https://ukraina.ru/20240702/1055977141.html

Ярослав Нилов: кто он

Ярослав Нилов: кто он - 02.07.2024 Украина.ру

Ярослав Нилов: кто он

Депутат Государственной Думы

2024-07-02T12:30

2024-07-02T12:30

2024-07-02T12:30

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/02/1055998907_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5e5844b1c5a18db14c5ffdf6588e7914.jpg

Ярослав Евгеньевич Нилов родился 20 марта 1982 года.В 2005 г. окончил Московский энергетический институт (технический университет). В 2010 г. — Государственную академию инноваций.В 2014 г. — Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.В 2014 г. — Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.19 сентября 2021 года избран в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого ЛДПР — Либерально-демократической партией России.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости