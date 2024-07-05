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Путин обсудил с Орбаном пути урегулирования ситуации на Украине

Путин обсудил с Орбаном пути урегулирования ситуации на Украине - 05.07.2024 Украина.ру

Путин обсудил с Орбаном пути урегулирования ситуации на Украине

Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявил, что стороны обсудили возможные пути урегулирования украинского конфликта, однако Москва видит, что в Киеве не готовы отказаться от ведения боевых действий до конца

2024-07-05T17:01

2024-07-05T17:01

2024-07-05T17:05

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По словам главы государства, переговоры были насыщенными - "состоялся полезный разговор", в ходе которого были затронуты различные острые вопросы, в том числе украинский конфликт. "Путин рассказал, что обсудил с Орбаном возможные пути урегулирования украинского конфликта, венгерский премьер рассказал о своих недавних контактах в Киеве", – сообщает РИА Новости. Глава государства подчеркнул, что Россия выступает за полное и окончательное завершение конфликта, а переговоры были своевременными и полезными для обеих сторон. Напомним, 5 июля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан "в рамках миссии мира" прибыл в Россию. Переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным длились около трех часов. До этого венгерский премьер был в Киеве, где встретился с Владимиром Зеленским.

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новости, россия, владимир путин, венгрия, виктор орбан, украина, сво