняла микрорайон "Новый" — единственный микрорайон Часова Яра с многоэтажной застройкой. Он находится на восточном берегу канала "Северский Донец — Донбасс" — естественной линии фортификаций, добавил он.Первая часть операции по Часову Яру завершилась. Она заняла два-три месяца. Продвижение на этом направлении у нас идет тяжело из-за объективных обстоятельств, о которых я сообщил ранее, большие проблемы, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Полетаева: Россия открывает вольер с "носорогами", которые втопчут ВСУ в землю возле Нью-Йорка читайте на сайте Украина.руО личной мотивации и обмене опытом с белорусскими военными - в интервью добровольца с позывным "Босхет": Перед штурмовиками стояла задача – выжить и пройти вперед. А мы ее обеспечивали

https://ukraina.ru/20240709/1056138185.html

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