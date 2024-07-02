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Леонид Решетников: кто он
Леонид Решетников: кто он - 02.07.2024 Украина.ру
Леонид Решетников: кто он
Генерал-лейтенант Службы внешней разведки Российской Федерации в отставке
2024-07-02T16:45
2024-07-02T16:45
2024-07-02T16:45
биография
служба внешней разведки
свр
россия
потсдам
болгария
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Леонид Петрович Решетников родился 6 февраля 1947 года в Потсдаме (ГДР) в семье военнослужащего.В 1970 году закончил исторический факультет Харьковского государственного университета. С 1971 по 1974 год обучался в аспирантуре Софийского университета в Болгарии. В 1974 году защитил диссертацию. С 1974 по 1976 год работал в Институте экономики мировой социалистической системы Академии Наук СССР. С апреля 1976 года по апрель 2009 года – во внешней разведке. Более 16 лет работал в балканских странах. Последняя должность в разведке – начальник информационно-аналитического Управления СВР России, член коллегии СВР, генерал-лейтенант. В апреле 2009 года уволен в запас в связи с достижением предельного возраста пребывания на военной службе. С 29 апреля 2009 по 4 января 2017 года директор ФГНБУ "Российский институт стратегических исследований (РИСИ)".С ноября 2016 по сентябрь 2020 года являлся создателем и Исполнительным директором Общероссийской общественной организации "Общество развития русского исторического просвещения "Двуглавый орел""В сентябре 2020 года стал инициатором создания Объединения историко-просветительских организаций "Наследие Империи". В октябре того же года возглавил Координационный совет Объединения "Наследие Империи".Свободно владеет сербским и болгарским языками, может объясняться на греческом.Имеет государственные награды (ордена За заслуги перед Отечеством IV степени и Мужества, орден Почёта), награды Русской православной церкви (орден Святого благоверного князя Даниила Московского, орден Святого благоверного князя Дмитрия Донского), а также медали, а также Президентский знак "Заслуженный сотрудник Внешней разведки".Кандидат исторических наук. Автор книг "Русский Лемнос", "Вернуться в Россию. Третий путь или тупики безнадежности" и более 70 научных и публицистических статей.Женат, жена - Ольга Николаевна Решетникова, кандидат исторических наук.Имеет двух взрослых дочерей и пять внуков.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
биография, служба внешней разведки , свр, россия, потсдам, болгария
биография, Служба внешней разведки , СВР, Россия, Потсдам, Болгария
Леонид Решетников: кто он
Генерал-лейтенант Службы внешней разведки Российской Федерации в отставке
Леонид Петрович Решетников родился 6 февраля 1947 года в Потсдаме (ГДР) в семье военнослужащего.
В 1970 году закончил исторический факультет Харьковского государственного университета. С 1971 по 1974 год обучался в аспирантуре Софийского университета в Болгарии. В 1974 году защитил диссертацию.
С 1974 по 1976 год работал в Институте экономики мировой социалистической системы Академии Наук СССР. С апреля 1976 года по апрель 2009 года – во внешней разведке. Более 16 лет работал в балканских странах.
Последняя должность в разведке – начальник информационно-аналитического Управления СВР России, член коллегии СВР, генерал-лейтенант. В апреле 2009 года уволен в запас в связи с достижением предельного возраста пребывания на военной службе. С 29 апреля 2009 по 4 января 2017 года директор ФГНБУ "Российский институт стратегических исследований (РИСИ)".
С ноября 2016 по сентябрь 2020 года являлся создателем и Исполнительным директором Общероссийской общественной организации "Общество развития русского исторического просвещения "Двуглавый орел""
В сентябре 2020 года стал инициатором создания Объединения историко-просветительских организаций "Наследие Империи". В октябре того же года возглавил Координационный совет Объединения "Наследие Империи".
Свободно владеет сербским и болгарским языками, может объясняться на греческом.
Имеет государственные награды (ордена За заслуги перед Отечеством IV степени и Мужества, орден Почёта), награды Русской православной церкви (орден Святого благоверного князя Даниила Московского, орден Святого благоверного князя Дмитрия Донского), а также медали, а также Президентский знак "Заслуженный сотрудник Внешней разведки".
Кандидат исторических наук. Автор книг "Русский Лемнос", "Вернуться в Россию. Третий путь или тупики безнадежности" и более 70 научных и публицистических статей.
Женат, жена - Ольга Николаевна Решетникова, кандидат исторических наук.
Имеет двух взрослых дочерей и пять внуков.