90 лет "Ночи длинных ножей": как фюрер избавился от людей, приведших его к власти - 02.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
История обложка
История
https://ukraina.ru/20240702/1055991974.html
90 лет "Ночи длинных ножей": как фюрер избавился от людей, приведших его к власти
90 лет "Ночи длинных ножей": как фюрер избавился от людей, приведших его к власти - 02.07.2024 Украина.ру
90 лет "Ночи длинных ножей": как фюрер избавился от людей, приведших его к власти
Одно из постоянных линий противостояния внутри украинского политикума является конфликт между государственным руководством и радикальными неонацистами. В крайней форме этот конфликт выражается или в форме националистического переворота (он произошёл в 2014 году, но националисты оказались его "рабочей силой") или "ночь длинных ножей"
2024-07-02T08:00
2024-07-02T08:00
история
история
германия
1920-е
1930-е
фашисты
нацисты
адольф гитлер
переворот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/02/1055991853_0:0:519:292_1920x0_80_0_0_992749b8fd630c44777fbcba2433ae38.jpg.webp
90 лет назад, 2 июля 1934 года, завершилась так называемая "ночь длинных ножей", в ходе которой Гитлер расправился с наиболее радикальными нацистскими боевиками, которые помогли фюреру прийти к власти.Когда в Мюнхене ещё никто не слышал об отставном ефрейторе Адольфе Гитлере, капитан Эрнст Рём уже пользовался широкой известностью. Он был солдатом до мозга костей, прямолинейным и грубым человеком.С детства Рём мечтал о военной карьере. В отличие от Гитлера, бывшего лишь ефрейтором, Рём начал Первую мировую войну лейтенантом, а закончил капитаном. Был трижды тяжело ранен и получил два "Железных креста". Поражение Германии в Первой мировой войне поставило крест на его военной карьере. Он не мог с этим смириться и собирал вокруг себя единомышленников.После войны Рём, оставаясь на службе в рейхсвере (армии Веймарской республики), вместе с Георгом Эшерихом создал полувоенную организацию – "Баварскую гражданскую самооборону". Рём обустраивал в лесах схроны и тайники с оружием для бойцов, но вскоре организация была запрещена.Первая встреча Гитлера и Рёма произошла в 1919 году. Будущий фюрер в то время выступал в пивных залах и очень радовался, если его собиралось послушать хотя бы сто человек. Гитлер понравился Рёму, и тот примкнул к зарождавшейся Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП), получив членский билет под номером 653.У Рёма возникла идея создания вооружённых отрядов для захвата власти. В 1921 году была создана служба порядка партии, впоследствии переименованная в штурмовые отряды (нем. Sturmabteilung, сокращённо СА). За цвет униформы их часто называли "коричневорубашечниками". В феврале 1923-го штурмовиков возглавил Генрих Гёринг, одно из наиболее доверенных лиц Гитлера.9 ноября 1923 года Рём сыграл ключевую роль в гитлеровском "пивном путче", заняв со своим отрядом здание военного министерства Баварии. За это ему пришлось отбыть пятимесячный тюремный срок, Рём был уволен из рейхсвера. В результате попытки государственного переворота СА и НСДАП были запрещены, хотя и продолжили действовать нелегально.В декабре 1924 года Гитлер, выйдя из тюрьмы, поручил Рёму сформировать новые штурмовые отряды. Но тут между ними возник конфликт, который в итоге привёл к разрыву отношений на много лет. Гитлер ни в коем случае не хотел допустить независимости штурмовиков, которые диктовали бы ему свою политическую волю. А Рём настаивал на своем, пытаясь доказать, что партийный функционер не может командовать солдатом.Запрет на деятельность СА в Баварии был снят в феврале 1925 года, когда Гитлер пообещал придерживаться законных и конституционных методов в борьбе за власть. Эрнст Рём занялся воссозданием отрядов штурмовиков, однако уже в апреле 1925-го он подал в отставку, и через некоторое время уехал в Боливию, где поступил на воинскую службу. Это замедлило возрождение СА, и лишь в ноябре 1926 года военизированная структура нацистской партии получила нового руководителя – бывшего армейского капитана Франца Феликса Пфеффера фон Заломона.В период его руководства штурмовики превратились в практически независимое боевое соединение, а количество членов СА возросло примерно до 80 тысяч человек в 1930 году. Сам Пфеффер фон Заломон отстаивал идею самостоятельного статуса СА в партии, что вызвало обострение его отношений с Гитлером.Кроме того, противостояние СС (от нем. Schutzstaffel, отряды охраны) и СА вылилось в открытые столкновения, среди которых кульминацией стал бунт берлинских штурмовиков – так называемы "путч Штеннеса". После этого, озабоченный вольницей в среде штурмовиков, Адольф Гитлер 29 августа 1930 года отстранил Пфеффера фон Заломона и сам занял пост Верховного фюрера СА.В ноябре 1930 года в Германию вернулся Эрнст Рём, который в Боливии дослужился до начальника штаба дивизии, и был уверен, что после прихода национал-социалистов к власти он сможет взять на себя ведущую роль в немецкой армии.5 января 1931 года Рём вступил в должность "верховного начальника штаба", превратив СА в широкое движение, с помощью которого он оказывал существенное влияние на деятельность НСДАП. Если на момент назначения Рёма в рядах СА числились 77 тысяч человек, то в апреле 1931 года – уже более 100 тысяч. В январе 1932 года численность СА достигла 290 тысяч, а в период прихода к власти национал-социалистов весной 1933 года – около 430 тысяч человек.С формальной точки зрения СА не выполнили той задачи, которую изначально возлагал на них Рём, – то есть не захватили власть вооружённым путём. Однако именно коричневорубашечники создали в Германии ту атмосферу террора, которая парализовала действия государственных структур страны, и позволила нацистам прийти к власти, манипулируя легальными механизмами и процедурами.Накануне выборов в Рейхстаг в июле 1932 года вспыхнули организованные штурмовиками беспорядки, в результате которых погибли около 300 человек и более 1100 получили ранения. Перед выборами в марте 1933 года СА не чурались применять пытки для запугивания политических оппонентов.После прихода национал-социалистов к власти штурмовики полагали, что Гитлер недостаточно вознаградил их. Всё больше говорилось о предательстве Гитлера и необходимости второй, "истинно национал-социалистической" революции под руководством Грегора Штрассера (один из основателей НСДАП) и Эрнста Рёма, который желал объединить СА и рейхсвер под своим командованием. Это намерение весьма беспокоило самих военных и министра обороны Вернера фон Бломберга.Британский историк Руперт Колли в книге "Нацистская Германия" писал:"В апреле 1934 года Гитлер и Бломберг заключили тайный пакт. Гитлер обещал Бломбергу и его штабу полный контроль над армией (в этой схеме штурмовикам Рёма места не было), а Бломберг в ответ гарантировал поддержку, когда Гитлер станет претендовать на должность президента – 86-летний Пауль фон Гинденбург был уже очень плох. Шеф СС Генрих Гиммлер и Герман Гёринг также опасались Рёма. Они сфабриковали "доказательства" того, что Рём планирует свергнуть Гитлера".Подготовка к расправе над руководством штурмовиков началась в конце апреля 1934 года. Гиммлер объезжал подразделения СС и морально готовил их личный состав к грядущему противостоянию, а начальник гестапо Рейнхард Гейдрих собирал информацию, которая могла бы доказать Гитлеру и германскому генералитету "преступные замыслы" Рёма.Разгром руководства СА должен был выглядеть как реакция на антиправительственное выступление самих штурмовиков. Однако Рём не планировал устраивать путч, в чём его пытались уличить. Выступая с речами о "новой революции", он скорее преследовал цель оказать давление на Гитлера, необходимое для проведения в жизнь собственных намерений.Проблема была также в том, что в 1934 году численность штурмовиков приближалась к 3 миллионам. В это время рейсхвер по условиям Версальского мирного договора не мог иметь больше 100 тысяч кадровых военных (хотя на них Гитлер и не рассчитывал), а в отрядах СС было чуть более 200 тысяч человек. Но Гитлер справедливо рассчитывал, что лишённые руководства штурмовики не окажут сопротивления.