Путин обсудил с Орбаном пути урегулирования ситуации на Украине - 05.07.2024 Украина.ру
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Путин обсудил с Орбаном пути урегулирования ситуации на Украине
Путин обсудил с Орбаном пути урегулирования ситуации на Украине - 05.07.2024 Украина.ру
Путин обсудил с Орбаном пути урегулирования ситуации на Украине
Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявил, что стороны обсудили возможные пути урегулирования украинского конфликта, однако Москва видит, что в Киеве не готовы отказаться от ведения боевых действий до конца
2024-07-05T17:01
2024-07-05T17:05
новости
россия
владимир путин
венгрия
виктор орбан
украина
сво
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По словам главы государства, переговоры были насыщенными - "состоялся полезный разговор", в ходе которого были затронуты различные острые вопросы, в том числе украинский конфликт. "Путин рассказал, что обсудил с Орбаном возможные пути урегулирования украинского конфликта, венгерский премьер рассказал о своих недавних контактах в Киеве", – сообщает РИА Новости. Глава государства подчеркнул, что Россия выступает за полное и окончательное завершение конфликта, а переговоры были своевременными и полезными для обеих сторон. Напомним, 5 июля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан "в рамках миссии мира" прибыл в Россию. Переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным длились около трех часов. До этого венгерский премьер был в Киеве, где встретился с Владимиром Зеленским.
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новости, россия, владимир путин, венгрия, виктор орбан, украина, сво
Новости, Россия, Владимир Путин, Венгрия, Виктор Орбан, Украина, СВО

Путин обсудил с Орбаном пути урегулирования ситуации на Украине

17:01 05.07.2024 (обновлено: 17:05 05.07.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ В. Путина с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
Встреча президента РФ В. Путина с премьер-министром Венгрии В. Орбаном - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости . Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
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Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявил, что стороны обсудили возможные пути урегулирования украинского конфликта, однако Москва видит, что в Киеве не готовы отказаться от ведения боевых действий до конца
По словам главы государства, переговоры были насыщенными - "состоялся полезный разговор", в ходе которого были затронуты различные острые вопросы, в том числе украинский конфликт.

"Путин рассказал, что обсудил с Орбаном возможные пути урегулирования украинского конфликта, венгерский премьер рассказал о своих недавних контактах в Киеве", – сообщает РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что Россия выступает за полное и окончательное завершение конфликта, а переговоры были своевременными и полезными для обеих сторон.
Напомним, 5 июля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан "в рамках миссии мира" прибыл в Россию. Переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным длились около трех часов. До этого венгерский премьер был в Киеве, где встретился с Владимиром Зеленским.
 
НовостиРоссияВладимир ПутинВенгрияВиктор ОрбанУкраинаСВО
 
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