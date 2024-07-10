Наша армия заняла микрорайон "Новый": Полетаев о том, как прошла первая часть операции ВС РФ в Часов Яре - 10.07.2024 Украина.ру
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Наша армия заняла микрорайон "Новый": Полетаев о том, как прошла первая часть операции ВС РФ в Часов Яре
Наша армия заняла микрорайон "Новый": Полетаев о том, как прошла первая часть операции ВС РФ в Часов Яре - 10.07.2024 Украина.ру
Наша армия заняла микрорайон "Новый": Полетаев о том, как прошла первая часть операции ВС РФ в Часов Яре
На днях российская армия заняла микрорайон "Новый" — единственный микрорайон Часова Яра с многоэтажной застройкой. Первая часть операции по данному направлению завершилась, она заняла два-три месяца. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2024-07-10T05:40
2024-07-10T05:40
новости
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Ранее Минобороны официально сообщило, что армия России за последнее время освободила три населенных пункта: микрорайон "Новый" (под Часовым Яром), Шумы (под Дзержинском) и Новоалександровка (за Очеретино). Эти успехи позволили экспертному сообществу предположить, что замысел ВС РФ на июльско-августовскую кампанию состоит в следующем: ударами с трех сторон от Часова Яра, от Горловки и от Новоалександровки перерезать трассу "Красноармейск — Константиновка" и уничтожить всю Торецкую группировку ВСУ.Эта задача сейчас реализуется медленно, но верно. Вы правильно обозначили основные направления удара (они считываются из сводок), а я остановлюсь на деталях. Начнем с севера — с Часова Яра, рассказал эксперт.Российская армия заняла микрорайон "Новый" — единственный микрорайон Часова Яра с многоэтажной застройкой. Он находится на восточном берегу канала "Северский Донец — Донбасс" — естественной линии фортификаций, добавил он.Первая часть операции по Часову Яру завершилась. Она заняла два-три месяца. Продвижение на этом направлении у нас идет тяжело из-за объективных обстоятельств, о которых я сообщил ранее, большие проблемы, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Полетаева: Россия открывает вольер с "носорогами", которые втопчут ВСУ в землю возле Нью-Йорка читайте на сайте Украина.руО личной мотивации и обмене опытом с белорусскими военными - в интервью добровольца с позывным "Босхет": Перед штурмовиками стояла задача – выжить и пройти вперед. А мы ее обеспечивали
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новости, россия, сергей полетаев , донбасс, днр, часов яр, северский донец , канал, вс рф, сво, операция, наступление
Новости, Россия, Сергей Полетаев , Донбасс, ДНР, Часов Яр, Северский Донец , канал, ВС РФ, СВО, операция, наступление

Наша армия заняла микрорайон "Новый": Полетаев о том, как прошла первая часть операции ВС РФ в Часов Яре

05:40 10.07.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота разведгруппы Восточного военного округа на Харьковском направлении
Работа разведгруппы Восточного военного округа на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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На днях российская армия заняла микрорайон "Новый" — единственный микрорайон Часова Яра с многоэтажной застройкой. Первая часть операции по данному направлению завершилась, она заняла два-три месяца. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Ранее Минобороны официально сообщило, что армия России за последнее время освободила три населенных пункта: микрорайон "Новый" (под Часовым Яром), Шумы (под Дзержинском) и Новоалександровка (за Очеретино).
Эти успехи позволили экспертному сообществу предположить, что замысел ВС РФ на июльско-августовскую кампанию состоит в следующем: ударами с трех сторон от Часова Яра, от Горловки и от Новоалександровки перерезать трассу "Красноармейск — Константиновка" и уничтожить всю Торецкую группировку ВСУ.
Эта задача сейчас реализуется медленно, но верно. Вы правильно обозначили основные направления удара (они считываются из сводок), а я остановлюсь на деталях. Начнем с севера — с Часова Яра, рассказал эксперт.
Российская армия заняла микрорайон "Новый" — единственный микрорайон Часова Яра с многоэтажной застройкой. Он находится на восточном берегу канала "Северский Донец — Донбасс" — естественной линии фортификаций, добавил он.
"Он идет по отрогу Донецкого кряжа. Преодолеть его очень тяжело. Он либо очень глубокий, либо идет через овраги на насыпях и трубах. К тому же западный его берег находится на возвышенности. Это как крепостная стена", - подчеркнул Полетаев.
Первая часть операции по Часову Яру завершилась. Она заняла два-три месяца. Продвижение на этом направлении у нас идет тяжело из-за объективных обстоятельств, о которых я сообщил ранее, большие проблемы, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Полетаева: Россия открывает вольер с "носорогами", которые втопчут ВСУ в землю возле Нью-Йорка читайте на сайте Украина.ру
О личной мотивации и обмене опытом с белорусскими военными - в интервью добровольца с позывным "Босхет": Перед штурмовиками стояла задача – выжить и пройти вперед. А мы ее обеспечивали
Дмитрий Корнев интервью - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Вчера, 05:32
Дмитрий Корнев: Если Россия не выбьет ВСУ из Полтавы, все узнают неприятную правду об ударах по Польше Никто пока не сбрасывал со счетов, что мы можем достичь целей СВО на поле боя. Для этого нужно провести крупную наступательную операцию, которая будет помасштабнее сражения за Авдеевку. Мы можем проделать нечто такое, что было 24 февраля, только без отката назад
 
НовостиРоссияСергей ПолетаевДонбассДНРЧасов ЯрСеверский ДонецканалВС РФСВОоперациянаступление
 
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