Считается, что окончательное решение об уничтожении Рёма и высшего руководства СА Гитлер принял 21 июня 1934 года после посещения президента Германии фон Гинденбурга. 25 июня Гитлер сообщил министру обороны фон Бломбергу, что собирается вызвать руководителей штурмовиков на совещание к Рёму в городок Бад-Висзе, где была резиденция Рёма, арестовать их и "рассчитаться" с каждым лично.28 июня Гитлер позвонил Рёму и заявил, что в Рейнской области штурмовики будто бы грубо обошлись с иностранным дипломатом. Фюрер назначил встречу на 30 июня, в 11:00 в апартаментах Рёма должны были присутствовать все обергруппенфюреры, группенфюреры и инспекторы СА.29 июня в частях СС и рейхсвера была объявлена боевая тревога. В тот же день Гитлер также получил два донесения Гиммлера. В первом из них говорилось, что штурмовики в Берлине будут подняты 30 июня в 16:00 по тревоге, а в 17:00 начнут захват правительственных зданий. Во втором, переданном лично гауляйтером и министром внутренних дел Баварии Адольфом Вагнером, говорилось о бесчинствах штурмовиков в Мюнхене. Оба сообщения были неправдой.В 6:30 30 июня Гитлер в сопровождении отряда СС прибыл в гостиницу в Бад-Висзе, с пистолетом в руке вошёл в номер Рёма и назвал того предателем. Фюрер приказал ему одеться и объявил об аресте. Были арестованы все находившиеся в гостинице штурмовики, которых вскоре отправили в мюнхенскую тюрьму "Штадельхайм". К вечеру шестеро из них были расстреляны спецподразделением СС под командованием Йозефа Дитриха.В 22:00 вернувшийся в Берлин из Мюнхена Гитлер сказал Герингу и Гиммлеру, что Рём останется в живых, чем сильно огорчил их. Всю ночь с 30 июня по 1 июля они уговаривали Гитлера дать согласие на казнь Рёма. Ближе к полудню 1 июля Гитлер, поддавшись уговорам, всё-таки принял решение о расстреле Рёма.Фюрер распорядился принести в тюремную камеру Рёма свежий выпуск газеты "Фёлькишер беобахтер", где сообщалось о разоблачении и казни его сподвижников, а также пистолет с одним патроном. Но Рем не решился уйти из жизни добровольно, и примерно через 15 минут его застрелили бригаденфюрер СС Теодор Эйке и его адъютант штурмбаннфюрер Михель Липперт.Гитлер использовал представившуюся возможность для того, чтобы расправиться со всеми, кого он не любил, и кто перешел ему дорогу в прошлом. Были убиты не имевшие отношения к СА Грегор Штрассер, последний глава правительства Веймарской республики, предшественник Гитлера на посту рейхсканцлера Курт фон Шлейхер, бывший глава абвера Фердинанд фон Бредов.События с 30 июня по 2 июля в Мюнхене и Берлине получили название "ночь длинных ножей". 3 июля 1934 года был принят "Закон о защите государства", в котором убийства, совершённые в это время, объявлялись законными и расценивались как государственная самооборона. Гитлер в своей речи в Рейхстаге 14 июля 1934-го признал казнь 58 и смерть 19 человек. В документах Нюрнбергского трибунала в 1946 году указано, что на самом деле в ходе "ночи длинных ножей" жертвами стали от 150 до 200 человек, причём большинство составляли члены НСДАП.Через 90 лет подобная история вполне может повториться на Украине. Неонацисты из "Азова"*, которые в феврале 2014-го были одной из движущих сил государственного переворота, ныне опять недовольны центральной властью. Начштаба этого подразделения Богдан Кротевич на днях разразился угрозами в адрес занимающего пост президента Украины Владимира Зеленского – мол, даже не пробуйте заключать мир без победы, иначе "будет плохо". Это ещё, конечно, не призывы к "новой революции", но явно первый шаг к украинской "ночи длинных ножей".* Организация запрещена в России
https://ukraina.ru/20220529/1034046478.html
https://ukraina.ru/20240326/1054116044.html
https://ukraina.ru/20240126/1042942441.html
https://ukraina.ru/20240314/1053870250.html
