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Штурма Гомеля и Мозыря не будет. Полковник Тиханский об очень хитром нападении ВСУ на Белоруссию

Штурма Гомеля и Мозыря не будет. Полковник Тиханский об очень хитром нападении ВСУ на Белоруссию - 05.07.2024 Украина.ру

Штурма Гомеля и Мозыря не будет. Полковник Тиханский об очень хитром нападении ВСУ на Белоруссию

Военно-политический аналитик, полковник запаса Александр Тиханский в эфире Украина.ру рассказал об обстановке на белорусско-украинской границе, объяснил, для... Украина.ру, 05.07.2024

2024-07-05T17:46

2024-07-05T17:46

2024-07-05T17:46

видео

вооруженные силы украины

белоруссия

киев

сво

нападение

всу

провокация

донбасс

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Военно-политический аналитик, полковник запаса Александр Тиханский в эфире Украина.ру рассказал об обстановке на белорусско-украинской границе, объяснил, для чего Киев стягивает туда войска и с какой целью готовятся диверсионные удары по Белоруссии. 00:23 – Украинские войска на границе с Белоруссией: идёт подготовка наступления на Минск? 04:21 – Кто решил атаковать Белоруссию – Киев или Запад? 13:09 – Как Белоруссия ответит на возможную провокацию киевского режима? 21:21 – О вероятности ракетных ударов по Мозырскому НПЗ; 22:25 – О перевооружении белорусской армии, беспилотниках и броневиках; 27:55 – Перебросят ли в Донбасс украинскую группировку, стоящую у границы с Белоруссией?

белоруссия

киев

донбасс

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видео, вооруженные силы украины, белоруссия, киев, сво, нападение, всу, провокация, донбасс, видео