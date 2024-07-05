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Штурма Гомеля и Мозыря не будет. Полковник Тиханский об очень хитром нападении ВСУ на Белоруссию
Штурма Гомеля и Мозыря не будет. Полковник Тиханский об очень хитром нападении ВСУ на Белоруссию - 05.07.2024 Украина.ру
Штурма Гомеля и Мозыря не будет. Полковник Тиханский об очень хитром нападении ВСУ на Белоруссию
Военно-политический аналитик, полковник запаса Александр Тиханский в эфире Украина.ру рассказал об обстановке на белорусско-украинской границе, объяснил, для... Украина.ру, 05.07.2024
2024-07-05T17:46
2024-07-05T17:46
2024-07-05T17:46
видео
вооруженные силы украины
белоруссия
киев
сво
нападение
всу
провокация
донбасс
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Военно-политический аналитик, полковник запаса Александр Тиханский в эфире Украина.ру рассказал об обстановке на белорусско-украинской границе, объяснил, для чего Киев стягивает туда войска и с какой целью готовятся диверсионные удары по Белоруссии. 00:23 – Украинские войска на границе с Белоруссией: идёт подготовка наступления на Минск? 04:21 – Кто решил атаковать Белоруссию – Киев или Запад? 13:09 – Как Белоруссия ответит на возможную провокацию киевского режима? 21:21 – О вероятности ракетных ударов по Мозырскому НПЗ; 22:25 – О перевооружении белорусской армии, беспилотниках и броневиках; 27:55 – Перебросят ли в Донбасс украинскую группировку, стоящую у границы с Белоруссией?
белоруссия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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видео, вооруженные силы украины, белоруссия, киев, сво, нападение, всу, провокация, донбасс, видео
Видео, Вооруженные силы Украины, Белоруссия, Киев, СВО, нападение, ВСУ, провокация, Донбасс
Военно-политический аналитик, полковник запаса Александр Тиханский в эфире Украина.ру рассказал об обстановке на белорусско-украинской границе, объяснил, для чего Киев стягивает туда войска и с какой целью готовятся диверсионные удары по Белоруссии.
00:23 – Украинские войска на границе с Белоруссией: идёт подготовка наступления на Минск?
04:21 – Кто решил атаковать Белоруссию – Киев или Запад?
13:09 – Как Белоруссия ответит на возможную провокацию киевского режима?
21:21 – О вероятности ракетных ударов по Мозырскому НПЗ;
22:25 – О перевооружении белорусской армии, беспилотниках и броневиках;
27:55 – Перебросят ли в Донбасс украинскую группировку, стоящую у границы с Белоруссией?