https://ukraina.ru/20240629/1055872897.html
германия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Олег Хавич
Олег Хавич
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/02/1055991853_0:0:495:371_1920x0_80_0_0_4846e7ff2799a8f663644d032afdcf15.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, германия, 1920-е, 1930-е, фашисты, нацисты, адольф гитлер, переворот
История, История, Германия, 1920-е, 1930-е, фашисты, нацисты, Адольф Гитлер, переворот

90 лет "Ночи длинных ножей": как фюрер избавился от людей, приведших его к власти

08:00 02.07.2024
 
© открытый источникЭрнст Рём и Адольф Гитлер
Эрнст Рём и Адольф Гитлер
© открытый источник
Читать в
Олег Хавич
автор издания Украина.ру
Все материалы
Одно из постоянных линий противостояния внутри украинского политикума является конфликт между государственным руководством и радикальными неонацистами. В крайней форме этот конфликт выражается или в форме националистического переворота (он произошёл в 2014 году, но националисты оказались его "рабочей силой") или "ночь длинных ножей"
90 лет назад, 2 июля 1934 года, завершилась так называемая "ночь длинных ножей", в ходе которой Гитлер расправился с наиболее радикальными нацистскими боевиками, которые помогли фюреру прийти к власти.
Когда в Мюнхене ещё никто не слышал об отставном ефрейторе Адольфе Гитлере, капитан Эрнст Рём уже пользовался широкой известностью. Он был солдатом до мозга костей, прямолинейным и грубым человеком.
С детства Рём мечтал о военной карьере. В отличие от Гитлера, бывшего лишь ефрейтором, Рём начал Первую мировую войну лейтенантом, а закончил капитаном. Был трижды тяжело ранен и получил два "Железных креста". Поражение Германии в Первой мировой войне поставило крест на его военной карьере. Он не мог с этим смириться и собирал вокруг себя единомышленников.
После войны Рём, оставаясь на службе в рейхсвере (армии Веймарской республики), вместе с Георгом Эшерихом создал полувоенную организацию – "Баварскую гражданскую самооборону". Рём обустраивал в лесах схроны и тайники с оружием для бойцов, но вскоре организация была запрещена.
Первая встреча Гитлера и Рёма произошла в 1919 году. Будущий фюрер в то время выступал в пивных залах и очень радовался, если его собиралось послушать хотя бы сто человек. Гитлер понравился Рёму, и тот примкнул к зарождавшейся Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП), получив членский билет под номером 653.
Гитлер Украина США коллаж - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
29 мая 2022, 08:09
США и Украина борются с Россией с помощью ГитлераВ ноябре 2021 года только две страны опять подтвердили свою неизменную преданность идеалам расизма и неонацизма. Ими, увы, уже традиционно стали США и Украина, которые 12 ноября проголосовали против принятия Генеральной Ассамблеей ООН российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом
У Рёма возникла идея создания вооружённых отрядов для захвата власти. В 1921 году была создана служба порядка партии, впоследствии переименованная в штурмовые отряды (нем. Sturmabteilung, сокращённо СА). За цвет униформы их часто называли "коричневорубашечниками". В феврале 1923-го штурмовиков возглавил Генрих Гёринг, одно из наиболее доверенных лиц Гитлера.
9 ноября 1923 года Рём сыграл ключевую роль в гитлеровском "пивном путче", заняв со своим отрядом здание военного министерства Баварии. За это ему пришлось отбыть пятимесячный тюремный срок, Рём был уволен из рейхсвера. В результате попытки государственного переворота СА и НСДАП были запрещены, хотя и продолжили действовать нелегально.
В декабре 1924 года Гитлер, выйдя из тюрьмы, поручил Рёму сформировать новые штурмовые отряды. Но тут между ними возник конфликт, который в итоге привёл к разрыву отношений на много лет. Гитлер ни в коем случае не хотел допустить независимости штурмовиков, которые диктовали бы ему свою политическую волю. А Рём настаивал на своем, пытаясь доказать, что партийный функционер не может командовать солдатом.
