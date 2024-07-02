https://ukraina.ru/20240702/1055991974.html

90 лет "Ночи длинных ножей": как фюрер избавился от людей, приведших его к власти

90 лет "Ночи длинных ножей": как фюрер избавился от людей, приведших его к власти - 02.07.2024 Украина.ру

90 лет "Ночи длинных ножей": как фюрер избавился от людей, приведших его к власти

Одно из постоянных линий противостояния внутри украинского политикума является конфликт между государственным руководством и радикальными неонацистами. В крайней форме этот конфликт выражается или в форме националистического переворота (он произошёл в 2014 году, но националисты оказались его "рабочей силой") или "ночь длинных ножей"

2024-07-02T08:00

2024-07-02T08:00

2024-07-02T08:00

история

история

германия

1920-е

1930-е

фашисты

нацисты

адольф гитлер

переворот

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/02/1055991853_0:0:519:292_1920x0_80_0_0_992749b8fd630c44777fbcba2433ae38.jpg.webp

90 лет назад, 2 июля 1934 года, завершилась так называемая "ночь длинных ножей", в ходе которой Гитлер расправился с наиболее радикальными нацистскими боевиками, которые помогли фюреру прийти к власти.Когда в Мюнхене ещё никто не слышал об отставном ефрейторе Адольфе Гитлере, капитан Эрнст Рём уже пользовался широкой известностью. Он был солдатом до мозга костей, прямолинейным и грубым человеком.С детства Рём мечтал о военной карьере. В отличие от Гитлера, бывшего лишь ефрейтором, Рём начал Первую мировую войну лейтенантом, а закончил капитаном. Был трижды тяжело ранен и получил два "Железных креста". Поражение Германии в Первой мировой войне поставило крест на его военной карьере. Он не мог с этим смириться и собирал вокруг себя единомышленников.После войны Рём, оставаясь на службе в рейхсвере (армии Веймарской республики), вместе с Георгом Эшерихом создал полувоенную организацию – "Баварскую гражданскую самооборону". Рём обустраивал в лесах схроны и тайники с оружием для бойцов, но вскоре организация была запрещена.Первая встреча Гитлера и Рёма произошла в 1919 году. Будущий фюрер в то время выступал в пивных залах и очень радовался, если его собиралось послушать хотя бы сто человек. Гитлер понравился Рёму, и тот примкнул к зарождавшейся Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП), получив членский билет под номером 653.У Рёма возникла идея создания вооружённых отрядов для захвата власти. В 1921 году была создана служба порядка партии, впоследствии переименованная в штурмовые отряды (нем. Sturmabteilung, сокращённо СА). За цвет униформы их часто называли "коричневорубашечниками". В феврале 1923-го штурмовиков возглавил Генрих Гёринг, одно из наиболее доверенных лиц Гитлера.9 ноября 1923 года Рём сыграл ключевую роль в гитлеровском "пивном путче", заняв со своим отрядом здание военного министерства Баварии. За это ему пришлось отбыть пятимесячный тюремный срок, Рём был уволен из рейхсвера. В результате попытки государственного переворота СА и НСДАП были запрещены, хотя и продолжили действовать нелегально.В декабре 1924 года Гитлер, выйдя из тюрьмы, поручил Рёму сформировать новые штурмовые отряды. Но тут между ними возник конфликт, который в итоге привёл к разрыву отношений на много лет. Гитлер ни в коем случае не хотел допустить независимости штурмовиков, которые диктовали бы ему свою политическую волю. А Рём настаивал на своем, пытаясь доказать, что партийный функционер не может командовать солдатом.Запрет на деятельность СА в Баварии был снят в феврале 1925 года, когда Гитлер пообещал придерживаться законных и конституционных методов в борьбе за власть. Эрнст Рём занялся воссозданием отрядов штурмовиков, однако уже в апреле 1925-го он подал в отставку, и через некоторое время уехал в Боливию, где поступил на воинскую службу. Это замедлило возрождение СА, и лишь в ноябре 1926 года военизированная структура нацистской партии получила нового руководителя – бывшего армейского капитана Франца Феликса Пфеффера фон Заломона.В период его руководства штурмовики превратились в практически независимое боевое соединение, а количество членов СА возросло примерно до 80 тысяч человек в 1930 году. Сам Пфеффер фон Заломон отстаивал идею самостоятельного статуса СА в партии, что вызвало обострение его отношений с Гитлером.Кроме того, противостояние СС (от нем. Schutzstaffel, отряды охраны) и СА вылилось в открытые столкновения, среди которых кульминацией стал бунт берлинских штурмовиков – так называемы "путч Штеннеса". После этого, озабоченный вольницей в среде штурмовиков, Адольф Гитлер 29 августа 1930 года отстранил Пфеффера фон Заломона и сам занял пост Верховного фюрера СА.В ноябре 1930 года в Германию вернулся Эрнст Рём, который в Боливии дослужился до начальника штаба дивизии, и был уверен, что после прихода национал-социалистов к власти он сможет взять на себя ведущую роль в немецкой армии.5 января 1931 года Рём вступил в должность "верховного начальника штаба", превратив СА в широкое движение, с помощью которого он оказывал существенное влияние на деятельность НСДАП. Если на момент назначения Рёма в рядах СА числились 77 тысяч человек, то в апреле 1931 года – уже более 100 тысяч. В январе 1932 года численность СА достигла 290 тысяч, а в период прихода к власти национал-социалистов весной 1933 года – около 430 тысяч человек.С формальной точки зрения СА не выполнили той задачи, которую изначально возлагал на них Рём, – то есть не захватили власть вооружённым путём. Однако именно коричневорубашечники создали в Германии ту атмосферу террора, которая парализовала действия государственных структур страны, и позволила нацистам прийти к власти, манипулируя легальными механизмами и процедурами.Накануне выборов в Рейхстаг в июле 1932 года вспыхнули организованные штурмовиками беспорядки, в результате которых погибли около 300 человек и более 1100 получили ранения. Перед выборами в марте 1933 года СА не чурались применять пытки для запугивания политических оппонентов.После прихода национал-социалистов к власти штурмовики полагали, что Гитлер недостаточно вознаградил их. Всё больше говорилось о предательстве Гитлера и необходимости второй, "истинно национал-социалистической" революции под руководством Грегора Штрассера (один из основателей НСДАП) и Эрнста Рёма, который желал объединить СА и рейхсвер под своим командованием. Это намерение весьма беспокоило самих военных и министра обороны Вернера фон Бломберга.Британский историк Руперт Колли в книге "Нацистская Германия" писал:"В апреле 1934 года Гитлер и Бломберг заключили тайный пакт. Гитлер обещал Бломбергу и его штабу полный контроль над армией (в этой схеме штурмовикам Рёма места не было), а Бломберг в ответ гарантировал поддержку, когда Гитлер станет претендовать на должность президента – 86-летний Пауль фон Гинденбург был уже очень плох. Шеф СС Генрих Гиммлер и Герман Гёринг также опасались Рёма. Они сфабриковали "доказательства" того, что Рём планирует свергнуть Гитлера".Подготовка к расправе над руководством штурмовиков началась в конце апреля 1934 года. Гиммлер объезжал подразделения СС и морально готовил их личный состав к грядущему противостоянию, а начальник гестапо Рейнхард Гейдрих собирал информацию, которая могла бы доказать Гитлеру и германскому генералитету "преступные замыслы" Рёма.Разгром руководства СА должен был выглядеть как реакция на антиправительственное выступление самих штурмовиков. Однако Рём не планировал устраивать путч, в чём его пытались уличить. Выступая с речами о "новой революции", он скорее преследовал цель оказать давление на Гитлера, необходимое для проведения в жизнь собственных намерений.Проблема была также в том, что в 1934 году численность штурмовиков приближалась к 3 миллионам. В это время рейсхвер по условиям Версальского мирного договора не мог иметь больше 100 тысяч кадровых военных (хотя на них Гитлер и не рассчитывал), а в отрядах СС было чуть более 200 тысяч человек. Но Гитлер справедливо рассчитывал, что лишённые руководства штурмовики не окажут сопротивления.Считается, что окончательное решение об уничтожении Рёма и высшего руководства СА Гитлер принял 21 июня 1934 года после посещения президента Германии фон Гинденбурга. 25 июня Гитлер сообщил министру обороны фон Бломбергу, что собирается вызвать руководителей штурмовиков на совещание к Рёму в городок Бад-Висзе, где была резиденция Рёма, арестовать их и "рассчитаться" с каждым лично.28 июня Гитлер позвонил Рёму и заявил, что в Рейнской области штурмовики будто бы грубо обошлись с иностранным дипломатом. Фюрер назначил встречу на 30 июня, в 11:00 в апартаментах Рёма должны были присутствовать все обергруппенфюреры, группенфюреры и инспекторы СА.29 июня в частях СС и рейхсвера была объявлена боевая тревога. В тот же день Гитлер также получил два донесения Гиммлера. В первом из них говорилось, что штурмовики в Берлине будут подняты 30 июня в 16:00 по тревоге, а в 17:00 начнут захват правительственных зданий. Во втором, переданном лично гауляйтером и министром внутренних дел Баварии Адольфом Вагнером, говорилось о бесчинствах штурмовиков в Мюнхене. Оба сообщения были неправдой.В 6:30 30 июня Гитлер в сопровождении отряда СС прибыл в гостиницу в Бад-Висзе, с пистолетом в руке вошёл в номер Рёма и назвал того предателем. Фюрер приказал ему одеться и объявил об аресте. Были арестованы все находившиеся в гостинице штурмовики, которых вскоре отправили в мюнхенскую тюрьму "Штадельхайм". К вечеру шестеро из них были расстреляны спецподразделением СС под командованием Йозефа Дитриха.В 22:00 вернувшийся в Берлин из Мюнхена Гитлер сказал Герингу и Гиммлеру, что Рём останется в живых, чем сильно огорчил их. Всю ночь с 30 июня по 1 июля они уговаривали Гитлера дать согласие на казнь Рёма. Ближе к полудню 1 июля Гитлер, поддавшись уговорам, всё-таки принял решение о расстреле Рёма.Фюрер распорядился принести в тюремную камеру Рёма свежий выпуск газеты "Фёлькишер беобахтер", где сообщалось о разоблачении и казни его сподвижников, а также пистолет с одним патроном. Но Рем не решился уйти из жизни добровольно, и примерно через 15 минут его застрелили бригаденфюрер СС Теодор Эйке и его адъютант штурмбаннфюрер Михель Липперт.Гитлер использовал представившуюся возможность для того, чтобы расправиться со всеми, кого он не любил, и кто перешел ему дорогу в прошлом. Были убиты не имевшие отношения к СА Грегор Штрассер, последний глава правительства Веймарской республики, предшественник Гитлера на посту рейхсканцлера Курт фон Шлейхер, бывший глава абвера Фердинанд фон Бредов.События с 30 июня по 2 июля в Мюнхене и Берлине получили название "ночь длинных ножей". 3 июля 1934 года был принят "Закон о защите государства", в котором убийства, совершённые в это время, объявлялись законными и расценивались как государственная самооборона. Гитлер в своей речи в Рейхстаге 14 июля 1934-го признал казнь 58 и смерть 19 человек. В документах Нюрнбергского трибунала в 1946 году указано, что на самом деле в ходе "ночи длинных ножей" жертвами стали от 150 до 200 человек, причём большинство составляли члены НСДАП.Через 90 лет подобная история вполне может повториться на Украине. Неонацисты из "Азова"*, которые в феврале 2014-го были одной из движущих сил государственного переворота, ныне опять недовольны центральной властью. Начштаба этого подразделения Богдан Кротевич на днях разразился угрозами в адрес занимающего пост президента Украины Владимира Зеленского – мол, даже не пробуйте заключать мир без победы, иначе "будет плохо". Это ещё, конечно, не призывы к "новой революции", но явно первый шаг к украинской "ночи длинных ножей".* Организация запрещена в России

https://ukraina.ru/20220529/1034046478.html

https://ukraina.ru/20240326/1054116044.html

https://ukraina.ru/20240126/1042942441.html

https://ukraina.ru/20240314/1053870250.html

https://ukraina.ru/20240629/1055872897.html

германия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

история, германия, 1920-е, 1930-е, фашисты, нацисты, адольф гитлер, переворот