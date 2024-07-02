Ярослав Нилов: кто он - 02.07.2024 Украина.ру
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Ярослав Нилов: кто он
Ярослав Нилов: кто он - 02.07.2024 Украина.ру
Ярослав Нилов: кто он
Депутат Государственной Думы
2024-07-02T12:30
2024-07-02T12:30
новости
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Ярослав Евгеньевич Нилов родился 20 марта 1982 года.В 2005 г. окончил Московский энергетический институт (технический университет). В 2010 г. — Государственную академию инноваций.В 2014 г. — Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.В 2014 г. — Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.19 сентября 2021 года избран в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого ЛДПР — Либерально-демократической партией России.
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новости
Новости

Ярослав Нилов: кто он

12:30 02.07.2024
 
© из личного архива Я.Е.НиловаЯрослав Нилов
Ярослав Нилов
© из личного архива Я.Е.Нилова
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Депутат Государственной Думы
Ярослав Евгеньевич Нилов родился 20 марта 1982 года.
В 2005 г. окончил Московский энергетический институт (технический университет).
В 2010 г. — Государственную академию инноваций.
В 2014 г. — Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.
В 2014 г. — Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.
19 сентября 2021 года избран в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого ЛДПР — Либерально-демократической партией России.
 
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