Запрет на деятельность СА в Баварии был снят в феврале 1925 года, когда Гитлер пообещал придерживаться законных и конституционных методов в борьбе за власть. Эрнст Рём занялся воссозданием отрядов штурмовиков, однако уже в апреле 1925-го он подал в отставку, и через некоторое время уехал в Боливию, где поступил на воинскую службу. Это замедлило возрождение СА, и лишь в ноябре 1926 года военизированная структура нацистской партии получила нового руководителя – бывшего армейского капитана Франца Феликса Пфеффера фон Заломона.
В период его руководства штурмовики превратились в практически независимое боевое соединение, а количество членов СА возросло примерно до 80 тысяч человек в 1930 году. Сам Пфеффер фон Заломон отстаивал идею самостоятельного статуса СА в партии, что вызвало обострение его отношений с Гитлером.
Зеленский и Гитлер - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
26 марта, 15:17
Чем Гитлер лучше ЗеленскогоУ Зеленского давно начала как-то неуловимо меняться речь, постепенно проявлялся какой-то непонятный акцент. В последние два дня у него было два коротких публичных выступления
Кроме того, противостояние СС (от нем. Schutzstaffel, отряды охраны) и СА вылилось в открытые столкновения, среди которых кульминацией стал бунт берлинских штурмовиков – так называемы "путч Штеннеса". После этого, озабоченный вольницей в среде штурмовиков, Адольф Гитлер 29 августа 1930 года отстранил Пфеффера фон Заломона и сам занял пост Верховного фюрера СА.
В ноябре 1930 года в Германию вернулся Эрнст Рём, который в Боливии дослужился до начальника штаба дивизии, и был уверен, что после прихода национал-социалистов к власти он сможет взять на себя ведущую роль в немецкой армии.
5 января 1931 года Рём вступил в должность "верховного начальника штаба", превратив СА в широкое движение, с помощью которого он оказывал существенное влияние на деятельность НСДАП. Если на момент назначения Рёма в рядах СА числились 77 тысяч человек, то в апреле 1931 года – уже более 100 тысяч. В январе 1932 года численность СА достигла 290 тысяч, а в период прихода к власти национал-социалистов весной 1933 года – около 430 тысяч человек.
С формальной точки зрения СА не выполнили той задачи, которую изначально возлагал на них Рём, – то есть не захватили власть вооружённым путём. Однако именно коричневорубашечники создали в Германии ту атмосферу террора, которая парализовала действия государственных структур страны, и позволила нацистам прийти к власти, манипулируя легальными механизмами и процедурами.
Накануне выборов в Рейхстаг в июле 1932 года вспыхнули организованные штурмовиками беспорядки, в результате которых погибли около 300 человек и более 1100 получили ранения. Перед выборами в марте 1933 года СА не чурались применять пытки для запугивания политических оппонентов.
После прихода национал-социалистов к власти штурмовики полагали, что Гитлер недостаточно вознаградил их. Всё больше говорилось о предательстве Гитлера и необходимости второй, "истинно национал-социалистической" революции под руководством Грегора Штрассера (один из основателей НСДАП) и Эрнста Рёма, который желал объединить СА и рейхсвер под своим командованием. Это намерение весьма беспокоило самих военных и министра обороны Вернера фон Бломберга.
Юзеф Пилсудский
26 января, 08:27История
"Пакт Пилсудского-Гитлера": 90 лет договору между волком и овцойКогда поляки жалуются на немецкую агрессию, им обычно напоминают 26 января 1934 года. В этот день была подписана "Декларация о неприменении силы между Германией и Польшей", которая вошла в историю как "пакт Гитлера-Пилсудского" и позволила нацистам подготовиться ко Второй мировой
Британский историк Руперт Колли в книге "Нацистская Германия" писал:
"В апреле 1934 года Гитлер и Бломберг заключили тайный пакт. Гитлер обещал Бломбергу и его штабу полный контроль над армией (в этой схеме штурмовикам Рёма места не было), а Бломберг в ответ гарантировал поддержку, когда Гитлер станет претендовать на должность президента – 86-летний Пауль фон Гинденбург был уже очень плох. Шеф СС Генрих Гиммлер и Герман Гёринг также опасались Рёма. Они сфабриковали "доказательства" того, что Рём планирует свергнуть Гитлера".
Подготовка к расправе над руководством штурмовиков началась в конце апреля 1934 года. Гиммлер объезжал подразделения СС и морально готовил их личный состав к грядущему противостоянию, а начальник гестапо Рейнхард Гейдрих собирал информацию, которая могла бы доказать Гитлеру и германскому генералитету "преступные замыслы" Рёма.
Разгром руководства СА должен был выглядеть как реакция на антиправительственное выступление самих штурмовиков. Однако Рём не планировал устраивать путч, в чём его пытались уличить. Выступая с речами о "новой революции", он скорее преследовал цель оказать давление на Гитлера, необходимое для проведения в жизнь собственных намерений.
Проблема была также в том, что в 1934 году численность штурмовиков приближалась к 3 миллионам. В это время рейсхвер по условиям Версальского мирного договора не мог иметь больше 100 тысяч кадровых военных (хотя на них Гитлер и не рассчитывал), а в отрядах СС было чуть более 200 тысяч человек. Но Гитлер справедливо рассчитывал, что лишённые руководства штурмовики не окажут сопротивления.
Считается, что окончательное решение об уничтожении Рёма и высшего руководства СА Гитлер принял 21 июня 1934 года после посещения президента Германии фон Гинденбурга. 25 июня Гитлер сообщил министру обороны фон Бломбергу, что собирается вызвать руководителей штурмовиков на совещание к Рёму в городок Бад-Висзе, где была резиденция Рёма, арестовать их и "рассчитаться" с каждым лично.
Адольф Гитлер и словацкий лидер Йозеф Тисо - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
14 марта, 08:00История
Как Гитлер создал "независимую" Словакию14 марта 1939 года по команде Гитлера было провозглашено создание "Словацкой республики". Это клиентское по отношению к Третьему рейху образование просуществовало до освобождения Словакии Красной Армией
28 июня Гитлер позвонил Рёму и заявил, что в Рейнской области штурмовики будто бы грубо обошлись с иностранным дипломатом. Фюрер назначил встречу на 30 июня, в 11:00 в апартаментах Рёма должны были присутствовать все обергруппенфюреры, группенфюреры и инспекторы СА.
29 июня в частях СС и рейхсвера была объявлена боевая тревога. В тот же день Гитлер также получил два донесения Гиммлера. В первом из них говорилось, что штурмовики в Берлине будут подняты 30 июня в 16:00 по тревоге, а в 17:00 начнут захват правительственных зданий. Во втором, переданном лично гауляйтером и министром внутренних дел Баварии Адольфом Вагнером, говорилось о бесчинствах штурмовиков в Мюнхене. Оба сообщения были неправдой.
В 6:30 30 июня Гитлер в сопровождении отряда СС прибыл в гостиницу в Бад-Висзе, с пистолетом в руке вошёл в номер Рёма и назвал того предателем. Фюрер приказал ему одеться и объявил об аресте. Были арестованы все находившиеся в гостинице штурмовики, которых вскоре отправили в мюнхенскую тюрьму "Штадельхайм". К вечеру шестеро из них были расстреляны спецподразделением СС под командованием Йозефа Дитриха.
В 22:00 вернувшийся в Берлин из Мюнхена Гитлер сказал Герингу и Гиммлеру, что Рём останется в живых, чем сильно огорчил их. Всю ночь с 30 июня по 1 июля они уговаривали Гитлера дать согласие на казнь Рёма. Ближе к полудню 1 июля Гитлер, поддавшись уговорам, всё-таки принял решение о расстреле Рёма.
Фюрер распорядился принести в тюремную камеру Рёма свежий выпуск газеты "Фёлькишер беобахтер", где сообщалось о разоблачении и казни его сподвижников, а также пистолет с одним патроном. Но Рем не решился уйти из жизни добровольно, и примерно через 15 минут его застрелили бригаденфюрер СС Теодор Эйке и его адъютант штурмбаннфюрер Михель Липперт.
Зеленский
29 июня, 04:00
"Таким не занимался даже Гитлер": религиовед о том, что Зеленский вытворяет с церковьюГонение на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) имеют беспрецедентный характер, такого не было даже в нацистской Германии. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал глава национально-культурной автономии "Украинцы Москвы", религиовед, публицист Александр Люлька
Гитлер использовал представившуюся возможность для того, чтобы расправиться со всеми, кого он не любил, и кто перешел ему дорогу в прошлом. Были убиты не имевшие отношения к СА Грегор Штрассер, последний глава правительства Веймарской республики, предшественник Гитлера на посту рейхсканцлера Курт фон Шлейхер, бывший глава абвера Фердинанд фон Бредов.
События с 30 июня по 2 июля в Мюнхене и Берлине получили название "ночь длинных ножей". 3 июля 1934 года был принят "Закон о защите государства", в котором убийства, совершённые в это время, объявлялись законными и расценивались как государственная самооборона. Гитлер в своей речи в Рейхстаге 14 июля 1934-го признал казнь 58 и смерть 19 человек. В документах Нюрнбергского трибунала в 1946 году указано, что на самом деле в ходе "ночи длинных ножей" жертвами стали от 150 до 200 человек, причём большинство составляли члены НСДАП.
Через 90 лет подобная история вполне может повториться на Украине. Неонацисты из "Азова"*, которые в феврале 2014-го были одной из движущих сил государственного переворота, ныне опять недовольны центральной властью. Начштаба этого подразделения Богдан Кротевич на днях разразился угрозами в адрес занимающего пост президента Украины Владимира Зеленского – мол, даже не пробуйте заключать мир без победы, иначе "будет плохо". Это ещё, конечно, не призывы к "новой революции", но явно первый шаг к украинской "ночи длинных ножей".

* Организация запрещена в России
 
ИсторияИсторияГермания1920-е1930-ефашистынацистыАдольф Гитлерпереворот
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:07Орбан впервые за 12 лет приехал к Зеленскому, чтобы обсудить пути решения украинского конфликта
09:54Акции компаний Коломойского* перешли в доход России
09:50Российские "Искандеры" вывели из строя 7 самолетов ВСУ
09:25В России полностью изучили взрыватель ракеты ATACMS
09:00Заявления на СБУ и Офис генпрокурора, заключенные в ВСУ, ошибки Запада. Главное на Украине на утро 2 июля
08:12Главное за ночь 2 июля
08:0090 лет "Ночи длинных ножей": как фюрер избавился от людей, приведших его к власти
07:03У Болгарской церкви новый патриарх. Сможет ли он справиться с влиянием Фанара?
07:01Хроника энергетической войны: Хитрый СПГ и уран, который снова стал африканским
06:21Алексей Леонков: Раньше ВСУ пытались закидать нас шапками, а теперь - трупами
06:10"Мы готовимся к их появлению": эксперт рассказал, почему ВС РФ уничтожат F-16 даже в бетонных укрытиях
06:00Ситуация приближается к краху: Евсеев раскрыл, каким способом ВС РФ "режут" Торецкую группировку ВСУ
05:56Сергей Миронов о снятии ограничений на въезд для граждан Украины: Новая Россия немыслима без украинцев
05:50При переброске северокорейских частей: Поликарпов назвал перспективные направления СВО
05:47Сергей Миронов: кто он
05:46Кирилл Аверьянов: ВСУ на границе с Белоруссией сделали подарок России, а враги Лукашенко устроили грызню
05:42Когда киевский режим станет львовским. Украинские эксперты о войне и мире
05:40Экс-глава пресс-службы "Шахтера" ответил, кто играет в футбол лучше - Россия или Украина
05:30Их "застолбили" заранее: разведчик о том, как Запад "нанял" Зеленского и Пашиняна
05:20ВСУ придется отступать до Львова: военный эксперт объяснил, что произойдет, когда ВС РФ прорвут фронт
Лента новостейМолния